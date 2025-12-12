Jak si vybrat elektrický kartáček. Doporučení expertů z nazuby.cz

Výběr elektrického kartáčku může být docela věda, a proto se vyplatí dát na zkušenosti lidí, kteří ústní hygienu řeší každý den. Experti z nazuby.cz mají dlouhodobý přehled o tom, co skutečně funguje. Z jejich poznatků jsme sestavili přehled oblíbených modelů.

Sonický, nebo magnetický kartáček? Jak se liší a co od nich čekat

Elektrické kartáčky se za poslední roky výrazně posunuly. Jsou chytřejší než většina aplikací v telefonu. Hlídají tlak, pomáhají s bělejším úsměvem i zdravějšími dásněmi. Některé vám v mobilu dokonce vykreslí mapu míst, která potřebují dočistit.

Právě rychlý pokrok způsobuje, že správný výběr kartáčku hraje větší roli než kdy dřív.

Základem jsou dva typy elektrických kartáčků s rozdílnou technologií.

Sonický kartáček

Funguje na principu vysokofrekvenčních vibrací, díky nimž hlavice vytváří jemný stíravý pohyb šetrný k dásním. Pracuje se s ním opravdu dobře. Kartáček vedete po zubech podobně jako manuální, jen s mnohem vyšší účinností.

Co od něj čekat:

  • jemné vibrace, velmi šetrné k dásním,
  • snadné vedení po zubech,
  • výborný pro citlivé zuby, dásně i rovnátka.

Magnetický kartáček

Moderní magnetické kartáčky nahrazují starší oscilační (označované i jako rotační) modely. Zachovávají jejich kulatou hlavici obklopující celý zub. Místo klasického motorku používají silné magnety pro vytvoření přesně řízené a plynulé vibrace. Kombinace oscilace, rotace a mikrovibrací zajišťuje velmi důkladné čištění. To je také mnohem tišší, šetrnější a technicky přesnější než u původních oscilačních kartáčků.

Co od něj čekat:

  • kulatá hlavice pracuje přímo na povrchu zubu, takže si dobře poradí i s tvrdším plakem,
  • stabilní magnetické vibrace přinášejí pocit velmi důkladného čištění,
  • šetrnější chod než u starších oscilačních modelů.

Volba mezi oběma technologiemi záleží hlavně na zvycích a citlivosti dásní. Oba typy zvládnou zuby vyčistit velmi dobře. Jde jen o to, co vám bude vyhovovat víc.

Senzor tlaku: Chraňte své dásně i sklovinu

Senzor tlaku patří mezi nejdůležitější moderní funkce. Upozorní vás, že na kartáček příliš tlačíte. Tato běžná chyba vede k podráždění dásní a postupnému obrušování skloviny.

Poukazuje na to také MDDr. Lenka Gregora z Ordinace Gregora v Českých Budějovicích: „Lidé obecně hodně tlačí na kartáček s teorií, že čím více se zuby vydrhnou, tím lépe se vyčistí – což není pravda. Nejdůležitější je směr, jakým se vlákna k zubu přikládají a správný tlak vám pak určí sám kartáček.“

Kompatibilita náhradních hlavic: Rozhodují drobnosti

Podceňujete výběr náhradních hlavic? Děláte velkou chybu. Mají totiž zásadní vliv na to, jak dobře bude kartáček čistit. Každý model potřebuje hlavici pravidelně měnit, ideálně jednou za tři měsíce. Když jste po nemoci nebo se vlákna začnou třepit, tak i dříve. A právě tady řada lidí narazí na problém. Ne každá hlavice pasuje na jakýkoliv kartáček.

Výrobci mají vlastní řady hlavic. Liší se tvarem, tvrdostí vláken, velikostí i účelem. Některé využijete na bělení, jiné na citlivé dásně, další zase na čištění kolem rovnátek. Vyznat se v nich bez odborné rady nebývá jednoduché.

Při výběru hlavice sledujte především to, co vaše ústa skutečně potřebují.
Máte citlivé dásně? Sáhněte po šetrnějších variantách s jemnějšími vlákny. Nosíte rovnátka? Zaměřte se hlavně na jemná vlákna. Lépe kloužou kolem zámečků i drátků a nedráždí citlivé dásně. Pomůže vám také zvolit jemnější režim. Navíc počítejte s rychlejším opotřebením hlavice, budete ji měnit určitě dříve než po běžných třech měsících.

