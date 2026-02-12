Jak vybrat povlečení pro alergiky? Hodně záleží na materiálu

Proč je správný výběr povlečení pro alergiky tak důležitý?
V běžném povlečení se mohou hromadit roztoči, prach i zbytky pokožky. Tyto alergeny pak dráždí dýchací cesty, způsobují svědění očí nebo zhoršují astma. Antialergické povlečení pomáhá vytvořit hygieničtější prostředí a zlepšit kvalitu spánku.
Nejlepší materiály pro alergiky
Při výběru povlečení je materiál naprosto klíčový, správně zvolené povlečení může alergikům výrazně ulevit. Na jaké materiály se zaměřit?
- Bavlna je přírodní, prodyšná a dobře snáší praní na vysoké teploty.
- Bavlněný satén má hladký povrch, který brání usazování nečistot.
- Mikrovlákno je hustě tkané, roztoči se v něm hůře drží.
- Tencel (lyocell) jako moderní materiál s přirozenými antibakteriálními vlastnostmi.
Naopak vyhnout byste se měli peří, flanelu nebo hrubým tkaninám, kde se alergeny snáze zachytávají.
Možnost praní na vysoké teploty
Tato vlastnost je k nezaplacení. Roztoče spolehlivě ničí praní alespoň na 60 °C, povlečení pro alergiky by proto mělo být určeno k častému praní na vyšší teploty bez ztráty tvaru či kvality. Čím jednodušší údržba, tím lépe pro zdraví.
Antialergické úpravy a certifikace
Další důležitá vlastnost povlečení pro alergiky. Na trhu dnes najdete už i povlečení se speciální antibakteriální nebo antialergickou úpravou.
Víte, že důležitým vodítkem jsou také certifikáty, například OEKO-TEX Standard 100, které zaručují, že textil neobsahuje škodlivé látky?
Hladký povrch a jednoduchý design
Hladké povlečení bez výrazné struktury nebo dekorativních prvků je pro alergiky praktičtější. Nejenže se v něm drží méně prachu, ale také se lépe pere a rychleji schne.
Jak často povlečení měnit?
I to nejlepší povlečení ztrácí svou funkci, pokud se nemění pravidelně. Alergikům se doporučuje měnit povlečení alespoň jednou týdně a lůžko často větrat.
Správně vybrané povlečení pro alergiky není luxus, ale investice do zdraví. Kvalitní materiál, možnost praní na vysoké teploty a certifikovaná výroba mohou výrazně snížit množství alergenů a přispět ke klidnějšímu a zdravějšímu spánku.