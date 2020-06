Jak restartovat kariéru po mateřské dovolené? S novým titulem!

Investujte do sebe

Všechny si to dokážeme představit, po měsících či letech strávených krmením dítěte, měněním plenek a uklízením hraček už vám možná chybí ta představa sebevědomé, emancipované ženy. Naskočit do rozjetého vlaku ale není po takové pauze zdaleka tak lehké, jak bychom doufaly. Konkurence roste a dobrých nabídek práce tolik nepřibývá. Abyste si zaručila rychlou cestu k úspěchu, vyplatí se vám do ní nejdříve trochu zainvestovat.



Nejlepší investice je ta do vzdělání, říká se. Možná to platí i pro vás. Titul MBA vám totiž zaručí vyšší pozici, plat i sebevědomí. Podle výzkumu nezávislé agentury Median si 87 % absolventů studia MBA díky získanému titulu nejen zlepšilo svoji pracovní pozici nebo postavení ve firmě, ale 83 % dokonce uvedlo, že studium bylo stěžejní motivací k rozjezdu vlastního podnikání.

Vzdělávejte se

Jednou ze škol nabízejících takové roční studium MBA programu je European School of Business Management (ESBM), škola sídlící na pražských Vinohradech, nabízející online studium skrze svůj e-learningový program a online zdroje. Pokud byste studiu nerady obětovaly moc času, ale chcete se efektivně vzdělávat, tak jsou flexibilní MBA programy to pravé pro vás. Studovat totiž můžete klidně z pohodlí domova s miminem v kolébce, nebo ve volných chvílích při obědech, večerech či o víkendech. Jedním z největších bonusů programu navíc je to, že s ním můžete začít kdykoliv během roku a učit se kdekoliv a kdykoliv během dne.



Do školy dojíždíte pouze na 4 příjemné, interaktivní kurzy, které probíhají o víkendu, a na výběr máte z několika termínů. Díky úzce zaměřeným MBA specializacím si můžete nechat ušít studium přímo na míru. Navíc se nemusíte bát teorie a neoblíbeného učení nazpaměť. Oxfordský model založený na praktických dovednostech a zkušenostech je britská záruka kvality.

Jak přínosy studia hodnotí ostatní?

Nejlépe cenu studia shrnou přímo absolventi. Mgr. Renata Dušková, MBA nám prozradila: „Studium na ESBM vnímám jako svou správnou volbu. Zásadní motivací k tomuto typu studia bylo začít se po dlouhé době zase věnovat jenom sobě a posunout se dále. Chvíli „dělat to, co mě těší“. Z obecného pohledu dlouhodobě podporuji investici do vzdělání, která je jen vaše a nikdo vám ji nemůže vzít. Pak již záleží na každém, jak nově nabyté vědomosti a zkušenosti dále využije, ať pro sebe, nebo ve své praxi. Oceňuji individuální a vstřícný přístup, časovou flexibilitu. Možnost účastnit se dalších seminářů. Ty byly komunikativní – diskusní.“



Ať už chcete zdokonalit své vědomosti, vyšperkovat svůj životopis nebo jen hledáte nějakou novou výzvu, studium MBA je pro vás to pravé! Manažersky zaměřené studium nastartuje další část vaší kariéry i osobního života. Podejte si přihlášku třeba ještě dnes.