A pokud chcete bělejší úsměv, hledejte hlavice s hustšími vlákny. Snadno si poradí s pigmentací.

Smart funkce a 3D mapování: Geniální pomocník pro precizní čištění

Určité elektrické kartáčky umí zobrazit v aplikaci, která místa člověk opakovaně vynechává. Zajišťuje to malý gyroskop uvnitř těla kartáčku. Tyto funkce se hodí lidem se zhoršenou technikou čištění, nositelům rovnátek nebo všem, kdo chtějí být opravdu pečliví.

Výdrž baterie a výkon motoru

V praxi se hodí, když kartáček vydrží alespoň 10–14 dní bez nabíjení. Mnohé modely ale zvládnou ještě více. Důležitý je také stabilní motor se stálým výkonem i při tlaku.

Kartáček podle specifických potřeb

  • Citlivé dásně → měkké hlavice + senzor tlaku

Měkká vlákna jsou šetrná k podrážděné tkáni. Senzor tlaku pomáhá hlídat, abyste na kartáček zbytečně netlačili.

  • Rovnátka → jemné hlavice + šetrný režim

U rovnátek oceníte hlavně jemnější vlákna, která dokážou kopírovat zámečky i drátky bez zbytečného dráždění. Šetrný režim sníží intenzitu vibrací, takže čištění je pohodlnější i v místech, kde bývají dásně citlivější nebo podrážděné.

  • Implantáty → jemnější režimy a precizní vedení čištění

U implantátů je důležitá šetrnost a kontrola pohybu. Jemné režimy s nižší intenzitou pomáhají chránit okolní tkáň a povrch implantátu.

  • Děti → menší hlavice, jemné vibrace, někdy aplikace pro motivaci

Dětské zuby a dásně vyžadují menší hlavici a šetrné vibrace. U řady dětí pomáhá i herní aplikace, díky níž se prodlouží doba čištění.

Nejprodávanější elektrické kartáčky

Experti z e-shopu nazuby.cz, jednoho z největších českých e-shopů specializovaných na ústní hygienu a elektrické kartáčky, dlouhodobě sledují nejoblíbenější modely zákazníků. Kombinují zkušenosti z prodeje, zpětnou vazbu, dostupnost náhradních hlavic i vlastní zkušenosti.

1) Philips Sonicare 4300 Protective Clean (HX6801/04)

Nejlepší sonický kartáček roku 2025 pro milovníky zdravého úsměvu.

  • 62 000 pohybů za minutu a jemná vlákna účinně čistí dásně i mezizubní prostory.
  • Je šetrný k dásním, vhodný pro citlivé zuby, rovnátka i výplně.
  • Tlakový senzor upozorní na přílišný přítlak a chrání sklovinu.
  • Má jednoduché ovládání – jediný režim „Clean“ bez komplikací.
  • Časovač hlídá doporučené dvě minuty čištění.
  • Výdrž baterie až dva týdny.
  • Kompatibilní s širokou nabídkou náhradních hlavic.

Hodí se pro: každodenní šetrné čištění, zejména pokud máte citlivé dásně nebo hledáte jednoduchý, spolehlivý sonický kartáček.

Dobré vědět: Tato oblíbená řada se už přestala vyrábět a postupně ji nahrazuje novější generace Philips Sonicare New Generation, která staví na stejném principu jemného, efektivního a šetrného čištění.

2) TrueLife SonicBrush Compact Duo

  • Balení dvou sonických kartáčků v jednom setu.
  • 70 000 pohybů/min pro důkladné, ale jemné čištění.
  • 4 režimy: Clean, Sensitive, Whiten, Massage.
  • Výdrž baterie až 30 dní.
  • Časovač s rozdělením úst na čtyři části.
  • V balení najdete 6 hlavic, dvě nabíječky a dvě cestovní pouzdra.
  • Lehká, kompaktní konstrukce vhodná i na cestování.

