Jak si správně vybrat a jak správně užívat železo

Jednou z mnoha podmínek, aby naše imunita fungovala správně, je dostatečné zásobování našich tkání kyslíkem. Kyslík v těle roznáší červené krvinky. Aby tyto krvinky mohly správně plnit svou roli, musí obsahovat dostatečné množství hemoglobinu (červené krevní barvivo), jehož součástí je železo (je to speciální typ železa v hemové formě). Při nedostatku železa dochází ke zhoršenému zásobování tkání kyslíkem, a je proto vhodné železo doplňovat.

Další velmi důležitou podmínkou správného fungování imunity je zdravotní kondice našeho střeva, která velmi úzce souvisí se střevním mikrobiomem (je to soubor všech mikroorganizmů, které osidlují naše střevo). 70-80 % naší imunity sídlí ve střevu a její fungování je závislé na vzájemné komunikaci se střevními bakteriemi. Pokud v našem střevě převládají „hodné a prospěšné“ bakterie, máme silnou imunitu a netrpíme zažívacími obtížemi. Pokud naopak převládnou ty „zlé a škodlivé“ bakterie, oslabí se naše imunita, máme trávicí obtíže, dochází k poškozování střeva a špatný mikrobiom může být i jednou z příčin obezity a chorob srdce a cév.

Kvalita mikrobiomu je dána naším životním stylem, stravou, pohybovou aktivitou, ale i léky či doplňky stravy, které užíváme. Jednou z příčin poškození mikrobiomu může být i nadbytek nevstřebaného železa, které putuje celou trávicí trubicí a stává se růstovým faktorem pro „špatné“ střevní bakterie, které se ve střevu za normálních okolností nerozšíří. Nepříjemným projevem u těchto stavů pak mohou být křeče, nadýmání, zácpa nebo průjem.

Proč dát přednost správnému železu

Při nedostatku železa v našem organizmu je důležité ho včas, šetrně a dostatečně doplnit. Je vhodné si vybrat přípravek, který se z trávicího traktu velmi dobře vstřebává do těla, protože se tím minimalizuje negativní vliv na střevní mikrobiom. Pokud totiž zvolíte k doplňování železa přípravek, který se v malé míře vstřebává a ve větší míře prochází dále střevem, poškozujete si nejen střevní mikrobiom, ale budete mít i obtíže typu zácpy, průjmu, bolesti břicha apod.

Užíváním šetrných forem železa doplňujeme jeho nedostatek a zároveň bráníme přemnožení škodlivých bakterií v našem střevu.

Mezi šetrné preparáty s železem patří unikátní GlobiFer forte.

Unikátnost tohoto preparátu spočívá v tom, že obsahuje železo s hemoglobinem, které je mnohem lépe vstřebatelné z trávicího traktu do těla. Protože je hemoglobin tělu vlastní, je schopno ho vstřebat v případě potřeby až 50 %, zatímco minerálního železa je schopno vstřebat maximálně 10 %. Nevstřebaný zbytek prochází dále střevem a způsobuje různé obtíže. Ale snadno si spočítáte, že u GlobiFeru forte je to 50 % z obsahu tablety, zatímco u ostatních přípravků je to 90 % nevstřebaného železa z tablety. GlobiFer forte tak rapidně snižuje zátěž zbytkovým železem putujícím naším střevem.



GlobiFer forte je vhodným a velmi šetrným doplňkem železa. Je šetrný k našemu trávicímu systému, k našemu mikrobiomu a minimalizuje nepříjemné subjektivní potíže, které se při užívání jiných přípravků se železem vyskytují velmi často.