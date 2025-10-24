I „silikonová“ ňadra mohou vypadat přirozeně

Autor:
Komentář
„Jediné, čeho lituji, je, že jsem to neudělala dřív,“ říká s úsměvem Michaela, která si letos ke svým 50. narozeninám nadělila plastickou operaci – zvětšení prsou. Jako aktivní sportovkyně si přála, aby výsledek působil přirozeně.

I „silikonová“ ňadra mohou vypadat přirozeně | foto: OB CARE, s.r.o.

Mít pevná, nepovislá prsa, která nebudou překážet při sportu, ale zároveň dodají ženskost se Michaele podle jejích slov na pražské klinice OB Care splnilo. „Pan doktor Skála přesně pochopil, co chci a výsledek naprosto předčil má očekávání,“ pochvaluje si.

Silikon nebo tuk

Zvětšení neboli augmentace prsou, je plastická operace, jejímž cílem je zvětšení a úprava tvaru prsou pomocí silikonových implantátů nebo vlastního tuku. Na pražské klinice OB Care se specializují na tuto metodu pomocí silikonových implantátů. Jedná se o nejčastěji používanou metodu prověřenou lety praxe.

„Používáme jedny z nejlepších implantátů, které na trhu jsou a které splňují ty nejpřísnější normy. Díky těmto prsním implantátům pak máme možnost výraznější změny velikosti i tvaru prsou dle různých přání našich klientek,“ říká plastický chirurg MUDr. Martin Skála. Právě jeho rukama prochází velká část pacientek, které podstupují augmentaci prsou.

„S výsledkem operace jsem moc spokojená. Přála jsem si větší prsa, ale stále vkusná a lichotivá,“ popisuje Šárka. „S panem doktorem jsme se domluvili na velikosti 650 ml, což už se může zdát jako větší velikost, a ne každý lékař by s ní souhlasil. Ale k mojí postavě jsou akorát, a tak jsem ocenila, že mi pan doktor Skála vyšel ve všem vstříc a bral ohledy na moje přání,“ pokračuje s tím, že se jí líbil i celkový přístup kliniky. „Od samého počátku probíhalo vše na jedničku. Ocenila jsem i možnost online konzultace s lékařem,“ říká.

Individuální konzultace s lékařem je to první, co klientka, která se rozhodne pro augmentaci prsů, na klinice podstoupí. V jejím rámci si s lékařem sladí své představy s tím, co je skutečně možné, společně vyberou vhodný typ implantátu, vhodný operační postup a místo uložení implantátu.

„V současné době se používají dva typy implantátů – kulaté nebo anatomické. Kulaté používáme spíše u mladších pacientek. Dodávají plnost horní polovině prsu, zatímco ty anatomické dělají přirozenější tvar,“ vysvětluje MUDr. Skála.

Starší ženy proto raději volí anatomické implantáty. Právě přirozenost je aktuální móda, a tak není výjimkou, když přicházejí ženy i s opačným požadavkem – implantáty vyjmout. Ani poté se však nemusejí vzdávat touhy po hezkém poprsí. „Provádíme také modelaci prsou, jejíž výsledky jsou dlouhodobé až trvalé,“ upozorňuje MUDr. Skála. Tento zákrok je vhodný pro ženy, které mají dostatek prsní žlázy. Ženy, které jí nemají dostatek, mohou využít kombinaci této metody právě s augmentací prsou pomocí prsních implantátů.

I „silikonová“ ňadra mohou vypadat přirozeně

Po operaci druhý den domů

„Na kliniku jsem dorazila až v den operace, kdy proběhlo také předoperační vyšetření, a ještě jednou jsme si s panem doktorem vše sladili,“ popisuje Šárka. „I po operaci probíhalo vše k mé spokojenosti, žádné komplikace jsem neměla a časem si všechno sedlo, jak mělo,“ pochvaluje si. Samotná operace, při které voperují lékaři ženě prsní implantát, probíhá v celkové anestezii a trvá jednu až dvě hodiny. Po operaci zůstává žena na klinice do druhého dne a první kontrola ji čeká po týdnu od operace. Následná domácí péče je stejně důležitá jako samotný zákrok. Zhruba dva týdny by měla žena dodržovat klidový režim a dva měsíce od operace nosit elastickou podprsenku. Tu by měla používat i později při každé náročnější fyzické aktivitě. Důležité je také myslet na sebe. Zdravá strava a dostatek kvalitního spánku jsou základem. I když pooperační rány nejsou velké, je třeba dobře pečovat i o ně.

I „silikonová“ ňadra mohou vypadat přirozeně

„Samotný zákrok i následné hojení proběhly bez komplikací, za což panu doktorovi i celému týmu kliniky velice děkuji,“ říká Michaela. „Pan doktor si dokonce poradil i s mírnou asymetrií mých prsou i bez modelace a další jizvy navíc,“ pochvaluje si. „Díky operaci jsem teď sebevědomější a spokojenější ve svém těle,“ dodává spokojeně. „V budoucnu bych určitě chtěla podstoupit ještě jednu operaci, ale to až za několik let, až prsa změní tvar a bude to potřeba. Aktuálně jsem velmi spokojená a až ten čas nastane, určitě budu chtít znovu pana doktora Skálu a kliniku OB Care,“ přidává se Šárka.

Nejčtenější

Z malé firmy na Vysočině k miliardovému byznysu

Komerční sdělení

„Chceme dělat projekty, které lidem zůstanou desítky let,“ říká ředitel IP Polná.

