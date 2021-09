Hydratace pleti je důležitá právě po letních měsících

Představte si jablko. Právě utržené ze stromu je hladké, lesklé a šťavnaté. Jakmile ho ale necháte nějakou dobu v blízkosti topení, ztratí vodu a stává se seschlým, vrásčitým, slupka je matná a nehezká. Stejně tak i naše pleť, ve které je nedostatek vody. Bez ohledu na věk. Za mladým vzhledem tak nestojí jen antiaging péče, ale především hydratace pleti.

Vaše pleť potřebuje kvalitní péči po celý rok

Základem péče je denní a noční krém, sérum a dvakrát týdně použijte pleťovou masku. Vaše pokožka se vám pak odvděčí svým zářivým, hladkým a svěžím vzhledem.

Již dávno neplatí mýtus, že se hydratační péče nesmí používat v zimě, protože by v pokožce „zmrzla“ a poškodila ji. Naopak se voda v zimním období z pleti velmi snadno vytratí. Může za to mráz, vítr, sníh, ale také časté střídání horka a zimy. Pleť si tak neudrží svou hydrolipidickou bariéru a voda se vytrácí. V létě na ni zase působí slunce a chlorovaná i slaná voda. Je to tak začarovaný kruh, hydratace pleti je zapotřebí po celý rok.



Kyselina hyaluronová



Už několik let je v péči o pleť velkým hitem kyselina hyaluronová. Makromolekula cukru se přirozeně nachází v naší kůži a dokáže zadržovat v pleti hydrataci, protože má obrovskou schopnost vázat na sebe velké množství vody. Na jeden gram kyseliny hyaluronové je to až šest litrů! Bohužel přirozená produkce kyseliny hyaluronové klesá s věkem, a to už od našich 25 let. Pokožka začíná ztrácet svou plnost a objem a postupně se objevují první vrásky.

Elegantní řešení nabízí značka NIVEA. Její nová řada Hydra Skin Effect obsahuje čistou kyselinu hyaluronovou, která intenzivně hydratuje pokožku, ale dokonce také nastartuje její schopnost produkovat hyaluron zevnitř. Aktivuje ho až třikrát více, než je sama si schopna vyprodukovat.

Kyselina hyaluronová obsažená v nové řadě se vyrábí fermentací, a proto je velmi čistá a účinná. Navíc ve svém složení kombinuje dlouhé a krátké řetězce, které mají duo efekt: molekuly s dlouhým řetězcem vážou vodu v horní vrstvě kůže a ty s krátkým stimulují přirozenou schopnost kůže produkovat vlastní hyaluron. Produkty řady Hydra Skin Effect vás okouzlí také svou texturou. Speciální lehká gelová formule při aplikaci na pokožku „taje“ a okamžitě se do ní vstřebává.

Denní a noční péče



Osvěžující denní hydratační gel Hydra Skin Effect vaší pleti poskytne až 72hodinovou hydrataci a díky kyselině hyaluronové znovu aktivuje pleťové buňky, které se postarají o zpevnění pleti. Navíc má lehké gelové složení, díky kterému vám nezůstane na pleti mastný film. Během spánku vaší pleti dobije baterky regenerační noční hydratační gel-krém Hydra Skin Effect.

První pomoc – efekt okamžité masky

Záchranou například po probdělé noci nebo dlouhé cestě letadlem je povzbuzující hydratační sérum Hydra Skin Effect. Vaši pleť naboostuje svěžestí již po prvním použití. Však také obsahuje 2,5x více kyseliny hyaluronové než ostatní produkty z řady Hydra Skin Effect.

Zvýšené nároky



S.O.S. záchrana pro velmi dehydrovanou pokožku, která potřebuje intenzivní péči. To je intenzivní hydratační 7denní kúra Hydra Skin Effect. Speciální ampulky obsahují čistou kyselinu hyaluronovou, která okamžitě aktivuje pleťové buňky. Právě díky tomu si začne vaše pleť opět tvořit vlastní kyselinu hyaluronovou. Vaše pleť bude pevnější a pružnější, hydratovaná a příjemně hebká.

Čištění pleti

I když se vám po náročném dni v práci chce jen padnout do postele, nezapomeňte svou pleť odlíčit. Právě v noci má totiž naše pleť čas pro sebe, může se zregenerovat a načerpat nové síly do dalšího dne. Micelární voda a čisticí gel Hydra Skin Effect odstraňují make-up i ostatní nečistoty z pleti jedním tahem a čistí pleť skutečně do hloubky. Navíc obsahují kyselinou hyaluronovou, která se stará o dlouhodobou, intenzivní hydrataci a předchází tak předčasnému stárnutí pleti.

Hydratační textilní maska

Absolutní novinkou této nejnovější řady značky NIVEA je 10minutová hydratační textilní maska Hydra Skin Effect. Lekli jste se při pohledu do zrcadla unavené a povadlé pleti? Stačí 10 minut a budete se na sebe opět usmívat! Právě tolik času stačí k tomu, aby hydratační maska opět rozzářila vaši pleť. Obsahuje totiž čistou, vysoce koncentrovanou kyselinu hyaluronovou, která pleť intenzivně hydratuje a zároveň stimuluje její přirozenou produkci kyseliny hyaluronové. Díky tomu bude vaše pleť krásně vyplněná a příjemně hebká. Ve složení masky navíc najdete i aloe vera, která má regenerační a hydratační účinky. Pro ještě lepší účinek doporučujeme dát před použitím masku do lednice a přes aplikovanou látku na pleti přejíždět rollerem (válečkem).

Více informací najdete na www.nivea.cz.