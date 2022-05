Jak si svět zamiloval mražené

Uchovávání potravin chlazením, či dokonce zmrazením používá člověk tisíciletí. Základy průmyslového mražení masa a dalších potravin ovšem položil Australan Thomas Sutcliffe Mort. Narodil se sice v Anglii, ale coby mladík odplul k „protinožcům“, kde začal podnikat. Věnoval se těžbě, rozšiřování železnic, farmaření i opravě lodí. Když za ním ale v roce 1861 přišel francouzský inženýr Nicolle, který se věnoval výrobě ledu, začaly se rodit plány, jak zamrazit maso či máslo a následně je dodávat do vzdálenějších regionů.

Hned první pokusy byly úspěšné. Muži používali čpavek, který rozpouštěli ve ­vodě. Dokázali zchladit uzavřenou místnost na -20 °C. Brzy postavili první mrazírnu a začali experimentovat.

První zkušební zásilka mraženého masa do Londýna se uskutečnila v roce 1868, zároveň to bylo vůbec poprvé, kdy mražené maso cestovalo takovou dálku a vydrželo.

Hostina pro „pochybovače“

Australané tomu ale stále nevěřili. Mraženému masu nedůvěřovali a odmítali ho kupovat. „Není možné, aby bylo po roce k ­jídlu,“ obávali se mražených produktů. Tehdy se Mortovi povedl „husarský kousek“. Ze svých jatek vypravil do metropole Sydney vlak a 2. září 1875 nechal ze ­svých masných výrobků připravit opulentní oběd. Pozval přes 300 hostů, u stolů seděli státníci a politici, vysocí úředníci, umělci i vědci, samý „sir“ a „pán“. Když si honorace utřela mastná ústa a dojedla, Mort se postavil ke slavnostnímu projevu: „Přišel čas, kdy produkty z různých míst na celé zemi budou dostupné všem. Kdy nadbytek jedné země vynahradí nedostatek jiné. Faradayova magická ruka dala hlavní slovo a ­vynález se postaral o zbytek. Podnebí, roční období, hojnost, nedostatek, vzdálenost, to vše se s vynálezem mrazicích technologií mění a vy jste právě svědky historické události,“ mluvil před stále nechápajícím publikem. Následně odtajnil, že veškeré pokrmy, na kterých si právě pochutnávali, byly celých 18 měsíců zmražené. Protože pozval i novináře, zpráva se okamžitě rozšířila do tisku a do celé Austrálie.

Byl to geniální tah. Poptávka po ­zmražených produktech okamžitě narostla, nejdříve v okolí, pak v ­celé zemi, nakonec i v zahraničí. Přišla doba, kdy si lidé mražení zamilovali. Technologie se dále vyvíjela, v­ USA se ve 30. letech přišlo na to, že nejefektivnější je výrobek co nejrychleji a nejhlouběji zmrazit – je to metoda, která se pomocí různých technologií používá dodnes.

Z obchodu do 20 minut

Stále sice platí, že nejlepší potravina je čerstvá, ovšem mrazení se stalo jedním z nejrychleji rostoucích způsobů uchovávání potravin s ohledem na zachování vitaminů a výživových hodnot. Výhod je několik. Zejména dlouhodobé zachování produktů v jejich nejlepším stavu, ať se vyrobí, sklidí­ nebo uloví. Mrazem lze „uzamknou“ živiny, které se mohou u čerstvých výrobků­ různými transporty na trhy pomalu ztrácet.

Příkladem mohou být mořské ryby. „Máme flotilu mrazicích aut, která brázdí Česko. Výrobky mrazíme na -35°C, důvodem je, aby teplota při přenosu do domácích mrazniček neklesla pod -18 °C,“ uvádí Marek Tichý, ředitel společnosti Family Market, která mražené výrobky prodává. Pokud ji mražený výrobek překročí, začne jeho degradace. Platí to zejména u ryb a ­také u zmrzliny. „Aby zmrzlina nebyla kusem ledu, má v sobě určitý nášleh, tedy množství vzduchu. Po částečném rozmrazení ale vzduch zmizí a struktura a kvalita se zhoršuje,“ vysvětluje. „Co ­se týká nákupu v marketech, doba, kdy je třeba koupené opět uložit do mrazničky, je asi 20 minut,“ doplňuje Tichý.

A jak rozmrazovat? Nejlépe v chladničce. To může trvat i 24 hodin, zásadou ale je, aby teplota nestoupla nad 4,5 stupně, kdy se začínají množit bakterie. Chybou je nechat potravinu rozmrazovat na vzduchu na kuchyňském pultu. Rozmrazovat lze i ­v mikrovlnné troubě, pak se ale musí potravina okamžitě zpracovat.