Hodí se pro: páry, rodiny i jednotlivce se zájmem o sonický kartáček s variabilními režimy a velmi dlouhou výdrží baterie.

3) Oral-B iO Series 3 Black

  • Magnetická technologie s kulatou hlavicí pro důkladné mechanické čištění.
  • Senzor tlaku chrání před přílišným přítlakem.
  • 3 režimy čištění: Daily Clean, Sensitive, Whitening.
  • Časovač pohlídá rovnoměrné čištění.
  • Tichý chod díky magnetickému pohonu.
  • V balení jedna iO hlavice a nabíječka.

Hodí se pro: uživatele, kteří chtějí jednoduchý, ale velmi důkladný kartáček s kulatou hlavicí a spolehlivou kontrolou tlaku při čištění.

Elektrický kartáček a děti: Kdy pomáhá a kdy jen baví

Dětské elektrické kartáčky dnes najdete v každém e-shopu. U těch úplně nejmenších ale plní spíš roli motivační hračky než nástroje pro skutečné čištění. Batolata ještě nemají dost jemnou motoriku a elektrický kartáček nedokážou vést tak, aby zuby opravdu vyčistila. Důkladné čištění by měl provést dospělý a tomu bohatě postačí klasický dětský kartáček nebo sólo kartáček.

Kolem třetího roku už elektrický kartáček dává větší smysl. Děti s ním udrží tempo, lépe kopírují tvar zubů a často je motivuje víc než manuální kartáček. A tady už záleží na výběru modelu.

Nejoblíbenějšími dětskými modely elektrických kartáčků na nazuby.cz jsou v roce 2025 tyto:

1) Philips Sonicare For Kids HX6322/04

Pro děti od 3 do 12 let, které potřebují motivaci a baví je technologie.

  • Sonický kartáček je jemný a tichý, takže se hodí i pro citlivé dětské dásně.
  • Lze ho propojit s mobilní aplikací. Vede děti k delšímu čištění pomocí animací a her.
  • Dvě úrovně výkonu – jeden režim pro mladší děti, druhý pro starší.
  • Pogumovaná rukojeť dobře padne do malé ruky a neklouže.
  • V balení najdete dvě velikosti hlavic: menší pro děti 3–6 let a větší pro děti 7–12 let. Kartáček tak dětem postupně přizpůsobíte a čištění je pro ně vždy pohodlné a přirozené.

2) TrueLife SonicBrush Junior J100

Pro děti od 7 do 14 let, co chtějí vlastní elektrický kartáček, ale bez složitých funkcí.

  • Velmi lehký kartáček, dobře se drží i drobnějším dětem.
  • Jemná sonická technologie vhodná i při citlivých dásních.
  • Přehledné, jednoduché ovládání — žádné aplikace ani složité režimy.
  • Balení obsahuje dvě dětské hlavice, takže není třeba hned dokupovat náhradní.
  • Ideální jako první opravdový elektrický kartáček, který dítě zvládne hned používat.

3) TrueLife SonicBrush Kid G

Motivuje barvami, hravými prvky a zábavným čištěním. Hodí se pro děti od 5 do 9 let.

  • Lákavý design a příjemné barvy udělají z čištění zubů rituál.
  • Jemné sonické vibrace zvládnou i citlivé dásně a první trvalé zuby.
  • Kartáček je lehký, snadno ovladatelný a vhodný jako „první elektrický model“.
  • Měkčí vlákna hlavice jsou navržená tak, aby nepoškozovala dětskou sklovinu.

Jak prodloužit životnost elektrického kartáčku

Aby elektrický kartáček vydržel co nejdéle a čistil stále stejně dobře, stačí dodržet několik jednoduchých pravidel. Hlavici je dobré měnit zhruba po třech měsících, případně dříve, pokud se začnou vlákna třepit. Po každém čištění opláchněte a osušte i samotné tělo kartáčku, aby se v rukojeti nedržela vlhkost. Kartáček neskladujte ve vlhku a nenechávejte ho dlouhodobě nabitý na 100 % – baterii nejvíc vyhovuje běžné průběžné dobíjení.

Jak si vybrat elektrický kartáček. Doporučení expertů z nazuby.cz

