Jak předcházet celé řadě nemocí?

Bojovník s ekzémy a alergiemi

Když byla Lucka malá, začal se jí na tělíčku objevovat ekzém. „Jedno ložisko měla v ohybu hýždí a stehen a druhé na chodidlech, kde se jí loupala kůže,“ vzpomíná její maminka Kateřina Pěnčíková. Protože je zároveň výživovou terapeutkou, záhy odhalila i příčinu –⁠ alergii na pšenici. „Je to problém ve střevech. V zásadě počínající celiakie. Jakmile snědla třeba chleba, nafouklo se jí bříško a ekzém se zároveň prudce zhoršil,“ popisuje Kateřina Pěnčíková.

Skutečný klíč k Lucčiným problémům, jak se později ukázalo, ovšem tkvěl v nesprávném poměru omega-3 a omega-6 mastných kyselin v těle a také v nedostatku vitamínu D. Tak, jako je tomu i u řady dalších nemocí.

Ještě v šedesátých letech minulého století jsme tuto potíž neměli. Přišla až s masivní průmyslovou úpravou potravin. Moderní upravovaná strava je zkrátka pro tělo nezdravá a způsobuje v lidském těle skryté záněty, které jsou příčinou desítek chorob od těch kožních, jakými byl Lucčin ekzém, přes srdeční, plicní a mozkové až po nádorová onemocnění a diabetes II. typu.

„Vedle omega-3 kyselin nám chybějí i betaglukany. Když jsme běžně denně jedli kváskový chléb, jablka ze stromu se strupy a tak dále, měli jsme je. To se teď neděje. Proto je celková imunita na velmi nízké úrovni. Je to betaglukanem, který byl odstraněn ze stravy, stejně jako ta omega trojka, čímž se rozjely skryté záněty v těle lidí,“ přibližuje Kateřina. Její boj s ekzémem malé Lucky trval bezmála rok a půl.

Řekněte „ne“ zánětům

„Omega-3 mastné kyseliny jsou klíčové v biologických i fyziologických procesech člověka od prenatálního období až do stáří, protože působí protizánětlivě. Když je vysoký poměr omega 6 mastných kyselin vůči omega-3 mastným kyselinám, zhoršuje se propustnost buněčné membrány, čímž dochází k chronickým zánětům způsobujícím civilizační choroby,“ uvádí farmaceutka Mgr. Kateřina Budíková, Ph.D.

Tento závěr potvrzují i studie Státního zdravotního ústavu. „Vyšší hladina omega-3 mastných kyselin v krvi může být spojena například s lepší kontrolou astmatu, kožních potíží, vývojem mozku a tak dále,“ píše ve studii zveřejněné Státním zdravotním ústavem profesor Jiří Ruprich z Brna. To je důležité i v současné situaci, kdy čelíme pandemii koronaviru.

Stop nákaze koronavirem

„Budete-li v dobré kondici a zároveň máte vrozený imunitní systém, lze očekávat vyšší pravděpodobnost mírnějšího průběhu nemoci a uzdravení. Nejde o specifický antivirový efekt, ale o obecnou podporu imunitních funkcí těla. Ukazuje se, že některé omega-3 mastné kyseliny mohou snižovat zánětlivé procesy v těle. Ke kontrole zánětlivých procesů v organismu přispívá i vitamin D. Tyto významné živiny naleznete v tučných mořských rybách nebo v rybím oleji,“ podotýká profesor Ruprich.

Co si tělo neumí samo vytvořit, musíme doplnit. Třeba právě pomocí rybího tuku. Správný poměr omega-6 a omega-3 mastných kyselin by měl ideálně činit 1:1 tak, jak to máme zafixované v DNA a jak tomu bylo na počátku lidstva. I poměr 3:1 však velmi snižuje riziko vzniku chronických zánětů, nicméně v ČR je průměrný poměr 25:1, což je více jak 8-mi násobek oproti doporučenému poměru. A nejsou výjimky, kdy přes zdravou stravu činí i 90:1.

„Kupovali jsme potravinové doplňky, ale nic nezabíralo. Paní doktorka nám předepsala kortikoidy, ani ty nepomohly," říká Kateřina. Trápení se podařilo vyřešit, až když bylo Lucce pět let.

„Dostal se ke mně účinný produkt, který je kombinací rybího oleje s vysoce kvalitním olivovým olejem, který je velmi bohatý na polyfenoly (velice silné antioxidanty). Dále obsahuje ještě vitamín D3, který není v syntetické formě, ale z lišejníku. Ta synergie těchto tří komponent v jednom produktu, nám pomohla do měsíce. Bylo to neuvěřitelně rychlé,“ říká Kateřina Pěnčíková. Olej je vyráběn – jak jinak – ve Skandinávii, kde mají tučných mořských ryb z volného moře dostatek.

Stoprocentní účinek

Normálně by měl rybí tuk v kombinaci s dalšími komponentami pomoci po čtyřměsíčním užívání, ale u malé Lucinky to bylo zvlášť rychlé. „Záleží na tom, do jaké míry je tělíčko zatížené toxiny. Každé tělo je individuální, ale protože my se doma stravujeme hodně zdravě, tak já děti nemám zatížené toxickými látkami,“ podotýká Kateřina.

Rybí tuk v kombinaci s vitamínem D pomáhá i u dalších nemocí a poruch, jako jsou např. Alzheimerova choroba, ADHD, nemoci srdce a cév a tak dál. U Pěnčíků ho dnes užívá celá rodina. „Mé nejstarší dceři je čtrnáct let, měla pylovou alergii, ze které pramenily další potíže. Protože byla starší, trvalo to čtyři měsíce, než jí rybí tuk zabral. Ale podařilo se,“ raduje se paní Pěnčíková.

Z užívání rybího tuku je doma rituál. „Užívají to i moji rodiče v rámci prevence Alzheimerovy choroby a srdečních onemocnění. Je to olej, dávkuje se podle toho, kolik člověk váží," svěřuje se Kateřina.