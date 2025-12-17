Jak na zdravý restart po nemoci

Nepřehánějte to
Už se nemůžete dočkat, až zase skočíte do procesu a roztočíte to na plné pecky? To moc nedoporučujeme, protože tělo je po nemoci oslabené a musíte na něj pomalu. Dejte mu čas se přizpůsobit a ono postupně získá veškerou sílu zpět.
To se těžko vysvětluje hlavně perfekcionistům, protože si neumí představit dělat něco napůl. Bohužel je realita taková, že tělo není dokonalé a když na něj začnete příliš brzy naléhat, může onemocnět znova nebo se z toho horko těžko vyhrabat. Není nic ojedinělého, že se člověk nedoléčí a za měsíc zas lehne s nachlazením nebo chřipkou. Anebo se ho chytne něco jiného, protože po nemoci je organismus oslabený a má zhoršenou obranyschopnost.
Zpomalte a přestaňte si vyčítat, že nejde vše podle vašeho perfektního plánu. Život je nepředvídatelný a rozhodně se vám nepřizpůsobí, takže musíte vy.
Uvolněte celé tělo pomocí jógy
Na sport se ještě necítíte, ale už byste něco dělali? Začněte s promyšleným protahováním. Po nemoci je tělo křehké a po ležení v posteli možná i bolavé. Nejvyšší čas se protáhnout a uvolnit ztuhlé svalstvo. Není to závod ani soutěž, tak k tomu ani tak nepřistupujte. Pravidelně dýchejte, věnujte pozornost přílišné bolesti a respektujte svá omezení. Stačí vám ručník nebo podložka a pohodlné sportovní oblečení. Nic víc, nic míň. Cvičit lze bez bot a ponožek, záleží, na jakém povrchu cvičíte a co je vám příjemné.
S delším protahováním nemáte příliš mnoho zkušeností a kromě pár cviků nevíte, co přesně dělat? Pusťte si na YouTube video s jemným protahováním nebo jógou a uvidíte, že se po 15 minutách budete cítit mnohem lépe.
Odpočívejte a víc spěte
Odpočinek a spánek jsou pro tělo absolutně esenciální, když se necítíte dobře. Měli byste na to dbát každý den, ale víme, že život přináší různá omezení a ne všechno jde podle plánu. Ale po nemoci se snažte chodit brzy domů a odpočívat a spát minimálně 8 hodin. Během spánku tělo regeneruje a opravuje. Jindy na to nemá čas, tak mu vytvořte vhodné prostředí, ať se netrápí a nefunguje ze zásob.
Snažte se číst, koukejte na oblíbené filmy, vyplňujte tajenky nebo stavte lego a puzzle. Zabráníte nudě, ale zároveň si nebudete zbytečně zvedat tepovou frekvenci.
Detoxifikace? Ano, ale pomocí vlastního těla
Tělo se pomocí tekutin zbavuje toxických látek. Nepotřebujete žádné zázračné detoxifikační programy, tělo to zvládne samo s pomocí jater (odvádí největší díl práce), ledvin, střev, plic a kůže. Ale musí mít dostatek tekutin, jinak mu to moc nejde anebo velmi pomalu.
Nejvíc benefituje z neslazené neperlivé vody. Dávejte si pozor na džusy, šťávy, ve větším množství obsahují ohromné množství cukru. Nesnášíte chuť čisté vody? Snažte se to překonat, věřte, že to jde! Ale není zas takový problém, když si do vody kápnete trochu šťávy nebo džusu, ale jen na dochucení. Přemíra cukru s nedostatečným pohybem se vám může nevyplatit v podobě vyššího čísla na váze. Více o pitném režimu a jeho plnění najdete zde.
Po nemoci je vhodné zaměřit se i na lehkou a jednoduše stravitelnou stravu, která tělo zbytečně nezatíží. Vývary, polévky, kaše nebo jídla z čerstvých surovin pomáhají doplnit energii a podpořit regeneraci. Inspiraci mohou nabídnout recepty zaměřené na vyvážená a nenáročná jídla, která zapadají do klidového režimu a respektují potřeby organismu po oslabení.