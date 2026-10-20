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Jak stylově poděkovat šéfovi, kolegovi nebo obchodnímu partnerovi?

Komerční sdělení

Jak stylově poděkovat šéfovi, kolegovi nebo obchodnímu partnerovi? | foto: ČTK

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

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Poděkování je v poslední době jednou z velmi podceňovaných věcí, a to jak v běžném, tak pracovním životě. Přitom právě upřímné uznání dokáže posílit vztahy, motivaci i vzájemnou důvěru.

Ať už chcete ocenit šéfa za podporu, kolegu za pomoc při náročném projektu nebo obchodního partnera za dlouhodobou spolupráci, správně zvolený dárek toho řekne víc než desítky formálních e-mailů. Jak ale poděkovat stylově, aby gesto nepůsobilo strojeně nebo moc okázale?

Když chcete říct „děkuji“ šéfovi

Poděkování nadřízenému nemusí být jen záležitostí Vánoc nebo odchodu z firmy. Důvodem může být třeba i úspěšně dokončený projekt, dlouhodobá podpora týmu nebo pracovní výročí. V takových případech fungují hlavně dárky, které mají určitou symbolickou hodnotu. Oblíbené jsou například kvalitní křišťálové sady na whisky, víno nebo destiláty.

Víte, že záleží i na načasování? Osobně předaný dárek, který doplníte několika větami uznání je mnohem cennější než anonymně položená taška na pracovním stole.

Květiny nejsou jen pro ženy

Květiny si většinou spojujeme se soukromými příležitostmi, své místo ale mají i ve firemním prostředí. Rozvoz květin se stále častěji využívá jako poděkování obchodním partnerům, klientům nebo kolegům při významných pracovních milnících. Květiny můžete nechat doručit přímo do kanceláře, na pobočku nebo domů.

Kolega, který vás podržel

Pracovní vztahy často stojí na lidech, kteří jsou ochotni pomoci ve chvíli, kdy je to potřeba. Kolega, který převzal část práce během vaší dovolené nebo pomohl zachránit důležitý projekt, si zaslouží víc než rychlé „díky“.

Nemusí jít o drahé dárky. Často potěší společný oběd, vstupenka na kulturní akci nebo drobná pozornost doplněná osobním vzkazem. Právě osobní rovina bývá v podobných situacích důležitější než finanční hodnota daru.

Jak stylově poděkovat šéfovi, kolegovi nebo obchodnímu partnerovi?

Ocenění za věrnost a dlouholetou spolupráci

Zvláštní kategorií jsou zaměstnanci nebo obchodní partneři, kteří s firmou spolupracují řadu let. Pro ty bychom měli vybrat dárek s trvalejší hodnotou, například kvalitní a elegantní hodinky. Ty často bývají součástí ocenění za desetiletou či dvacetiletou spolupráci a představují dárek, který si obdarovaný uchová po mnoho let.

Víte, že podobně fungují i luxusní psací potřeby, designové doplňky do kanceláře nebo kvalitní křišťálové výrobky?

Nejdůležitější je osobní vzkaz

Ať už vyberete květiny, křišťálovou soupravu, hodinky nebo jiný dárek, největší hodnotu má stále osobní poděkování. Několik upřímných vět o tom, čeho si na druhém člověku vážíte, dokáže proměnit běžnou pozornost v gesto, na které se nezapomíná.

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