Jak co nejrychleji zhubnout?

Dobře si promyslete, jakou dietu zvolíte

Když přijde na hubnutí, jako první nás napadne dieta. Jak jinak se taky těch kil zbavit? Jenže ne každá dieta vás dovede k vytouženému cíli, některá dokonce může nadělat víc škody než užitku. Ty diety, které slibují až zázračně rychlé hubnutí, dokonce mohou být příčinou různých zdravotních obtíží.

Kolik času máte na hubnutí?

Nejprve je třeba si uvědomit, kolik času máte na to, abyste shodili přebytečná kila. Pokud jen pár dní, těžko můžete čekat zázraky. Než si organismus na změny zvykne a projeví se to na postavě, to prostě nějakou dobu trvá. A když se tím navíc ještě budete stresovat, je o neúspěchu rozhodnuto.

Jak zhubnout co nejrychleji?

Určitě nevsázejte na detox v podobě pití ovocných šťáv, ani na hladovku. Úprava jídelníčku a celkového životního stylu je sice na místě, ale rychle zhubnout za pár dní, s tím vám nic z toho nepomůže. Existuje vůbec řešení? Ano! Ketóza.

Co je ketóza?

Ketózou označujeme přirozený stav, do kterého se organismus dostane ve chvíli, kdy snížíte příjem sacharidů, tělo vyčerpá svoje zásoby (k tomu dojde většinou za 2 dny) a musí tak hledat jiný zdroj energie.

Jen málokdo ví, že sacharidy k životu nezbytně nepotřebuje, nebo aspoň ne v takové míře, na jakou jsme zvyklí. Sacharidy jsou součástí snad všeho, co konzumujeme, jejich příjem ve stravě tak je vyšší, než je nutné. Navíc si je naše tělo umí nahradit, a to ketonovými látkami které vznikají z naší tukové tkáně.

Ano, jsou to právě naše tukové zásoby, do kterých organismus při nedostatečném příjmu sacharidů sáhne. To vede k redukci těchto zásob a hubnutí. Navíc ketonové látky dodávají energii mozku a snižují chuť na sladké. Stejně tak předchází vzniku únavy a nálad.

Jak se dostat do ketózy?

Abyste se dostali do ketózy, a tělu zároveň nic nescházelo, snižte příjem sacharidů a konzumujte 5x denně nízkosacharidové potraviny s vyváženým obsahem proteinů, vitamínů a minerálů, až půl kilogramu povolené zeleniny a 30 g povolených oříšků a semínek.

Jaké potraviny si můžete dopřát a které by vás naopak vyhodily z ketózy?

+ Zelenina jako brokolice, cuketa, špenát, pórek, květák, houby, zelí, listové saláty, chřest, čekanka a další.

+ Ovoce jako jahody, maliny, ostružiny, avokádo nebo citron.

+ Ořechy a semínka (sezam, mandle, vlašské ořechy, dýňová semínka, para ořechy, …)

+ Vaječný bílek

+ Nízkotučný tvaroh

+ Bylinky, ocet, sůl, zázvor, česnek a další dochucovadla

- Pečivo

- Batáty, brambory a další přílohy jako rýže a těstoviny

- Ovoce s vysokým obsahem cukru (banán, mango, hrozny a další)

- Zelenina s vysokým obsahem sacharidů (mrkev, kukuřice)

- Náhražky másla

- Sladkosti

- Uzeniny

Náš tip na závěr: Nezapomínejte ani na pitný režim. Pravidelný a dostatečný příjem tekutin totiž zrychlí metabolismus, dodá tělu energii a postará se i o to, že tělo zvládne rychleji pálit kalorie. Vyvarujte se ale slazených nápojů a alkoholu, přednost dejte čisté vodě nebo čaji.