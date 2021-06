Jak dostat do prádla svěžest

S novou aviváží Lenor Fresh Air Effect se tomuto vyhnete. Po jejím použití totiž prádlo dokonce voní, jako by schlo venku na čerstvém vzduchu! Podívejte se s Lenorem na tipy, jak prádlu dodat svěžest a čerstvou vůni.

Fáze 1: Praní

Praní má samozřejmě za úkol vyčistit textilie od všech nečistot a připravit je na další cyklus používání. Už během praní je potřeba myslet také na to, jak docílit, aby bylo oblečení dostatečně svěží. Volte správné programy – v návodu k pračce se dozvíte, jaký program zvolit na který druh tkaniny. Je dobré prádlo také roztřídit, a to alespoň na základní druhy, jako je bílé, tmavé, jemné, barevné podle barvy. Nezapomeňte do dávkovače také přilít aviváž. Ta do praní vstupuje v posledním kroku, proto má pro svěžest prádla zásadní význam.

Fáze 2: Sušení

Prádlo dejte sušit hned po doprání. Pokud v pračce zůstane delší dobu „zmuchlané“ na hromádce, pohltí pachy z pračky a vlhkost napomůže šíření plísní. A kam čerstvě vyprané oděvy pověsit? Každý z nás miluje vůni prádla, které schlo venku, ale bohužel ne vždy je to možné. Ať už kvůli počasí, přeplněnému venkovnímu sušáku nebo prostě proto, že náš byt nedisponuje žádným venkovním místem, kam prádlo rozvěsit. Značka Lenor proto přichází s novou produktovou řadou aviváží Lenor Fresh Air Effect. Jak už název napoví, po použití této nové aviváže prádlo získá vůni, jako by schlo venku na čerstvém vzduchu. Je tomu tak díky speciální technologii, která tento efekt působením v textiliích napodobuje. Aviváž je navíc 2x koncentrovanější než dříve. To také představuje bonus pro životní prostředí, protože zkrátka není potřeba tolik obalového materiálu.

Fáze 3: Uložení

Aby vůně čerstvě vypraného prádla vydržela co nejdéle, je potřeba věnovat pozornost také uložení oblečení. Samozřejmě je potřeba uložit ho do skříně ve složeném tvaru nebo ho pověsit na ramínko v prostoru ideálně s dostatečným přísunem vzduchu. Skříň by se také neměla nacházet moc blízko koupelny nebo kuchyně, protože potom prádlo absorbuje vlhkost a pachy. Opět lze doporučit použití aviváže během praní, vůně pak z oblečení nevyprchá ani během dlouhého skladování. Díky Lenor Fresh Air Effect bude vaše halenka i po týdnech od vyprání vonět, jako by právě uschla na čerstvém vzduchu.