Jak se staví zahradní kuchyně z kamene?

Co všechno zákazníkům nabízíte?

Dá se říci, že stačí, aby zákazník přišel s přáním mít zahradní kuchyň. My jej pak provedeme možnostmi, a to vybavením – krb s možností grilování, rožnění a vaření; udírna; pec na domácí chleba a pizzu; pec na prase; sporák s litinovými tály, zda bude součástí kuchyně lednička, myčka, vinotéka nebo výčepní zařízení, dřez, osvětlení atd. Dále probereme vhodné umístění kuchyně na pozemku a velikostí kuchyně. Na základě těchto informací vznikne individuální projekt, no a pak se už může začít..

Zahradní kuchyně poskytují nadstandardní zázemí. | foto: Hrdina & České pískovce s.r.o.

Jaký materiál používáte ke stavbě?

Pro stavbu používáme přírodní kámen – pískovec. Pečlivě ho vybíráme v lomech, a to nejen kvůli jeho barevnosti, ale i jeho mechanickým vlastnostem. Krása přírodního kamene je v tom, že každý kus je originál. Díky poctivému řemeslnému provedení se námi postavené kuchyně vyznačují v první řadě vysokou estetickou a řemeslnou kvalitou provedených prací a samozřejmě jedinečnou funkčností a nadčasovostí.

Proč právě pískovec?

Pískovec má u nás historicky významné místo ve stavebnictví a architektuře. Používá se stovky let, např. roku 1570 je pískovec popsán jako stavební materiál při stavbě Jezuitského konviktu v Olomouci. Naleznete jej na 1. nádvoří Pražského hradu mj. na Matyášově bráně. Byl použit na zdi věže Staroměstské radnice v Praze. Trvanlivost a nadčasovost tohoto materiálu je prověřená stovkami let. Proto jak jsem zmiňoval, pečlivě jej vybíráme v lomech podle mechanických vlastností a barevnosti, aby naše kuchyně sloužily několika generacím.

Jak dlouho trvá realizace?

Zhotovení návrhu zabere nějaký čas, kuchyně stavíme pro zákazníky. Oni tam budou trávit čas a musí být naprosto spokojeni. Naše kuchyně jsou o rodinných setkáních, gurmánských zážitcích, chvílích s přáteli a při tom se nespěchá. Doba realizace záleží na stavební připravenosti, základech apod. Když je vše připraveno, je to otázka několika týdnů. Každopádně začátek roku je ideální doba na přípravu.

Jak se vaří v takové kamenné kuchyni, máte nějaké oblíbené recepty?

Chuť ohně je jedinečná, tu nenapodobíte. Mezi speciality patří hovězí steak, kde maso beru od řezníka, mexický guláš, losos, panenka, uzený sýr v naší udírně, červená řepa, receptů je mnoho. Moc mě těší, když také vaříme s profesionálními kuchaři, kteří vařili v Michelinské restauraci, v naší kuchyni.

Tomáš a Karel Hrdina umějí postavit nejen nádherné zahradní kuchyně, ale jsou i sehraní kuchaři. | foto: Hrdina & České pískovce s.r.o.

Kde mohou zákazníci získat inspiraci pro svoji novou kuchyň?

Nejjednodušší je navštívit naše webové stránky hrdina-piskovce.cz . Zde naleznou inspiraci a veškeré kontakty.