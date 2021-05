Ideální kočárek pro aktivní rodinu?

V září 2021 to bude 11 let, kdy se ze mě stala máma. Narodil se Filip. Jeho narozením v mém životě nezačala jen zcela nová role a etapa života, ale přišly impulzy, které začaly psát nový životní styl.



Když byl Filípkovi rok, viděla jsem v USA reklamu na „Women Half Marathon“, k atletice jsem měla velmi blízko do svých 14 let, závodila jsem na 800 m trati. Po těch 14 letech absolutního „neběhání“ jsem znejistěla a nahlas pronesla památnou větu ke svým rodičům: „Kolik vlastně je půlmaraton?“ Táta mi tenkrát odpověděl, že 21 km, a svoji další reakci si vlastně s úsměvem vybavuji i dnes. „Který blázen tohle běhá?“ Aby ses nedivila, řekl mi a druhý den mi koupili běžecké tenisky… a já měla 6 týdnů a neskutečnou chuť to dokázat. Běhala jsem denně, dvacetiminutovky se prodlužovaly na hodiny v běhu. Sen byl pod dvě hodiny. 1:53 hod. Já to dokázala (vlastně my dva), se slzami v očích jsem to tenkrát volala rodičům do Česka a myslím, že jsem tenkrát nebrečela sama. Kromě lásky k běhu jsem si tenkrát z USA dovezla i své první Bugaboo Bee + v kolekci denim, jak já na něj byla pyšná a vlastně mě ty někdy zvláštní pohledy na ulici bavily. Můj kočárek vypadal mezi těmi, co tady byly, jako pavouček, ale no a?

Běhala jsem si pro radost další roky. Na jednom veřejném závodě si mě po 4 letech vyhlédl trenér běhu a řekl mi, že se na můj běh dobře dívá, ale že bych mohla běhat rychleji, tak jestli chci. Chtěla jsem, akorát pár týdnů na to jsem otěhotněla. Po narození Alberta mi volal, jak se cítím, ať si jen tak klušu a že pak začneme makat. Opět zde bylo Bugaboo. Když jsme ho šli vybírat, děkuji za osud, že nás svedl dohromady s Vandou z Vandastore a týmem z Bugaboo z Holandska. Dostala jsem tenkrát na testování Bugaboo Runner. Pro mě to byl neskutečný parťák, v dalších dvou letech jsme spolu naběhali tisíce kilometrů. Běhali jsme skoro každý den. Většinu ze všech těch medailí, které mám doma v košíku, jsem získala díky němu, i tu za Fair play od Českého olympijského výboru, tu považuji za nejcennější ze všech, které mám. Dostala jsem ji za záchranu života soupeřky na závodě. Vnímám to především tak, že jsem byla včas na správném místě a díky podrobné zdravotnické výchově od maminky (zdravotní sestřičky) jsem věděla, co dělat. Kdybych běhala pomaleji… člověk si uvědomí, jak je život křehký a jak pár vteřin může ovlivnit všechno. Život plynul, děti, rodina, běh, práce… a tak stále dokola.

Je mi 39 let a máme doma šestitýdenní holčičku. Život je o prioritách a o možnostech, já to vnímám jako velký dar. Slyšela jsem různé reakce, od „že se vám do toho chce ještě jít“ až po „tak snad to bude ta holka“. My jsme si ale třetí dítě moc přáli. Pro nás je pět akorát. Přišla k nám za odměnu, jsem moc vděčná za svého muže, šťastné, a hlavně zdravé děti i za to, že běh se mohl stát nedílnou součástí mého života nejen jako pro závodnici, která ráda posouvá své hranice, ale i jako trenérku, která rozběhává ostatní s láskou ke zdravému běhu, a jsem moc ráda i za Bugaboo. Od Filípka do teď mi jich rukama prošlo několik: Cameleon, Buffalo, Bee, Runner. Tentokrát to vyhrál Fox, kočárek, který je mi parťákem nejen v pohybu, ať už s ním brázdím lesní stezky nebo na mě čeká u běžecké dráhy, jsem opravdu ráda, že je doma opět zaparkované Bugaboo.

Doufám Violko, že Tě budou společné kilometry dlouho bavit a my budeme šťastná a zdravá rodina v pohybu. Ráda říkám, že po každém dítěti jsem byla rychlejší než před ním, tak se moc těším, jak to tentokrát dopadne (makám na tom).

Hana Urbánková

@hanyrunlife