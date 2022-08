Jak vybrat materiál povlečení?

V místnosti, kde spíme, dobře vyvětrat, mít tam bytelnou postel s kvalitní matrací, dobře vybraným prostěradlem a tím nejlepším povlečením.

Právě výběr povlečení mnozí podceňují

Povlečení většina z nás považuje jen za jakýsi doplněk ložnice. Jeho výběru věnujeme pár minut, zaměřujeme se přitom na barvu a motiv. Jaké je pak naše překvapení, že se v noci koupeme ve vlastním potu, povlečení nás studí a ráno po probuzení máme zelektrizované vlasy. Sami sebe se ptáme, jak je to vůbec možné. Copak jsme měli nějakou divokou noc? Pokouší se o nás nemoc?

Jasně, někdy je na vině stres, nachlazení a další příčiny, jindy je příčina ale úplně jiná a její řešení jednoduché. Za vše může špatně vybrané povlečení. Stačí ho vyměnit za jiné a je po problému. Jenže jak vybrat to pravé?

Zaměřte se na materiál povlečení

Tím prvním, o co bychom se při výběru povlečení měli zajímat, je materiál, ze kterého je ušité. Právě od materiálu se totiž odvíjí jak životnost povlečení, tak jeho vlastnosti. No a na nich zase záleží právě to, jak se vyspíme.

Dobře vybrané povlečení musí být příjemné na dotek, pokožku by nemělo nijak dráždit. Mělo by také být savé a prodyšné, od těla dobře odvádět pot.

Nadčasová bavlna

Bavlněné povlečení patří už dlouhé roky mezi ty nejoblíbenější. Bavlna je přírodní materiál, je příjemná, hladká, spát pod ní mohou i alergici a malé děti. Potěší i výbornou absorpcí vlhkosti a celoročním použitím. Mačká se, je třeba ji žehlit, snese ale i vyšší teploty praní a žehlení.

Zvrásněný krep

I krepové povlečení se vyrábí z bavlny, zachovalo si tak všechny její pozitivní vlastnosti. Oproti klasickému bavlněnému povlečení se ale nemačká a nemusí se žehlit. Je pevné a odolné, spát pod ním můžete celý rok.

Lesklý bavlněný satén

Zatoužili jste po lesklém povlečení, jaké znáte z filmů? Pokud se chcete vyspat dorůžova, na klasický satén z polyesteru zapomeňte. Studí, klouže, zatrhává se a elektrizuje vlasy. Mnohem lepší je bavlněný satén, který je příjemný na dotek, jemný, hebký a dlouho vám vydrží. Jen se o něco méně leskne.

Hřejivý flanel

Flanelové povlečení se může pochlubit skvělými termoizolačními vlastnostmi, takže vás zahřeje i během chladných nocí. Je hebké a jemné, jako stvořené pro pohodlný spánek.

Mikroplyš pro chladné noci

Mikroplyšové povlečení možná znáte jako mikroflanelové, je hebké a měkké na dotyk, rychle schne a nežehlí se. Je ušito z jemného 100% polyesterového vlákna.

Luxusní damašek

Damaškové povlečení krásně vypadá, je příjemné na dotek, hebké a stálobarevné. Potěší i dlouhou životností.

Víte, že si můžete pořídit i damaškové prostěradlo?

Přírodní len

Milujete přírodní materiály? Pak vám v ložnici nesmí chybět lněné povlečení, u kterého při pravidelném používání nedochází k opotřebování, je naopak ještě měkčí a jemnější. Zachová si ale svou pevnost a odolnost, vlákna neřídnou a nevypírají se. Výborně od těla odvádí pot, pod lněným povlečením mohou po celý rok spát i alergici.