I vaše imunita potřebuje ochránit

Užívání doplňku stravy Barny´s ULTRA-C IMUNO COMPLEX je vhodné: · pro každodenní podporu imunitního systému dospělých (vitaminy C a D, selen, zinek), · při stavech vyčerpanosti, po fyzickém vyčerpáni při sportu (vitamin C), · v období rekonvalescence, · pro populaci 50+ a pro seniory vyššího věku, · při nízkokalorických dietách, nevyvážené stravě, stravě chudé na základní vitaminy a minerály, · pro ochranu před oxidativním stresem (vitamin C, selen, zinek), · pro normální metabolismus kyselin a zásad (zinek), · pro správnou tvorbu kolagenu k normální funkci krevních cév, dásní, kostí, chrupavek, kůže i zubů (vitamin C), · pro udržení správné činnosti svalů, nervové soustavy (vitamin D, vitamin C), · k udržení normálního stavu vlasů, nehtů (selen) a pokožky (zinek).