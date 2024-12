Jak udělat z ložnice království snů

Platí to i pro zbytek interiéru, ale u ložnice o to víc – měla by odrážet osobnost svých majitelů. Nejlepší je vydat se cestou INdividuálního řešení na míru. Neznamená to však, že byste se neměli INspirovat světovými bytovými trendy. Jaké to jsou?

Vlídné postele

Hitem současnosti jsou měkké čalouněné krásky – ať už v klasickém, nebo ultra pohodlném boxspring provedení. Okamžitě si zamilujete jejich v duchu organického designu zaoblená čela i příjemné módní materiály jako samet, buklé nebo manšestr. Vedle nešlápnete, když sáhnete po zemitých odstínech, ale klidně zvolte i nějaký výraznější, kterým ložnici rozzáříte. Pestré barvy se totiž do bydlení po nějaké době zase vracejí!

Nábytek s výpletem dokonale ladí s dalšími prvky v boho stylu, např. stínidly. Noční stolek Nils, 1549 Kč | foto: Möbelix

Šik noční stolky

Materiálem číslo jedna je dřevo, případně jeho kombinace s kovem – oblíbený je kontrast hřejivých odstínů masivu s černou či antracitovou. Ať už dáte přednost boho detailům, např. přírodním výpletům, retro designu nebo minimalistickému provedení, ostudu vám rozhodně neudělá.

Bohaté textilie

Ložní prádlo a další textilní doplňky jsou alfou a omegou pro celkové vyznění ložnice. Máte-li rádi jednoduchost, vybírejte jednobarevné kousky nebo jemné geometrické vzory. Pokud si potrpíte na extravaganci, poohlédněte se po zajímavých dekorech – IN jsou ty z rostlinného světa (listy, luční i exotické květy, ale třeba i motiv lesa, hub apod.).

Nábytek s výpletem dokonale ladí s dalšími prvky v boho stylu, např. stínidly. Noční stolek Nils, 1549 Kč | foto: Möbelix

Na žádné posteli by pak neměly chybět dekorační polštáře a huňaté plédy, které vás nejen na dotek zahřejí, ale postarají se také o útulný dojem na pohled. Vděčným trikem, který vytvoří pocit nadýchanosti, je vrstvení. A to i u koberců!

I single kout na spaní v garsonce může být útulný a stylový zároveň. Jednolůžko Dirk (3299 Kč), koberec Selma (999 Kč) | foto: Möbelix

Nápadité doplňky a dekorace

...dělají domov. Řiďte se tím i ve svém království snů! Oceníte nejrůznější pletené koše na textil, taburet před postelí na oblékání či odkládání věcí i dózy a šperkovnice na drobnosti. Stěny dozdobí efektní obrazy a plátna v rámu, dekorativní zrcadla nebo poličky se soškami, svícny a vázami. Ty ostatně patří také na desku komody či konzolového stolku.

LED dekorace s hřejivým světlem a hebké plyšové povlečení jsou ideální pro zimní měsíce. Povlečení Rabbit Brushed, 549 Kč | foto: Möbelix

Vhodně zvolené osvětlení

Posledním, ale neméně významným prvkem ložnice je osvětlení. Vsaďte na centrální svítidlo v teple bílých tónech a doplňkové nástěnné či podlahové lampy, světelné řetězy nebo LED dekorace s hřejivým žlutým světlem. Večer vytvoří intimní atmosféru a podpoří zdravé svícení.