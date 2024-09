Jak pečovat o obuv, aby vám dlouho a dobře sloužila?

Naše nohy, a hlavně chodidla, chrání před možným zraněním, ke kterému při bosé chůzi snadno dojde. Stačí chvilka neopatrnosti a něco si našlápneme. Aby obě svoje úlohy mohly plnit naplno, je třeba jim věnovat tu správnou péči. Jakou?

Nejdůležitější je prevence

Péče o zdraví i obuv začíná vždy prevencí. V případě bot je zásadní jejich impregnace, která vytvoří ochrannou vrstvu proti vodě a nečistotám. Boty bychom měli naimpregnovat co nejdřív po jejich pořízení, nejlépe venku na čerstvém vzduchu nebo v dobře větrané místnosti. Po aplikaci spreje je nechte důkladně zaschnout.

Víte, že důležité je vybrat botám i správné místo, kam je uložíte pokaždé, kdy je nemáte na noze? Takové místo je zcela mimo dosah slunečních paprsků i zdrojů tepla, které by boty mohly poškodit. A abyste udrželi jejich správný tvar, vycpěte je novinami, případně použijte napínáky.

Botám se věnujte každý den

Neustále je nosíme, přicházejí tak do kontaktu s nečistotami, které se na nich mohou negativně podepsat. Po každém nošení tak tenisky i jiné boty otřete hadříkem nebo měkkým kartáčem a prach a další nečistoty z nich odstraňte. Nedaří se vám to? Hadřík lehce navlhčete a zkuste to ještě jednou.

Kromě čištění je třeba nechat boty také vyschnout a vyvětrat, rozhodně ale nepatří na radiátor. Vyjměte z nich stélky a nechte je uschnout pěkně na vzduchu.

Další péči přizpůsobte použitému materiálu

Správná péče o obuv je důležitá pro to, aby nejen pěkně vypadaly po maximální možnou dobu, ale také, aby vám sloužily tak, jak mají. Základ péče už znáte, zbytek se odvíjí od typu obuvi a od použitého materiálu.