Jak dnešní způsoby seznamování ovlivnily sociální sítě?

Díky sociálním sítím je dnes všechno rychlejší, nakoupíte, prohlédnete si slevové akce, napíšete si pár slov s přáteli z druhého konce světa a možná poznáte někoho zajímavého – je to vážně snadné! S nástupem sociálních sítí v posledním desetiletí došlo k dalšímu velkému boomu, primát nese v tomto ohledu hlavně Facebook.

Stačí jen chvilka a toho druhého brzy poznáte

Sociální sítě jsou v jistém smyslu vlastně takové seznamky zdarma . Existují tu různé skupiny, na kterých můžete najít nové kontakty. Sejít se s někým novým, mít radost ze života, navštívit hudební koncert, tomu se vážně meze nekladou. Partnera si hledáme o polední pauze, ale klidně také po večerech, a to mnohdy na síti, která znamená svět. Do baru nebo na diskotéku chodit jistě nemusíme, zvláště pokud nejde tak docela o náš šálek kávy. Prvních pár vzkazů po síti a teprve poté domluva na rande, když najdete společnou řeč, to je přece férové a věcné. Jaké jsou další výhody toho, že se rozhodnete začít s procesem seznamování právě přes internet?

Nesejde na roční době nebo na tom, zda je ráno či večer. Seznamovat se lze totiž kdykoliv!



Snadný princip seznamování, uživatelsky přehledné prostředí. Vše ovládnete za dvě minuty.



Partner přesně na míru. Jen uvedete základní informace a tzv. matching se už o vše postará.



Výborná možnost pro plaché nebo stydlivější, kontakt po síti se jim naváže mnohem snadněji.



Půjde to i bez rozpaků a červenání, stačí jen dát šanci internetu. A nezapomeňte, váš profil určitě nemusí vidět úplně každý. Existují i placené seznamky, jako jsou například Edarling nebo Be2. Právě tady váš profil neuvidí rozhodně každý, ale jen uživatel, který má reálný zájem o budoucí vážné seznámení. A o to tu přece jde především, že?

Sociální sítě napoví při seznamování celou řadu věcí

Pokud chcete o tom druhém zjistit něco víc, je tady Facebook – a to platí nejen při samotném procesu seznamování. Pár minut strávených nad profilem je povolená nápověda pro budoucí večeři v restauraci. Hned totiž víte, jaké má slečna vašeho srdce zájmy nebo jestli mladík, jehož jste si vyhlédla na seznamce, rád popíjí bílé víno a věnuje se cyklistice. Je dost dobře možné, že protějšek dělá něco podobného, zvědavost potlačí jen málokdo, když je tu podobná šance zjistit konečně něco víc. Nezapomeňte však, že Facebook rozlišuje několik druhů informací, veřejné, ty určené pro přátele a také ty, o nichž vědí jen vybraní lidé (případně pouze vy). Diskrétnost je přece také hodně důležitá věc!

A samozřejmě to není jen o Facebooku, sociálních sítí, které skýtají možnosti zajímavého seznámení, může být určitě mnohem víc, stačí se jen rozhlížet. Baví vás focení selfie? Chcete poznávat nové lidi jednoduše, jedním kliknutím rozhodnout, jestli se dáte do řeči, nebo ne? V obou případech moderní sociální sítě nabízejí různé možnosti, a to nejen na mobilních telefonech s Android nebo iOS.

Řada mladých lidí se seznamuje už jen online

Zapnout počítač je v podstatě jednodušší než se jít někam bavit mezi lidi. Alespoň to tak platí u mnoha mladších ročníků, kteří považují podobnou možnost za bezpečnou a rychlou. Okamžitá formulace seznamovací fráze, bez koktání a červenání se. Počítač má doma nakonec prakticky každý, bez ohledu na věk nebo sociální postavení. Právě proto je podobné seznamování tak lákavé, zúčastní se ho totiž řada lidí – včetně těch, kteří by na něco podobného v reálu těžko sbírali odvahu.

Jde o to usnadnit první krok a to umí nejen Facebook přímo na výbornou. Chcete, napíšete si, nechcete, stačí jediné tlačítko a už se nikdy neuvidíte, alespoň v online světě. Podle psychologů je to i proto, že existují značné tendence vytvářet povrchní vztahy, snad i proto, že internet trochu zkresluje. Pro někoho jde bezesporu o malý útěk z všední reality, která není příliš zábavná.