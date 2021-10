Investování z vás udělá finančně nezávislou. Stačí tisícovka měsíčně

Takže vám teď prozradím pár triků, jak toho využít a v důchodu si žít jako spokojená dáma.

To, že ženy do světa peněz i byznysu patří, vám asi nemusím vysvětlovat. Samy vidíme, že se zvyšuje počet šéfek, zakladatelek a podnikatelek. S radostí sleduji, jak přibývají ženy, které si jdou za svým. Já jsem se třeba rozhodla vrhnout do světa investic a zařídit, aby měl k rovným podmínkám zhodnocovat své těžce vydělané peníze přístup opravdu každý. I vy.

Chcete kávu zadarmo?

Představte si, že spolu zajdeme na kávu. Každá si dáme to svoje oblíbené kafíčko, nějaký ten dezert, pokecáme o životě a přidáme třeba sklenku vína. Když přijde na placení, každá z nás bude pravděpodobně platit i s dýškem něco okolo dvou set korun. Dvě stovky, které jdou majiteli kavárny za náš příjemný čas. Fér obchod. Ale když si zajdeme takto v měsíci na kávu, oběd nebo večeři víckrát, utratíme dohromady třeba tisíc korun. Pravděpodobně nic, co by nás zruinovalo. Co kdybych vám ale řekla, že za stejnou tisícovku, akorát pravidelně investovanou, můžete za pár let chodit na kávu prakticky bez práce?

Hlavně začít

Pozor, neslibuji žádné vzdušné zámky. Investice samozřejmě nejsou bez práce ani bez rizika. Ale přesně vím, že když máte ve všem pořádek, trochu plánujete a vyberete si správný postup, můžete se bez obtíží a ohrožení svých měsíčních rozpočtů dostat na tak příjemné částky, že vás doslova překvapí, že jste s tím nezačala dříve. A jak to vím? S manželem jsme si prošli dost zajímavou cestou. Potkali jsme se jako mlaďoši na vysoké škole v Praze, pak odjeli studovat do Londýna, pracovali pro obrovské finanční společnosti a nakonec založili vlastní firmu. Došla nám totiž jedna věc. Byla by škoda se nepodělit o naše investiční zkušenosti i s naší domovinou. V zahraničí je běžné, že lidé používají online portály, které jim pomáhají transparentně a jednoduše investovat. V České republice žádný takový nebyl, tak jsme založili Fondee. Jednoduchou službu dostupnou pro všechny Čechy, kteří myslí na budoucnost.

Nespořte. Investujte!

Ať tu jenom nevyprávím, orientačně si to spočítejme na modelovém příkladu. Vláda, ať už jakákoliv, se o naše důchody s největší pravděpodobností nepostará. Musíme to tedy řešit sami. Jenže klasické spořicí účty pro nás smrtelníky nabízejí úročení někde okolo jednoho procenta. To rozhodně nestačí ve chvíli, kdy se inflace, tedy velmi zjednodušeně řečeno míra snižování hodnoty peněz, často pohybuje někde okolo tří a půl procent ročně. V praxi to znamená, že ze 100 tisíc korun na spořicím účtu je po pěti letech „spoření“ v reálu najednou něco kolem 88 tisíc korun.

Zato investování do takzvaných ETF – balíků akcií, dluhopisů a dalších investičních produktů – může přinést zhodnocení třeba osm procent ročně. V tomto případě je ze stejných 100 tisíc za stejnou dobu rázem 113 tisíc korun. Situace je pak ještě výraznější, když dobu protáhneme na desítky let. Spořicí účet jasně prohrává na plné čáře. Navíc když si vytvoříte dlouhodobý návyk a každý měsíc zainvestujete k prvotnímu vkladu třeba tisícovku, výhody investic se postupem času násobí. Zato u spoření se násobí pouze dopad inflace a přijdete o ještě víc peněz.

A co riziko? Správná otázka

Mohlo by se zdát, že banka přece poskytuje jistotu, že peníze nikam nezmizí – a investice naopak nedávají jistotu vůbec žádnou. Ano, to je do jisté míry pravda. Ale pouze v případě, že byste investovali na vlastní pěst naslepo a vsadili třeba na akcie jedné firmy nebo jeden dluhopis.

V případě zmíněných ETF se totiž jedná o pečlivě vybrané balíky s propočítaným rizikem nastaveným tak, aby se navzájem pokryly možné propady na trhu jednotlivých akcií a dluhopisů. Riziko si navíc v rámci našeho jednoduchého online testu investorské povahy můžete nechat změřit a vybrat si tak na Fondee styl investování, který vám nejlépe sedne. Ať už jste konzervativní, nebo rády riskujete, u nás místo najdete.