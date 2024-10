Jak vybrat ideální měkký vánoční dárek pro každého

Kdy začít s výběrem dárků?

Myslíte si, že je na výběr dárků příliš brzy? Opak je pravdou! Vyberte překvapení již nyní na e-shopu scanquilt.cza v předvánočním shonu si dejte nohy nahoru a užijte si zasloužený odpočinek u horké čokolády a oblíbeného filmu. Zatímco se ostatní budou tlačit ve frontách, Vy můžete v klidu domova balit dárky a užívat si pohodovou sváteční atmosféru.

Náš tip: Udělejte si seznam. Napište si, koho chcete obdarovat, a využijte možnost nakoupit vše na jednom místě. Pokud víte, že maminku potěší vždy něco pro pohodlí, vyberte zimní povlak na dekorační polštářek. Babička ocení hřejivou přikrývku, teta zase anatomický polštář. Udělat radost dárkem v podobě bytového textilu můžete všem členům rodiny.

Ideální dárky pro muže a ženy

Hledáte vhodný dárek pro muže, nebo pro ženu? Vsaďte na jistotu s dárkem, který zahřeje, bude praktický, ale také skvěle ozdobí domácnost. Napadlo vás, že třeba vlněná dekanebo plédse může použít při lenošení u televize, ale hodí se i jako přehoz na křeslo nebo sedací soupravu? Snažte se při výběru dárku myslet také na styl domácnosti a na barvy v jednotlivých místnostech. Pokud si nejste jisti oblíbenou barvou, nenápadně se na ni zeptejte.

Vybíráte-li dárek pro milovníka vánočních svátků, rozhodně neuděláte chybu povlečením s vánočními motivy. Užijte si nejkrásnější svátky roku s tematicky vyzdobeným domovem. Vánoční povlečení je skvělým dárkem také pro děti. Vnese kouzlo Vánoc i do jejich pokoje. Nezapomeňte na další společnou výzdobu. Chybět by neměla světýlka na okně nebo přímo nad postelí. A takové povlečení si přímo říká o to, abyste je doplnili i polštářkem a plyšovým kamarádem.

Dárek, který potěší každého

Přemýšlíte nad tak trochu univerzálním dárkem, který udělá radost opravdu každému? K zimě rozhodně patří vše, co zahřeje. Od plédů, dek a přehozů až po huňaté županya hebké ručníky. Vyberte perfektní župan nejen pro babičku a maminku, ale také pro tatínka či bratra. Uvidíte, že po rozbalení dárků si užijete společně zbytek vánočního večera v právě darovaném županu.

Má vaše rodina i přátelé v oblibě spíš praktickou stránku dárků? Zvolte pro své blízké pletené dekorační povlaky na polštářky. Ty se hodí nejen do ložnice, ale také do obývacího pokoje či na lavici do chodby. A schválně, jestli víte, kolik lidí má svůj oblíbený polštářek, bez kterého nemohou usnout?

Nejsou měkké dárky nuda?

Pamatujete si ze svého dětství neoblíbenost měkkých dárků? Dneska je to už dávno jinak. Jen si vzpomeňte, kolik puberťáků si právě na Vánoce přeje krásnou plyšovou dekunebo třeba nové oblečení. A měkké dárky v podobě designových plyšových kamarádůrůzných barev a vzorů potěší i vaši sestru nebo třeba sestřenici. Kdo by nechtěl trávit zimní dny v objetí hebkého plyšáka, se kterým může spát, dívat se na oblíbený film nebo jen tak lenošit.

Náš tip: Pokud stále váháte, jak své blízké na Vánoce překvapit, nadělte jim pod stromeček dárkový poukaz. Nebudete muset řešit, jestli se jim vámi vybraná věc hodí do domácnosti, zda na ni mají místo, nebo ji dokonce už nemají dvakrát. Nechte své blízké, aby si dárek vybrali sami podle toho, co zrovna potřebují nebo po čem jejich srdce touží.

Ať už hledáte dárek na Vánoce, nebo k jiné příležitosti, kombinujte společně i dva až tři produkty. Máte víc dětí, vnoučat nebo třeba nejlepších kamarádek? Připravte pro ně nejen pletený dekorační povlak na polštářek, ale vyberte k němu i pletený pléd nebo hřejivou deku, případně můžete nakombinovat vánočně laděné utěrky, zástěry a chňapky. Vytvořit můžete také nápadité vánoční balíčky se vzorovaným prostíráním, které potěší i páry.

Inspiraci na veselé Vánoce najdete na e-shopu scanquilt.cz, kde mají přímo sekci plnou tipů na dárky! A pokud si rádi chcete jejich produkty prohlédnout osobně, mají 63 prodejen po celé České republice.