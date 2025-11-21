Jak se posunout v byznysu dál? Inspirace pro podnikatelky do roku 2026

Komerční sdělení
Rok 2026 bude patřit těm, které se nebojí inovací a dokážou spojit moderní přístup s vlastním osobitým stylem. Odborníci z týmu Visa Consulting & Analytics identifikovali klíčové trendy, které v nadcházejícím roce utvářejí podnikatelské prostředí pro ženy v byznysu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Ambasadorky a porotkyně Visa She’s Next | foto: VISACZ s.r.o.

Ušetřete čas s AI

Umělá inteligence už dávno není složitou hračkou pro programátory – dnes ji může využívat každý bez ohledu na obor. AI dokáže během minut připravit faktury, navrhnout odpověď zákazníkovi nebo vygenerovat texty pro sociální sítě, které by jinak zabraly hodiny času. Stále častěji se používá i k analýze trendů, hledání nových obchodních příležitostí nebo jako virtuální poradce při rozhodování. Přesto podle průzkumu* společnosti Visa zatím 6 z 10 českých podnikatelek s AI vůbec nepracuje a jen 13 % ji využívá denně. Rok 2026 je proto ideální příležitostí začít – nemusí jít o složité systémy, i malé zapojení AI může ušetřit hodiny práce týdně a dát podnikatelkám více prostoru věnovat se tomu, co je opravdu baví.

Digitální viditelnost místo skromnosti

Mít silný profil na sociálních sítích už není jen pro influencery. Jen čtvrtina českých podnikatelek je tam dnes aktivní. Online prostředí přitom může otevřít dveře k novým zákazníkům, partnerům i médiím – a to často rychleji a levněji než tradiční formy reklamy. Nemusí jít o složité kampaně: fungují i krátká videa z každodenní práce, příběhy o tom, jak produkt vzniká, nebo jednoduché tipy, které ukazují odbornost a lidskost podnikatelky. Rok 2026 tak bude patřit těm, které se přestanou držet zpátky a místo skromnosti ukážou svůj příběh tam, kde jejich zákazníci tráví nejvíc času – online.

Komunity, networking a vzdělávání

Podnikání nemusí být osamělá cesta. 6 z 10 žen uvádí, že členství v komunitě je uklidňuje a dodává jim jistotu. Networking se navíc neomezuje jen na odborné akce – inspiraci i podporu je možné najít na lokálních trzích, v coworkingu nebo v online skupinách. 96 % podnikatelek se pravidelně vzdělává. Většina čerpá inspiraci z podcastů, videí či kurzů – úzce zaměřený mentoring také posouvá byznys rychle vpřed. Zdá se, že v roce 2026 může být trendem kombinace formálního vzdělávání a sdílení zkušeností v komunitách.

Podpora podnikatelek přímo v terénu

Na podporu žen, které chtějí držet krok s trendy a posouvat svůj byznys dál, spouští Visa ve spolupráci s ČSOB a organizací Ženský byznys druhý ročník projektu Visa She’s Next. Podnikatelky z celé České republiky se mohou hlásit od 5. do 30. listopadu 2025. Odborná porota vybere pět vítězek, které získají balíček služeb zahrnující mentoring na míru, odborný audit, právní poradenství, PR a marketingovou kampaň nebo moderní platební řešení.

„Když jsem sama začínala podnikat, často jsem měla pocit, že na všechno musím přijít sama a že ostatní už všechno vědí líp než já. Až později jsem zjistila, jak obrovsky důležité je mít kolem sebe lidi, se kterými se dá sdílet zkušenost i pochybnosti. Proto jsem se do Visa She’s Next tak ráda zapojila – dává ženám nejen praktické nástroje, ale hlavně pocit, že na tu cestu nejsou samy,“ říká Tereza Salte, podnikatelka, influencerka a členka poroty projektu.

„Klíčem k úspěchu mohou být podporující komunity, kde ženy sdílejí zkušenosti, získávají zpětnou vazbu a cítí se bezpečně. Visa She’s Next je skvělý příklad projektu, který kombinuje vzdělávání s reálnou podporou a pomáhá ženám psát další úspěšné příběhy,“ prozradila také Michaela Bauer, bývalá členka představenstva ČSOB a porotkyně projektu Visa She’s Next.

Více informací o projektu i přihlášky najdete na www.shesnext.cz.

*Průzkum provedla společnost Visa ve spolupráci s agenturou Response Now na vzorku 411 respondentů v období červenec-srpen 2025

Nejčtenější

Sazka mění jméno. Od konce ledna z ní bude Allwyn

Komerční sdělení
Sazka mění jméno. Od konce ledna z ní bude Allwyn

Sazka po více než sedmi desetiletích mění název. Od konce ledna převezme jméno své mateřské společnosti Allwyn. Oblíbené loterie, losy i další hry zůstávají stejné. S novým jménem přijde i svěžejší...

Samson si nasazuje korunu: nejlepší desítka v Česku

Komerční sdělení
Samson si nasazuje korunu: nejlepší desítka v Česku

Pivovar Samson slaví velký úspěch na domácí i mezinárodní pivní scéně. V prestižní soutěži České pivo 2025, kterou každoročně pořádá Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s Výzkumným ústavem...

Dovolená ve Vysokých Tatrách 2025: Zima, jež přináší skutečné zážitky

Komerční sdělení

Vysoké Tatry – srdce Slovenska a nejmenší velehory na světě – se opět oblékly do bílé. Zimní sezona 2025 slibuje novinky, které posunou zážitky z hor na novou úroveň.

