Jak se posunout v byznysu dál? Inspirace pro podnikatelky do roku 2026

Ušetřete čas s AI
Umělá inteligence už dávno není složitou hračkou pro programátory – dnes ji může využívat každý bez ohledu na obor. AI dokáže během minut připravit faktury, navrhnout odpověď zákazníkovi nebo vygenerovat texty pro sociální sítě, které by jinak zabraly hodiny času. Stále častěji se používá i k analýze trendů, hledání nových obchodních příležitostí nebo jako virtuální poradce při rozhodování. Přesto podle průzkumu* společnosti Visa zatím 6 z 10 českých podnikatelek s AI vůbec nepracuje a jen 13 % ji využívá denně. Rok 2026 je proto ideální příležitostí začít – nemusí jít o složité systémy, i malé zapojení AI může ušetřit hodiny práce týdně a dát podnikatelkám více prostoru věnovat se tomu, co je opravdu baví.
Digitální viditelnost místo skromnosti
Mít silný profil na sociálních sítích už není jen pro influencery. Jen čtvrtina českých podnikatelek je tam dnes aktivní. Online prostředí přitom může otevřít dveře k novým zákazníkům, partnerům i médiím – a to často rychleji a levněji než tradiční formy reklamy. Nemusí jít o složité kampaně: fungují i krátká videa z každodenní práce, příběhy o tom, jak produkt vzniká, nebo jednoduché tipy, které ukazují odbornost a lidskost podnikatelky. Rok 2026 tak bude patřit těm, které se přestanou držet zpátky a místo skromnosti ukážou svůj příběh tam, kde jejich zákazníci tráví nejvíc času – online.
Komunity, networking a vzdělávání
Podnikání nemusí být osamělá cesta. 6 z 10 žen uvádí, že členství v komunitě je uklidňuje a dodává jim jistotu. Networking se navíc neomezuje jen na odborné akce – inspiraci i podporu je možné najít na lokálních trzích, v coworkingu nebo v online skupinách. 96 % podnikatelek se pravidelně vzdělává. Většina čerpá inspiraci z podcastů, videí či kurzů – úzce zaměřený mentoring také posouvá byznys rychle vpřed. Zdá se, že v roce 2026 může být trendem kombinace formálního vzdělávání a sdílení zkušeností v komunitách.
Podpora podnikatelek přímo v terénu
Na podporu žen, které chtějí držet krok s trendy a posouvat svůj byznys dál, spouští Visa ve spolupráci s ČSOB a organizací Ženský byznys druhý ročník projektu Visa She’s Next. Podnikatelky z celé České republiky se mohou hlásit od 5. do 30. listopadu 2025. Odborná porota vybere pět vítězek, které získají balíček služeb zahrnující mentoring na míru, odborný audit, právní poradenství, PR a marketingovou kampaň nebo moderní platební řešení.
„Když jsem sama začínala podnikat, často jsem měla pocit, že na všechno musím přijít sama a že ostatní už všechno vědí líp než já. Až později jsem zjistila, jak obrovsky důležité je mít kolem sebe lidi, se kterými se dá sdílet zkušenost i pochybnosti. Proto jsem se do Visa She’s Next tak ráda zapojila – dává ženám nejen praktické nástroje, ale hlavně pocit, že na tu cestu nejsou samy,“ říká Tereza Salte, podnikatelka, influencerka a členka poroty projektu.
„Klíčem k úspěchu mohou být podporující komunity, kde ženy sdílejí zkušenosti, získávají zpětnou vazbu a cítí se bezpečně. Visa She’s Next je skvělý příklad projektu, který kombinuje vzdělávání s reálnou podporou a pomáhá ženám psát další úspěšné příběhy,“ prozradila také Michaela Bauer, bývalá členka představenstva ČSOB a porotkyně projektu Visa She’s Next.
Více informací o projektu i přihlášky najdete na www.shesnext.cz.
*Průzkum provedla společnost Visa ve spolupráci s agenturou Response Now na vzorku 411 respondentů v období červenec-srpen 2025