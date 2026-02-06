Jak odstranit vlhkost a plísně v domácnosti

Vlhkost a plísně v domácnosti nejsou jen estetickým problémem, ale představují i vážné zdravotní riziko. Dlouhodobý pobyt v prostředí s vysokou vlhkostí může vést k respiračním problémům, alergiím či astmatu. Řešení vyžaduje kombinaci prevence, odstranění zdroje vlhkosti a použití vhodných produktů.

Vlhkost a plísně v domácnosti. | foto: ČTK

Identifikace zdroje vlhkosti

Nejčastějším zdrojem vlhkosti jsou špatně větrané prostory, úniky vody z potrubí, zatékající střecha nebo kondenzace páry v místnostech s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny a kuchyně. Prvním krokem je vždy identifikace a odstranění zdroje vody. To může zahrnovat opravu netěsností, výměnu poškozených částí střechy nebo zajištění lepší izolace stěn a oken. V některých případech je vhodné instalovat mechanické odvětrávací systémy nebo regulátory vlhkosti, které zajistí konstantní proudění vzduchu a sníží riziko kondenzace.

Snížení vlhkosti a prevence plísní

Pro redukci vlhkosti a prevenci plísní je klíčové pravidelné a správné větrání. V místnostech, kde přirozené větrání není dostatečné, mohou výrazně pomoci odvlhčovače vzduchu. Tyto přístroje odsávají přebytečnou vlhkost a zajišťují zdravější mikroklima. U menších ploch plísní lze použít speciální čisticí prostředky určené k odstranění plísní, které zároveň povrch připraví na následné ošetření antimikrobiálními nátěry. Tyto nátěry vytvářejí ochrannou vrstvu, která omezuje návrat plísní a chrání povrch před vlhkostí.

Trvalé řešení a ochrana

Pro trvalé řešení problémů s vlhkostí je vhodné také zvážit aplikaci stavebních materiálů s hydroizolačními vlastnostmi. Může se jednat o nátěry stěn a stropů, které odpuzují vlhkost, nebo speciální omítky, které umožňují stěnám „dýchat“, a tím regulují obsah vody v materiálu. Další možností jsou parozábrany a těsnicí tmely, které brání pronikání vlhkosti do konstrukce a minimalizují kondenzaci.

U větších nebo opakujících se problémů je vhodné obrátit se na odborníky, kteří dokáží odhalit skryté zdroje vlhkosti, provést revizi konstrukce a doporučit komplexní řešení. Použití kvalitních stavebních materiálů, vhodných izolací a nátěrů je zásadní pro dlouhodobou ochranu domu. Produkty pro regulaci vlhkosti, odvlhčení a ochranu povrchů nabízí široká škála možností, které lze kombinovat podle specifických potřeb jednotlivých místností.

Prevence je základ

Prevence je klíčová – pravidelná kontrola střechy, oken, ventilačních systémů a rychlé řešení drobných úniků vody mohou zabránit vzniku plísní a vlhkosti. Díky tomu zůstane domácnost zdravá, suchá a příjemná pro život.

Spouštíme nový standard: Férový inzerát pro nájemní nabídky

Náhled na férový inzerát

Nový standard Férový inzerát přináší do inzertního procesu věcnou transparentnost a vyšší důvěru zájemců. Realitní kanceláře, které svoje nabídky upraví podle pravidel Férového inzerátu, získají...

2. února 2026  13:35

