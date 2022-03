Humor, napětí, kreativita: To nejlepší z knižních novinek pro děti

Hodně smíchu s pidimužíky

Miloš Kratochvíl je ve svých knížkách tak vtipný, že považujeme za důležité varovat před častými záchvaty smíchu při čtení jeho nové knížky Trpaslíci, Prasněhurka, děda a já. A právě takové společné chvilky patří k tomu nejlepšímu, co můžete s dětmi (a knihami) zažít.

Miloš Kratochvíl rozumí dětské duši a děti rozumějí jemu. Moc dobře ví, co hýbe dětským světem. Moc dobře ví, co děti strhne a pobaví. Svým svěžím a čtivým perem tentokrát rozehrál příběh o hodně podivné partičce trpaslíků a ještě podivnějších událostech, které se děly kolem nich. Pepa je trpaslík, který nechce trčet na zahrádce mezi kamením. Ani náhodou! Zvlášť poté, co v lese objevil další pidimužíky! Chce se k nim přidat, jenomže oni o tom nechtějí ani slyšet, protože jsou posedlí jakousi posvátnou knihou o Sněhurce. Výtvarně ztvárnil příběhy trpaslíků Milan Starý, jehož originální ilustrace znáte z úspěšných knížek Nauč Edu abecedu, Můj stát nebo z knižní série Pachatelé dobrých skutků (Puntíkáři atd.)

Marta Jandová dětem: Můj deník

Knížka jako kamarád? Knížka, se kterou se dá i skvěle hrát? Jak asi taková knížka vypadá? Moc dobře! Zábavný a kreativní, přesně takový je Můj deník od Marty Jandové. Oblíbená zpěvačka si na chvilku odskočila od své profese a vytvořila pro děti knihu víc než originální. „Kresli, piš, škrtej, čmárej, prostě jak se ti bude chtít. Tenhle deník jsem pro tebe připravila, aby byl tvým kamarádem. Můžeš se mu svěřit, napsat si do něj všechna tajemství, zážitky, nápady, vtipy. A až se do něj po čase podíváš, určitě tě potěší,“ vyznává se svým malým čtenářům autorka. V Mém deníku čeká na děti překvapení téměř na každé stránce - ať už nápaditý obrázek k domalování, vtípek, citát, tip na to, co dělat ve volném čase nebo jak si poradit v zapeklitých situacích. Deník provázejí nápadité obrázky Lucie Lukáčové a pro děti se stane nejen vítaným důvěrníkem, ale zábavným střípkem do kroniky jejich života.

Hvězdonauti: originální české sci-fi pro děti

Píše se rok 2071. Země už je pro lidi téměř neobyvatelným místem a je potřeba najít novou planetu s podmínkami k životu. To je jediná naděje. Zachrání svět dokonale sehraná posádka dospělých s profesionálním výcvikem, nebo partička sice geniálních, ale rozjívených dětí? Kdo se lépe hodí na osudovou záchrannou misi? Hvězdonauti: Naděje je první díl nové české sci-fi série o vesmírné lodi na misi záchrany lidstva. Do této napínavé a akční vesmírné opery od Martina Šinkovského, spoluautora oblíbených Krysáků, se určitě začtou všechny děti od sedmi let výše. Napínavý příběh navíc strhne nejen kluky, ale i holky. A všichni společně se můžou těšit i na další díly, které brzy vyjdou.

Musíš na to takhle, sestřičko

„Je mi pět a chci psa. Rodiče ale přišli s tím, že dostanu sourozence. Nakonec jsem se s tou myšlenkou smířila a začala se i těšit. Doma se ale objevil malý uzlíček, který v ruce neudrží ani kostku lega. Máma s tátou jsou pořád unavení…,“ přemítá hlavní hrdinka knížky Terezy Pařízkové Jak si vychovat sourozence. S laskavým humorem a nadsázkou autorka ulehčí rodičům spoustu vysvětlování v době, kdy se rodina rozrůstá o mladší sourozence. Protože ono není nijak snadné zasvětit mladší sestřičku do rodinné historie, tajemství noční oblohy nebo čtení knížek. A co teprve když přijde na učení toho, jak si dospělé omotat kolem prstu? Půvabné obrázky Ivony Knechtlové z knížky vytvářejí ideální titul pro společné rodinné čtení, kterým si večer před spaním budete s dětmi mnohokrát listovat tam a zpátky. Znalce dětské literatury určitě přesvědčí i fakt, že dvojice stejných autorek je podepsaná také pod úspěšnými knížkami Stela a 16 huskyů a Stela v zemi tučňáků.