V domech na Šenovské se opět bude bydlet

Komerční sdělení

Městský obvod Slezská Ostrava zrekonstruuje tři bytové domy na ulici Šenovská v oblasti Hranečníku. Domy jsou dlouhou dobu opuštěné a v neutěšeném stavu. Po rekonstrukci zde vznikne 24 bytů, které...

Na čem vydělávají nejlepší profesionální sázkaři? Na…

Komerční sdělení

Zajímá vás, na čem vydělávají profesionální sázkaři? Na Premier League ani na NHL to není. Na rozhovor jsme pozvali jednoho z největších českých odborníků na sázení Petra Dolejše, který se úspěšně...

Miliardy pro českou krajinu: co přinesly tisíce pozemkových úprav?

Komerční sdělení

Pozemkové úpravy v Česku probíhají od 90. let. Stal se z nich jeden z hlavních nástrojů tvorby a ochrany krajiny i venkova. Nejde jen o přehlednější vlastnictví půdy, ale i o praktická opatření:...

Moravskoslezská SESTRA 2025: Vybrali a ocenili jsme ty nej

Komerční sdělení

Desátý ročník ankety Moravskoslezská SESTRA 2025 přinesl opět silné příběhy profesionality, empatie a lidskosti. Celkem 36 zdravotních sester převzalo ocenění během slavnostního večera ve čtvrtek 9....

I „silikonová“ ňadra mohou vypadat přirozeně

Komentář

„Jediné, čeho lituji, je, že jsem to neudělala dřív,“ říká s úsměvem Michaela, která si letos ke svým 50. narozeninám nadělila plastickou operaci – zvětšení prsou. Jako aktivní sportovkyně si přála,...

24. října 2025

Chcete ušetřit tisíce ročně? Udržitelné technologie vám to umožní

Komerční sdělení

Stále více českých domácností zavádí do svých domovů udržitelná opatření. Z trendu se tak postupně stává běžná praxe. A přibývá i příběhů lidí, kteří díky těmto řešením šetří peníze a zároveň...

24. října 2025

Objevte slevy na chytré produkty Dreame a ušetřete tisíce korun

Komerční sdělení

Nyní je ten správný čas investovat do kvalitních domácích pomocníků Dreame. Díky velkému výprodeji můžete získat špičkové vysavače a další praktická zařízení za výhodné ceny. Nechte úklid na...

24. října 2025

Pro čtvrtinu lidí je půjčka běžný finanční nástroj

Komerční sdělení

Čtvrtina lidí bere půjčování jako běžnou součást života. 75 % lidí se shodne, že půjčování je riziko, jak vyplynulo z nedávného průzkumu pro Creditea. Interní údaje Creditea ukazují, že roste zájem o...

24. října 2025

Znak luxusu i rebelie. Perlové náhrdelníky mění definici klasiky

Komerční sdělení

Perly zažívají renesanci a ze symbolu tradiční elegance se stává progresivní vyjádření osobitého stylu. Tato hra kontrastů je stále udržuje mezi největšími trendy, především v podobě perlového...

23. října 2025

LG Electronics spouští ESG kampaň zaměřenou na recyklaci elektroodpadu

Komerční sdělení

Společnost LG Electronics od října 2024 naplno realizuje ESG kampaň, jejímž cílem je zvyšování povědomí o recyklaci elektroodpadu a podpora vzdělávání v této oblasti.

23. října 2025

Organizátoři: Počet návštěvníků překročil 29 milionů

Komerční sdělení

Expo 2025 v japonské Ósace přivítalo mezi 13. dubnem a 13. říjnem tohoto roku celkem 29.017 924 návštěvníků, z toho 3.438.938 návštěvníků s akreditačními průkazy. Celkově se prodalo přes 22 milionů...

23. října 2025

Sbohem Expo: Šest měsíců jednoty v rozmanitosti a kreativitě

Komerční sdělení

Expo 2025 13. října skončilo a uzavřelo třetí světovou výstavu pořádanou v Japonsku.

23. října 2025

Auditem Family Friendly Community prošlo šest měst a jedna obec

Komerční sdělení

V Inovačním centru Ústeckého kraje se uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů Audit Family Friendly Community. Touto slavnostní událostí kraj poděkoval městům a obcím, které v letošním roce...

23. října 2025

Očkování proti chřipce i jako prevence kardiovaskulárních komplikací

Komerční sdělení

Chřipka je častým virovým onemocněním, které může mít závažný dopad na zdraví člověka. Nebezpečí představuje i pro kardiovaskulární systém. Průběh infekce totiž významně zatěžuje srdce a cévy, což u...

23. října 2025

Náš životní prostor se zmenšuje, jednoho typu nemovitostí se to netýká

Komerční sdělení

Ceny a dostupnost nemovitostí dnes rozhodně nepřejí tomu, aby Češi svůj životní prostor rozšiřovali, právě naopak. Díky jedné nové technologii se ale tento nepříznivý vývoj může vyhnout jedné...

22. října 2025  19:57

Moderní brýle plné technologií: lepší pohled na svět pro lepší život

Komerční sdělení

Brýle už dávno nejsou jen sklem v obroučkách. Dnes díky nejmodernějším technologiím dokážou měnit každodenní život. Chrání zrak proti UV či proti modrému světlu a dokonce mohou vyřešit vidění bez...

22. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.