Chomutov hledá ředitele či ředitelku svého zooparku

Komerční sdělení

Zoopark Chomutov, nacházející se v těsné blízkosti Kamencového jezera, je největší zoologickou zahradou v České republice, alespoň co do rozlohy – má totiž neuvěřitelných 112 hektarů.

V ZŠ Vrchlabí učí děti žít v digitálním světě

Komerční sdělení
V ZŠ Vrchlabí učí děti žít v digitálním světě

Digitální dovednosti nejsou ve vrchlabské základní škole samostatným tématem, ale přirozenou součástí všech předmětů. Učitelé tu věří, že technologie mají smysl tehdy, když dětem pomáhají lépe...

Těžký kurýr mění pravidla hry: přepraví, co běžný kurýr nezvládne

Komerční sdělení
Těžký kurýr mění pravidla hry: přepraví, co běžný kurýr nezvládne

Online kurýrní služba Takstav.cz se specializuje na přepravu nejen drobných zásilek, ale převážně těch, které běžný kurýr neunese nebo neuveze. A to nejen v pevnou hodinu a den, ale i expresně.

21. listopadu 2025

Frekomos mění způsob, jak se efektivně v Česku opravují silnice

Komerční sdělení

Opravy silnic nemusí znamenat stovky tun odpadu, hlučné stroje a zbytečnou zátěž pro přírodu.

21. listopadu 2025,  aktualizováno  2:56

Jak se posunout v byznysu dál? Inspirace pro podnikatelky do roku 2026

Komerční sdělení
Ambasadorky a porotkyně Visa She’s Next

Rok 2026 bude patřit těm, které se nebojí inovací a dokážou spojit moderní přístup s vlastním osobitým stylem. Odborníci z týmu Visa Consulting & Analytics identifikovali klíčové trendy, které v...

21. listopadu 2025

Cesta k plynulejší dopravě v Praze: méně kamionů, víc lodí

Komerční sdělení

Praha hledá způsoby, jak ulevit přetížené dopravě. Zatímco většina pozornosti míří na silnice, řešení se nabízí přímo uprostřed města: Vltava. Lodní doprava už dnes nahrazuje tisíce kamionů ročně a...

20. listopadu 2025

Los Paraple pomáhá dál. Sazka předala Centru Paraple 733 957 korun

Komerční sdělení
Los Paraple pomáhá dál. Sazka předala Centru Paraple 733 957 korun

Sazka předala Centru Paraple už třetí čtvrtletní výplatu z prodeje charitativního losu Paraple. Tentokrát jde o 733 957 korun, které podpoří přímou péči o klienty i odborné aktivity ParaLabu. Od...

20. listopadu 2025

Huawei potřetí za sebou mezi lídry podnikových sítí

Komerční sdělení

Huawei je už potřetí v řadě lídrem Magic Quadrant™ od Gartneru pro podnikové LAN sítě. Jako jediný neamerický výrobce mezi špičkou potvrzuje svou pozici důrazem na inovace, rychlou reakci na trh a...

20. listopadu 2025

TeskaLabs pomáhá firmám s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti

Komerční sdělení
Nový zákon o kybernetické bezpečnosti se týká firem zaměřených na IT,...

Od 1. listopadu vstoupil v účinnost nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který přináší největší změnu v oblasti ochrany dat za poslední dekádu. Vychází ze směrnice EU NIS2 a dotýká se nejen úřadů a...

20. listopadu 2025

Litoměřice a věznice Bělušice kulisami pro nový seriál Inspekce

Komerční sdělení
Herečka Kristýna Ryška

Skupina Prima pro svoji streamovací službu prima+ natáčí nový kriminální seriál Inspekce, který zavede diváky do zákulisí činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

20. listopadu 2025

Nejlepší adventní atmosféru nabízí Budějovicko

Komerční sdělení
Nejlepší adventní atmosféru nabízí Budějovicko

Advent na Budějovicku patří každoročně mezi nejoblíbenější. Návštěvníky do jižních Čech láká bruslení kolem Samsonovy kašny, nasvícená Zoo Hluboká, adventní městečko i řada jarmarků. Přinášíme...

20. listopadu 2025

Nová výzbroj pro iPhone 17. Tactical přináší ochranu, která vydrží

Komerční sdělení

Kryty Tactical Hyperstealth, Sika a Beaver posouvají hranice odolnosti i stylu. Navrženo pro iPhone 17, testováno v extrémních podmínkách. Od sametového Beaveru po vojenský Hyperstealth – česká...

19. listopadu 2025

V ZŠ Vrchlabí učí děti žít v digitálním světě

Komerční sdělení
V ZŠ Vrchlabí učí děti žít v digitálním světě

Digitální dovednosti nejsou ve vrchlabské základní škole samostatným tématem, ale přirozenou součástí všech předmětů. Učitelé tu věří, že technologie mají smysl tehdy, když dětem pomáhají lépe...

19. listopadu 2025

Veletrh Jak na společné vzdělávání se věnoval bezpečnosti na školách

Komerční sdělení
Náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková a děkan Pedagogické fakulty Ladislav Bláha

Ústecký kraj uspořádal veletrh Jak na společné vzdělávání na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Mottem letošního ročníku bylo Bezpečná škola pro všechny. Záštitu nad akcí převzala 1....

19. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.