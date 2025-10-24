I „silikonová“ ňadra mohou vypadat přirozeně

Mít pevná, nepovislá prsa, která nebudou překážet při sportu, ale zároveň dodají ženskost se Michaele podle jejích slov na pražské klinice OB Care splnilo. „Pan doktor Skála přesně pochopil, co chci a výsledek naprosto předčil má očekávání,“ pochvaluje si.
Silikon nebo tuk
Zvětšení neboli augmentace prsou, je plastická operace, jejímž cílem je zvětšení a úprava tvaru prsou pomocí silikonových implantátů nebo vlastního tuku. Na pražské klinice OB Care se specializují na tuto metodu pomocí silikonových implantátů. Jedná se o nejčastěji používanou metodu prověřenou lety praxe.
„Používáme jedny z nejlepších implantátů, které na trhu jsou a které splňují ty nejpřísnější normy. Díky těmto prsním implantátům pak máme možnost výraznější změny velikosti i tvaru prsou dle různých přání našich klientek,“ říká plastický chirurg MUDr. Martin Skála. Právě jeho rukama prochází velká část pacientek, které podstupují augmentaci prsou.
„S výsledkem operace jsem moc spokojená. Přála jsem si větší prsa, ale stále vkusná a lichotivá,“ popisuje Šárka. „S panem doktorem jsme se domluvili na velikosti 650 ml, což už se může zdát jako větší velikost, a ne každý lékař by s ní souhlasil. Ale k mojí postavě jsou akorát, a tak jsem ocenila, že mi pan doktor Skála vyšel ve všem vstříc a bral ohledy na moje přání,“ pokračuje s tím, že se jí líbil i celkový přístup kliniky. „Od samého počátku probíhalo vše na jedničku. Ocenila jsem i možnost online konzultace s lékařem,“ říká.
Individuální konzultace s lékařem je to první, co klientka, která se rozhodne pro augmentaci prsů, na klinice podstoupí. V jejím rámci si s lékařem sladí své představy s tím, co je skutečně možné, společně vyberou vhodný typ implantátu, vhodný operační postup a místo uložení implantátu.
„V současné době se používají dva typy implantátů – kulaté nebo anatomické. Kulaté používáme spíše u mladších pacientek. Dodávají plnost horní polovině prsu, zatímco ty anatomické dělají přirozenější tvar,“ vysvětluje MUDr. Skála.
Starší ženy proto raději volí anatomické implantáty. Právě přirozenost je aktuální móda, a tak není výjimkou, když přicházejí ženy i s opačným požadavkem – implantáty vyjmout. Ani poté se však nemusejí vzdávat touhy po hezkém poprsí. „Provádíme také modelaci prsou, jejíž výsledky jsou dlouhodobé až trvalé,“ upozorňuje MUDr. Skála. Tento zákrok je vhodný pro ženy, které mají dostatek prsní žlázy. Ženy, které jí nemají dostatek, mohou využít kombinaci této metody právě s augmentací prsou pomocí prsních implantátů.
Po operaci druhý den domů
„Na kliniku jsem dorazila až v den operace, kdy proběhlo také předoperační vyšetření, a ještě jednou jsme si s panem doktorem vše sladili,“ popisuje Šárka. „I po operaci probíhalo vše k mé spokojenosti, žádné komplikace jsem neměla a časem si všechno sedlo, jak mělo,“ pochvaluje si. Samotná operace, při které voperují lékaři ženě prsní implantát, probíhá v celkové anestezii a trvá jednu až dvě hodiny. Po operaci zůstává žena na klinice do druhého dne a první kontrola ji čeká po týdnu od operace. Následná domácí péče je stejně důležitá jako samotný zákrok. Zhruba dva týdny by měla žena dodržovat klidový režim a dva měsíce od operace nosit elastickou podprsenku. Tu by měla používat i později při každé náročnější fyzické aktivitě. Důležité je také myslet na sebe. Zdravá strava a dostatek kvalitního spánku jsou základem. I když pooperační rány nejsou velké, je třeba dobře pečovat i o ně.
„Samotný zákrok i následné hojení proběhly bez komplikací, za což panu doktorovi i celému týmu kliniky velice děkuji,“ říká Michaela. „Pan doktor si dokonce poradil i s mírnou asymetrií mých prsou i bez modelace a další jizvy navíc,“ pochvaluje si. „Díky operaci jsem teď sebevědomější a spokojenější ve svém těle,“ dodává spokojeně. „V budoucnu bych určitě chtěla podstoupit ještě jednu operaci, ale to až za několik let, až prsa změní tvar a bude to potřeba. Aktuálně jsem velmi spokojená a až ten čas nastane, určitě budu chtít znovu pana doktora Skálu a kliniku OB Care,“ přidává se Šárka.