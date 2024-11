Jak vybrat kufr do letadla? | foto: ČTK

Pak si sbalte kufry a vydejte se vstříc nového dobrodružství. Počkat, vy kufr nemáte? Jdeme ho vybrat společně.

Kufr vám usnadní cestování

Cestovní kufry patří do základní výbavy všech, kdo se rozhodnou cestovat po světě, vy byste neměli být výjimkou. Kam jinam naskládat všechny osobní věci? Zejména když cestujete letadlem, je kufr tou nejlepší volbou. Věci do něj krásně poskládáte, budete mít přehled, kde a co najdete, navíc se nezmuchlají jako v cestovní tašce.

Základním parametrem výběru je velikost

Cestovní kufry se vyrábějí v několika různých velikostech, je jen na vás, které dáte přednost. Kufry velikosti S můžeme označit i jako kabinové kufry, mají velikost tak akorát na krátké cesty nebo na palubu letadla. Na vícedenní dovolenou už potřebujete buď kufr M nebo L, mnohdy mají i zip, díky kterému objem kufru ještě o něco zvětšíte.

K čemu kufr využijete?

Při výběru kufru je důležité i to, proč ho sháníte a k čemu ho využijete. Na pracovní cesty si nejspíš vyberete jiný kufr než ten, se kterým budete jezdit na dovolenou, lišit se budou i podle toho, jak plánujete cestovat. Na cesty letadlem jsou ideální skořepinové kufry, při aktivní dovolené nebo soustředění se hodí kufry na kolečkách.

Zajímejte se i o materiál

Dalším důležitým parametrem je i materiál, ze kterého je kufr vyrobený. Odvíjí se od něj jak odolnost kufru, tak jeho hmotnost.

Textilní kufry jsou nejlehčí, když ale do kufru plánujete dát i něco křehkého, může nastat problém.

jsou nejlehčí, když ale do kufru plánujete dát i něco křehkého, může nastat problém. Skořepinové kufry chrání svůj obsah před nárazy, tlakem, vlhkem i deštěm, jsou ale těžší a snadno se mohou poškrábat.

chrání svůj obsah před nárazy, tlakem, vlhkem i deštěm, jsou ale těžší a snadno se mohou poškrábat. Kožené kufry jsou stylové, je ale třeba jim věnovat potřebnou péči, aby dlouho byly krásné jako na začátku.

Co dalšího u kufru oceníte?

Každý kufr je třeba za něco chytit, bez rukojeti se u něj neobejdeme. Pokud kufr nechcete pořád nosit, oceníte i kolečka, která ale naopak budou zbytečností tam, kde se kufr za sebou tahat nedá, třeba když letíte do Španělska nebo jinam na dovolenou do kempu. Z bezpečnostních důvodů je dobré kufr opatřit i zámkem, od věci není ani jmenovka.