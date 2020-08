Jak usušit květiny, které jste si o prázdninách natrhali?

Sušené květiny jsou teď zase v módě

Naše babičky a maminky si květiny často sušily, my je dáváme hlavně do vázy. Vždyť co je krásnější než vůně čerstvě řezaných květin? Jenže co si na stůl postavíme třeba na podzim, kdy si květiny nikde nenatrháme, leda bychom si je zašli koupit do květinářství? Sušení květin zase přichází do módy.

A není se čemu divit. Sušené květiny totiž mají hned několik výhod:

Dlouho vydrží

Nemusíte se o ně nijak starat, ani jim měnit vodu.

Vázu můžete umístit v podstatě kamkoli. Nemusíte řešit, zda blízko ní není mísa s čerstvým ovocem, svítí tam hodně sluníčka atd.

Jak květiny, které jste si o prázdninách natrhali, správně usušit?

Některé metody vás možná překvapí. Koho by napadlo, že květiny můžete sušit se stonky ponořenými ve vodě?

Ještě před tím, než květiny budete sušit, je musíte natrhat. A tady to začíná. Je totiž důležité trhat květiny jen za krásného slunného počasí, kdy nebudou vlhké. Vyhnete se tím vzniku plísně.

Na sluníčku sušili už naši prapředci

Asi nejčastější způsob sušení květin je rozložit je na síť a dát pěkně na sluníčko. Ne všechny květiny ale tento způsob preferují. Hodí se pro mech, slaměnky, levanduli, chrpu a třeba šater. Jak na to?

Květiny zbavte přebytečných lístků, svažte je do menších svazků, ideálně pomocí gumičky. Kdybyste použili provázek, mohly by vám později ze svazků vypadat. Stonky se během sušení totiž smrsknou a začnou se rozpadat. Pak je zavěste květy dolů a nechte je sušit.

Sušení se stonky ve vodě

Zvláštní, ale skvělý způsob sušení pro růže, jiřiny, akácie a další květiny. Jak na to? Úplně jednoduše. Do vázy dejte maličko vody, stačí zhruba 2-3 centimetry. Pak do vázy vložte květiny a nechte je tam stát. Zhruba za 10 dnů budou květiny usušené.

Květiny usušíte i v mikrovlnce nebo sušičce na ovoce

Mikrovlnku má dnes doma téměř každý. Pro č ji tedy nevyužít taky k sušení květin? Zachováte jejich barvu, usušíte je poměrně rychle, nikde vám nebudou překážet. Co víc si přát? Má to jen jeden háček. Musíte vychytat výkon mikrovlnky a dobu sušení, abyste květiny nespálili.

Mezi květiny, které můžete sušit v mikrovlnné troubě, patří růže, šalvěj, dobromysl, měsíček a třeba prvosenka. V sušičce na ovoce zase usušíte drobné kvítky nebo plátky květin.

Moderní způsob sušení pomocí silikagelu



Zdají se vám výše uvedené způsoby náročné nebo nepraktické? Květiny můžete usušit i za pomoci silikagelu. Co to je? Jde o vysoušedlo s vysokou schopností absorbovat vlhko. Výhodou je, že zachováte původní tvar květin. Není to ani nijak složité.



Na dno nádoby nasypte silikagel (stačí zhruba dvoucentimetrová vrstva), na to rozložte květiny a zasypte další vrstvou silikagelu.



Náš tip: Silikagel po použití nemusíte hned vyhazovat. Stačí ho usušit na plechu a můžete ho použít znovu.