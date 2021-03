Jak správně užívat vitamin C? Pomohou testovací proužky Uro C Kontrol

Většina lidí dobře ví, že vitamin C hraje zásadní roli pro udržení zdraví. Paní doktorka Lucie Kotlářová vedle zdravé stravy doporučuje užívat vitamin C i jako doplněk stravy, ideálně zpracovaný lipozomální technologií. Položili jsme jí několik otázek, jak vitamin C tělu nejlépe doplňovat.

Proč je lipozomální forma vitaminu C nejvhodnější?

Při užívání běžných forem vitaminu C je vstřebávání ze střeva do krve omezeno nevelkou kapacitou transportérů ve střevní stěně. Například z perorálně podaného obyčejného vitaminu C se až 80 % vyloučí, aniž by byl organismus schopen ho zužitkovat. Dosáhnout dostatečných hladin v krvi je možné nitrožilním podáváním, ovšem nitrožilní infuze není vždy dostupná. Nicméně jako vynikající řešení se jeví lipozomální forma vitaminu C. Díky lipozomální technologii je vitamin C obalen vrstvou přírodních fosfolipidů, z nichž jsou tvořeny i naše buněčné membrány, a proto oproti běžným formám s postupným uvolňováním umožňuje dokonalejší vstřebávání vitaminu C. Ideálním přípravkem je Lipo C Askor, který navíc obsahuje další důležité složky posilující blahodárný vliv vitaminu C, především bioflavonoidy z citrusových plodů a výtažek ze šípků. Jedná se o speciální formuli s názvem RosaCelip-LD® představující výsledek spojení tradičních znalostí a moderní technologie vyvinuté americkými a českými odborníky.

Jakou dávku lipozomálního vitaminu C doporučujete?



Obecně platí preventivní dávka u dospělých: dvakrát denně (ráno, večer) dvě kapsle Lipo C Askor Forte, přičemž v průběhu nemoci je vhodné dávkování zdvojnásobit, u onkologicky nemocných ztrojnásobit. V případě dětí je vhodné preventivní dávky nastavit na dvakrát denně 100 až 200 miligramů přípravku Lipo C Askor Junior s tím, že v době nemoci je možné dávky zdvojnásobit. Pokud však chcete zjistit individuální potřebu vitaminu C svou nebo svého dítěte, nejlepší a nejrychlejší způsob je využít testovací proužky Uro C Kontrol, které jsou součástí všech přípravků z řady Lipo C Askor.

Co všechno vitamin C „umí“?

Především díky svému antioxidačnímu účinku imunitní, nervové, svalové, střevní a jaterní buňky odvádějí z těla toxické látky a neutralizují nežádoucí oxidační stres, který vzniká v důsledku každodenního psychického a fyzického vypětí, léků, nemocí, znečištěného ovzduší, konzervantů v potravinách, kouření, požívání alkoholu a tak dále. Vitamin C také napomáhá tvorbě kolagenu, který je důležitý pro hojení a pevnost tkání a hraje zásadní roli při vstřebávání železa z potravin do organismu.

Je pravda, že zvýšená nemocnost souvisí se sníženou hladinou vitaminu C?

Ano, vědecké studie ukázaly, že výskyt onemocnění je často spojen se sníženou hladinou vitaminu C. A naopak, zvýšení jeho hladiny snižuje nemocnost a úmrtnost.Pokud například není oxidační stres dostatečně neutralizován ochranným antioxidačním účinkem vitaminu C, může ohrožovat imunitní, nervové a další buňky, narušit jejich DNA (obsahující informaci pro množení buněk), vést je k mutaci. Oxidační stres tak poškozuje zdravé tkáně, vede je k chronicky zánětlivé reakci. Toto vše může přispívat ke klinickým projevům v podobě depresí, únavového syndromu, opakovaných infekcí, alergií, autoimunitních, kardiovaskulárních a neurodegenerativních chorob a nádorů.

A co vitamin C a imunita?



Vitamin C je zásadní pro fungování imunitního systému. Zvyšuje protilátky proti virům, což je důležité zejména v době chřipkové epidemie či koronavirové hrozby a podobně. Bez vitaminu C by nefungovaly základní buňky imunitního systému (leukocyty) jako fagocyty, které likvidují v organismu všechny cizorodé látky (viry, bakterie a další). A nefungovala by ani lymfocytová část obranných mechanismů proti nádorovým buňkám. Jinak řečeno, vitamin C je zásadní pro fungování imunity, pro její výbornou kondici, aby náš organismus chránila před viry, bakteriemi a patogenními mikroorganismy.

Jaký vliv má vitamin C na nervový systém?

Vysoké koncentrace vitaminu C se udržují také v nervových buňkách, respektive v mozku, proto vitamin C ovlivňuje fungování nervového systému. Vědci popisují pozitivní vliv vitaminu C na autismus, epilepsii a kognitivní funkce (paměť, koncentraci a další) u dětí i dospělých. Vitamin C také ovlivňuje pozitivně depresi a zvyšuje toleranci na stres, působí proti únavovému syndromu.

A jak vitamin C ovlivňuje alergie?

Alergická onemocnění často doprovází nedostatek vitaminu C. Zároveň vitamin C – ve vyšších dávkách a v lipozomální formě – dokáže účinně přispívat ke snížení alergických projevů a také proti jejich opětovnému vzplanutí.

Můžeme pro posílení imunity doplnit vitamin C ještě nějakými dalšími látkami?

Samozřejmě, existuje celá řada imunostimulačních látek jako například echinacea, beta-glukany a mnoho dalších. Ovšem pro organismus člověka to nejsou látky fyziologické, tedy látky tělu vlastní, které by byly zásadní pro každodenní činnost zdravého organismu, a proto imunitní systém člověka s nimi de facto neumí přirozeně pracovat.

Naproti tomu je přesně takovou fyziologickou látkou vitamin C, který tvoří zásadní palivo pro každodenní fungování imunity. Náš organismus s ní umí pracovat, a proto užívání i vysokých dávek vitaminu C není zatíženo nežádoucími účinky. Pokud je potřeba posílit protiinfekční vliv vitaminu C, například v situacích, kdy se dítě či dospělý nemohou dlouhodobě zbavit nějaké respirační či střevní infekce, doporučuji užívat kolostrum s lipozomálním vstřebáváním, a to kvůli obsahu imunoglobulinů působících na střevní a respirační viry a bakterie. Také v případě kolostra se jedná o látky tělu vlastní, neboť kolostrum v mateřském mléce chrání novorozence, jemuž se teprve vyvíjí jeho imunitní systém. Na českém trhu nyní existuje pouze jediný přípravek obsahující lipozomální kolostrum, Colenter LD.

