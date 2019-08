Igelitka k obědu? Zatočte s plasty ve vašem těle

Máme je na talířích a mažeme si je na obličej. Studie přitom poukazují na možnou souvislost nadužívání plastů s rozšířenými zdravotními potížemi jako alergie, deprese či neplodnost. Zároveň uvádějí příklady, kdy se u lidí některé zdravotní potíže výrazně snížily poté, co v domácnosti omezili používání plastů na minimum. Plastové misky nahradili skleněnými, přestali pít z plastových lahví či nosit oděvy ze syntetických látek.

Mikroplasty se nenápadně vkradou až na naše talíře

Problém ale často představují plasty, které nejsou vidět – tzv. mikroplasty. Vyskytují se ve vodě, půdě i vzduchu. Jednak kvůli technologiím, které umožňují rozpady plastů: plasty se totiž na rozdíl od přírodních materiálů celá staletí nerozpadají samy od sebe, speciální technologie jim umožňuje se jaksi rozsypat, tedy rozpadnout na tisíce kousíčků, takže nejsou pouhým okem vidět, ale v přírodě zůstávají a zamořují ji. Dostávají se do těl zvířat a odtud na naše talíře.

Mimochodem - zbytky plastů se nacházejí v žaludcích 95 % ptactva Severního moře. Kromě toho se mikročástice používají v kosmetice, například v zubních pastách či peelingu, ale také v pracích prášcích, a objevily se i v pitné vodě, soli či medu. Evropská unie chce proto zabránit jejich používání v kosmetice, barvách, pracích prostředcích a některých zemědělských a lékařských výrobcích legislativou. Evropa je vůbec v boji proti plastům světový přeborník.

Proti plastům úspěšně bojuje Evropská unie

Díky EU směrnici se například výrazně zredukovalo používání igelitových tašek, v některých zemích až o 90 % od roku 2016. Od roku 2021 pak začne platit směrnice zakazující jednorázové plastové výrobky, za které existuje cenově dostupná alternativa z ekologického materiálu. Jde třeba o tyčinky do uší, které jsou už dnes v prodeji i s držátky z tvrdého papíru či bambusu. Stejně tak jednorázové příbory, kelímky, brčka či talíře. Právě tyto předměty tvoří přes 50 % odpadů na mořských plážích. Tam kromě lidského zdraví způsobuje škody i ekonomice: například cestovnímu ruchu či rybolovu.

Plasty škodí především dětem

Asi největší riziko představují plasty pro děti. Při jejich výrobě se často používají například ftaláty (často právě v měkkých hračkách jako kačenky do vody), které mají negativní vliv na zdraví, včetně hormonálních změn. Pozor je také třeba dávat při nákupu plastových lahví a svačinových krabiček, které nesmí obsahovat látku bisfenol A (BPA free). Evropská komise každý týden vydává seznam výrobků nahlášených jako nebezpečné.

Přesto: plasty tady nadále budou. Celosvětová produkce se od šedesátých let zvýšila dvacetinásobně, a očekává se, že se za dalších 20 let ještě zdvojnásobí. Proto je klíčová recyklace. V Evropě je stále populárnější oběhové hospodářství, což se zjednodušeně popisuje jako „high-tech babiččina zahrádka“. Jde o systém, kde se vyhazuje co nejméně a co nejvíc recykluje. To je spojeno s vývojem a šířením nových technologií na opětovné zpracování produktů a má potenciál vytvořit do roku 2030 až 200 000 nových pracovních míst napříč Evropou.

Chcete-li se zbavit plastů, díky evropské legislativě je to jednodušší. Zároveň však platí, že nic nenahradí odpovědné chování nás spotřebitelů.