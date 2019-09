Jak vést děti k samostatnosti? Začněte včas a neodměňujte

Přitom právě my rodiče a naše absence trpělivosti a důslednosti jsme většinou důvodem, proč děti takto samostatně nefungují. Jak to změnit a vychovat děti, které vám budou ostatní rodiče závidět?

Začněte co nejdříve

Těžko můžete po puberťákovi chtít, aby byl samostatný, uměl zacházet s penězi a žil zdravě, když ho k tomu nikdo nevedl odmalička. Čím dřív s nastolováním správných návyků začnete, tím lépe. Oblékat se, dávat špinavé oblečení do koše na prádlo místo pod postel, nosit po jídle prázdné nádobí do dřezu, to jsou úkony, které zvládnou už děti ve školkovém věku.

Než půjdou do školy...

A nejde jen o úklid. Ideálně už před nástupem do první třídy byste měli začít děti vzdělávat také v oblasti zdravého životního stylu. Zapojte děti do nákupu a přípravy jídla, vysvětlujte, co je zdravé a proč by některé potraviny měly jíst s mírou. Dbejte na pravidelný pohyb a hlavně jděte příkladem. U předškolních dětí je vhodné zapojit také tematické hry.

Povzbuzujte

Před tím, než začnete po dítěti chtít, aby si vzalo na starost nějakou novou povinnost, zmiňte, že mu věříte, že je na to už dostatečně připravené, a že tohle je něco, co zvládají jen velké holky a velcí kluci.

Buďte trpěliví

Samozřejmě, že je rychlejší obléct tříleté dítě, než se třičtvrtě hodiny dívat, jak si hraje s ponožkou. Psychologové ale radí nedělat za děti věci, které zvládnou samy. Jestli po ránu nestíháte, protože se váš potomek obléká dvakrát tak dlouho, než kdybyste ho oblékali vy, vstaňte o 15 minut dříve. Uvidíte, že z dlouhodobého hlediska se vám tato investice vrátí. Stejně tak buďte trpěliví, když vám dítě chce pomáhat v domácnosti. Děti rády pomáhají a mají zodpovědnost, posiluje to jejich sebevědomí a pocit důležitosti. Zároveň jsou rády, že mohou trávit čas s vámi a dělat dospělácké úkony.

Neočekávejte dokonalost

Je jasné, že dítě neustele postel tak dobře jako vy, ale cílem je naučit ho samostatnosti, ne dokonalosti. Přivřete zpočátku oči, postupem času se naučí dělat povinnosti lépe a lépe. Když při zalévání cereálií rozlije mléko po lince, ukažte, jak to utřít, a místo kritiky řekněte, že se to může stát každému. Nepředělávejte po dítěti nedokonale odvedenou práci, snížili byste jeho sebevědomí a odradili ho od dalšího snažení

Chvalte, ale neodměňujte

Když vidíte, že se dítě snaží plnit si svoje povinnosti, pochvalte ho. Ukažte, že si všímáte a že oceňujete jejich úsilí, ale neodměňujte za věci, které by měly být samozřejmé. Dostatečnou odměnou pro děti je vaše důvěra a zvyšování vlastního sebevědomí, odměny si schovejte na to, co je nad rámec každodenních povinností.

Rozvíjejte finanční gramotnost

Stejně tak kapesné by nemělo být nástrojem odměny, spíše by mělo sloužit k tomu, aby se dítě naučilo, jak hospodařit s penězi. Předtím, než půjde do školy a bude mít samo příležitost nakládat s kapesným, můžete trénovat s pomocí her vytvořených odborníky na vzdělávání dětí.

Nechte je rozhodovat

K samostatnosti patří i schopnost rozhodovat se - u mladších dětí ale doporučujeme raději dát na výběr ze dvou možností, než klást otevřené otázky. Například raději než se ptát, co chce dítě k snídani, se zeptejte, zda chce raději cereálie, nebo chleba s marmeládou. Dítě je ten, kdo učiní rozhodnutí, ale vy neztratíte kontrolu.

Nenakládejte jim moc

Nedávejte dětem víc než jeden nový úkol týdně, ať mají čas si ho zažít. I když vám se úkol může zdát jednoduchý, pro dítě může být větší výzvou, než si myslíme.

Věřte, že počáteční trpělivost a vytrvalost se vám v budoucnu vyplatí a odměnou vám bude spokojené sebevědomé dítě, které si poradí ve většině každodenních situací samo, a vy zároveň budete mít víc času na práci, domácnost, partnera i koníčky.

