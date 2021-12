Jak udělat radost pod stromečkem

Ideální je, pokud vám dotyčný jen tak bezděčně prozradí, co by si přál. V takovém případě není ostuda darovat ani něco tak neromantického, jako je robotický vysavač nebo kuchyňský robot. Ve všech ostatních si musíte vystačit se svou vlastní vynalézavostí, eventuálně inspirací v časopisech a na internetu. S dětmi je to snadné, jejich oči rozzáří vytoužené hračky. Ale co s dospělými?

Existují univerzální dárky, které se hodí téměř každému a se kterými se nedá nic zkazit. Ať už jsou to svíčky a svícny nebo veselé hrnky. Úsměv na rtech vykouzlí také dekorativní polštářky, vázy nebo další bytové dekorace a doplňky. Tady už ovšem pozor, je potřeba dobře znát vkus obdarovaného.

Elegantní váza v kabátku jistě zalahodí milovníkům moderního interiéru. Váza Seam, 179 Kč | foto: Möbelix

Heslo: DIY

Ne nadarmo se říká, že nejkrásnější dárek je ten vlastnoručně vytvořený. Obdarovanému tím vlastně říkáte: „Stojíš mi za všechen ten čas a námahu!“ Radost udělá třeba zrcadlo ve tvaru slunce, trojúhelníkové dekorativní polštářky nebo přírodní prostírání z juty. Všechny návody najdete ZDE. Stejně tak budete jistě slavit úspěch s doma nachystanými dobrotami. Inspirujte se třeba recepty na nepečené kokosové makronky s karamelem nebo skořicové hvězdy. V posledních letech je hitem také domácí kosmetika.

NÁŠ TIP: Domácí sušenky, kokosové kuličky, nakládané hermelíny nebo papričky budou dvojnásobným dárkem, pokud je darujete v pěkné plechové dóze nebo nápaditě ozdobené zavařovací sklenici.

I samotný obal může být dárkem, třeba dóza na sušenky s vánočním motivem. Dóza na sušenky, od 169 Kč | foto: Möbelix

Zážitek jako dar

Pokud víte, že si váš blízky na materiální statky příliš nepotrpí, pak možná zapátrejte v nabídce různých zážitkových či cestovních agentur, eventuálně na Slevomatu. Samozřejmě berte ohled na jeho koníčky a preference – darujte lístky do divadla, wellness pobyt, projížďku v luxusním voze nebo let balónem. Můžete vyrobit také vlastní voucher na společnou večeři, návštěvu výstavy či výlet.

Chlupatá „kulička“ udělá radost zejména dětem. Pejsek však není věc a život s ním každému nevyhovuje. Myslete na to! | foto: Möbelix

Co určitě nedarovat

Není-li to po domluvě, nedávejte darem domácí zvířátka. Takový nechtěný „dárek“ může přinést trápení obdarovanému i samotnému živému tvoru. Nejbližší, kteří znají oblíbenou značku a styl i přesnou velikost, možná zvládnou darovat ten správný kousek oblečení či vysněné lodičky. V ostatních případech na to ale raději zapomeňte – ušetříte si pohled na rozpačitý úsměv. Pozor také na diáře, aby se jich nesešlo více... Tak tedy šťastnou ruku!