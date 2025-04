Jak dětem vybrat dobrou školku? Prohlédněte si její zahradu!

Každá máma si přeje, aby bylo její dítě spokojené a dobře připravené na základní školu. A protože dětský mozek se nejrychleji vyvíjí právě u předškoláků ve věku 3 až 6 let, potřebují děti v tomto věku co možná nejvíce podnětů.

„V tomto období se formují klíčové dovednosti a základy zdravého vývoje. Prostředí, ve kterém dítě tráví čas, hraje obrovskou roli,“ potvrzuje psychiatr a učitel z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Vladimír Kmoch.

Rodiče by se proto podle něj měli při výběru školky zajímat o to, kolik času budou děti trávit venku, a hlavně o to, jak školní zahrada vypadá a co všechno na ní děti mohou dělat. Proč na tom tak záleží? Pobyt venku mimo jiné snižuje napětí a stres!

„Ze studií víme, že při pobytu venku na čerstvém vzduchu se snižuje aktivita frontální kůry mozku, která souvisí se stresem, a zároveň se snižuje hladina kortizolu, který větší stres provází,“ tvrdí Kmoch.

Proč je pobyt venku tak důležitý?

„Učení a hraní si venku zlepšuje celkové zdraví dětí. Otužování snižuje nemocnost, pohyb na čerstvém vzduchu podporuje fyzickou zdatnost a obratnost a hlavně – děti se venku učí přirozenou cestou,“ říká Gabriela Kahánková z MŠ Vincence Makovského v Ostravě.

Čím dál více se ukazuje, že děti, které často tráví čas venku, mezi sebou umějí lépe komunikovat a snadněji se jim řeší různé rozpory ve skupině. Odborníci dokonce změřili, že procházka ulicí se zelení pomůže dětem se soustředěním mnohem více, než kdyby se procházely ulicemi, kde nejsou žádné stromy.

Jak poznáte, že má školka opravdu dobrou zahradu?

Výuka venku a kvalitní školní zahrada jdou ruku v ruce. Nenechte se zmást řečmi o tom, že školní zahrada byla právě nově opravena. To nestačí. Na co byste si měli dávat pozor?

Správná zahrada je velká a členitá, osázená pestrými přírodními herními prvky a vybavená rozmanitými povrchy s trávou, hlínou, pískem a kamínky. Děti by v ní měly najít i místo na pěstování zeleniny, drobného ovoce nebo bylinek. Když v ní uvidíte i venkovní učebnu, můžete zajásat podruhé.

„Dítě potřebuje zahradu, aby mohlo běhat bosky po trávě, hrabat se v hlíně, tvořit z klacíků a objevovat svět všemi smysly,“ říká ředitelka MŠ Jitka Hrazděrová z ostravské MŠ Vincence Makovského. Umělé povrchy, trampolíny a plastové skluzavky sice děti zabaví, ale nenabízejí jim tolik možností pro jejich přirozený rozvoj.

Rodiče chtějí vidět své děti venku

Že rodičům záleží na tom, aby jejich děti trávily co nejvíce času venku, to ukazuje i loňský výzkum České děti venku Nadace Karel Komárek Family Foundation. Podle něj 71 % rodičů souhlasí s tím, aby jejich děti chodily se školkou ven téměř za každého počasí.

Učitelé se teď připravují nejen na zápis, ale také na Měsíc školních zahrad. Tato akce probíhá každoročně po celý květen. Pořádá ji Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF).

Jak je jasné už z jejího hesla Pusťme děti ven, cílem je šířit povědomí o tom, proč je školní zahrada stejně důležitou součástí školky jako třída. Už teď najdete na webu www.mesicskolnichzahrad.cz mnoho inspirativních materiálů pro venkovní školkové aktivity.

Takže až se na den otevřených dveří půjdete podívat do nějaké školky, nezapomeňte si dobře prohlédnout i její zahradu a pozorujte, jak to na ní žije. Je to důležitější, než si myslíte.