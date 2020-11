Inspirování spotřebitelů k udržitelným rozhodnutím

Společnost L´Oréal, lídr v oblasti krásy, v rámci své iniciativy „L´Oréal pro budoucnost“ vytvořil speciální značení, které dává více než 1,5 miliardě jejich spotřebitelů možnost informované volby.

Ve snaze o udržitelnost hraje velkou roli přesné hodnocení dopadu výrobků na životní prostředí, díky němuž pak lze zavést také opatření k jeho snížení. Společnost L´Oréal věří, že je její odpovědností sdílet tyto informace se zákazníky, aby se mohli rozhodovat informovaně a podle zásad udržitelnosti. Lidé se totiž rádi podílejí na ochraně životního prostředí, pokud je splněna důležitá podmínka - transparentnost. Společnost proto vyvinula systém označování, který spotřebitele informuje o environmentálních a sociálních dopadech jednotlivých produktů.

Aby měli spotřebitelé k dispozici jasné a užitečné informace, probíhá toto označování na stupnici od A do E, kde se produkt „A“ považuje za „nejlepší ve své třídě“ z hlediska dopadů na životní prostředí ve své kategorii. Skóre dává spotřebiteli přesnou představu o tom, jaký dopad má daný produkt na planetu při zohlednění 14 faktorů, jimiž jsou například emise skleníkových plynů, nedostatek vody, okyselení oceánu nebo dopad na biologickou rozmanitost.

Tyto faktory se přitom sčítají napříč celým životním cyklem výrobku. Započítává se do nich například voda využívaná k vypěstování rostlin pro ingredience výrobku, materiály potřebné k výrobě obalů nebo odpad vzniklý při recyklaci.

U vlasové kosmetiky se počítají i emise uhlíku vzniklé při ohřevu vody na sprchu či voda pro opláchnutí. Nechybí ani dopady provozu výrobní továrny nebo dopravy během distribuce.

Označování je nyní přístupné na webových stránkách produktů pro řadu Garnier Haircare ve Francii. Společnost chce postupně rozšiřovat systém označování na další řady i trhy včetně Česka, pro které bude zaveden v roce 2022. Do téhož roku chce také L’Oréal rozšířit systém na všechny výrobky skupiny v kategorii produktů pro oplachování.

Metodika ověřená externími auditory

Při vývoji systému environmentálního a sociálního označování výrobků spolupracovala společnost L’Oréal s jedenácti nezávislými vědci a výsledky ověřil nezávislý auditor, společnost Bureau Veritas Certification. Cílem bylo vytvořit metodiku, která je v souladu s pokyny Evropské komise.

Zákazníci mohou srovnávat produkty v rámci téže kategorie, jakou jsou například šampony, kondicionéry, hydratační krémy a podobně. Například šampon se srovnává s více než tisícem dalších šamponových produktů společnosti L’Oréal.

U kosmetiky jsou uhlíková a vodní stopa dvěma klíčovými prvky dopadu produktu na životní prostředí.

Výzkumníci ale mysleli i na rizika nadměrné segmentace, která by vedla k zavádějícímu hodnocení.

To by nastalo, pokud by existovaly například samostatné hodnoticí stupnice pro dvě podskupiny deodorantů prodávaných běžně v podobě sprejů a roll-onů. Spotřebitel by pak sprej hodnocený písmenem B vnímal jako lepší volbu než roll-on s písmenem D. Ve skutečnosti mají roll-ony daleko menší ekologický dopad než spreje. Z tohoto důvodu byly obě podskupiny zahrnuty do jedné hodnoticí kategorie.

„Čím více víme, tím lépe můžeme jednat. A lidé dnes chtějí jednat,” říká Clémence Gosset, která je ve společnosti L’Oréal zodpovědná za systém zvaný Product Environmental & Social Impact Labelling. Jak totiž potvrdil výzkum, který si společnost nechala udělat začátkem letošního roku, vede značení ke změně spotřebitelského chování a ekologii nakloněnému smýšlení.

