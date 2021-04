Ačkoliv je nejlepší dietou žádná dieta, občas nemáme na výběr – ke své vysněné postavě se musíme dopracovat vlastními silami, snahou a vytrvalostí. Zatímco některým půjde hubnutí jako po másle, u dalších to bude pomalejší, ale vůbec ne bez výsledků. Pokud vás zajímá hubnutí podle horoskopu, máme pro vás spoustu tipů – protože na lidskou váhu má vliv i postavení planet či Měsíc.

Beran: Dopřejte si dávku citrusů

S velkou pravděpodobností milujete pikantnější chutě – a to je z hlediska hubnutí dobře, pálivé chutě napomáhají při spalování kalorií. Při hubnutí se snažte pravidelně snídat, jezte vyváženě a vyhýbejte se drastickým dietám, které neprospějí vašemu zažívání. Naopak do svého jídelníčku zařaďte citrusové plody, ananas, ale také drůbež, ryby, mléčné produkty a celozrnné pečivo. Cvičte na lačno v ranních hodinách, kdy jste nejproduktivnější.

Býk: Pozor na českou klasiku

Pokud chcete hubnout ve znamení býka, dopřejte si dostatek stravy s červenou barvou, kam patří jak červené ovoce a šťávy z něj vyrobené, ale také zelenina. Tyto potraviny vám pomohou s tvorbou krve, a navíc odplaví z vašeho těla škodlivé látky. Místo soli používejte hlavně bylinky, s těmi nebude mít vaše tělo narozdíl od soli, kterou špatně odbouráváte, problém. Ovoce jezte spíše dopoledne, odpoledne vás nebudou trápit chutě. Vyhýbejte se tradiční české kuchyni, která je těžká na žaludek, dopřejte si dostatek vitaminu C, vitaminu A, ale i luštěnin v podobě čočky a hrášku.

Blíženec: Pozor na jednorázové přejídání

Blíženci si jídlo neužívají tolik jako jiná znamení – často celý den nejedí, a když večer zjistí, že mají prázdný žaludek, přejí se. Snažte se jíst pravidelně, jídlo do práce si chystejte klidně den předem. Vyhýbejte se restauracím a fast foodům, kde se přejíte. Do svého jídelníčku zařaďte mléčné výrobky, ryby (na které často zapomínáte), ale i listovou zeleninu. Vaše tělo potřebuje jód jako sůl.

Rak: Proteiny jsou základ

Raci ocení kvalitní jídlo, ideálně však i ve velkém množství. Nejste líní strávit i několik hodin v kuchyni, abyste si dopřáli jídla, která milujete. Někdy však vařečku vyměňte za tenisky a běžte se projít. Vašemu tělu by neměly chybět proteiny, bez nich se vysněného těla nedočkáte. Právě pro vás by mohla být z krátkodobého hlediska vhodná ketonová dieta. KetoMix nabízí nejrůznější balíčky potravin, s jejichž pomocí zhubnete, ani nebudete vědět jak. Vše se bude dít díky ketóze, stavu vašeho těla, kam se dostanete při konzumaci bílkovin a proteinů. KetoMix je výhodný v tom, že se všechny potraviny připravují snadno a rychle – stejně rychle, jako uvidíte výsledky na svém těle. Dále nezapomínejte na dostatečný pitný režim.

Lev: Cvičte, cvičte a cvičte

Lvi patří mezi milovníky jídla – to platí o jeho konzumaci, ale také o mluvení a oněm. Každé jejich jídlo obsahuje maso, ale zelenina se na jejich talíři objeví zřídkakdy. Pokud si bez masa neumíte představit svůj život, je třeba vaše porce vybalancovat dostatkem sportu. Do svého jídelníčku zařaďte nízkotučné mléčné výrobky, ryby, ale také potraviny s betakaroténem a listovou zeleninu.

Panna: Nízkotučné? Ale kdepak!

Panny se většinou snaží hubnout tak, že si nakoupí spousty nízkotučných potravin – jejich snídaně pak často vypadá tak, že si vezmou jeden odtučněný jogurt a nic víc. Pak se diví, že nehubnou – když jíte pod váš bazální metabolismus, tělo se nebude chtít vzdát toho mála, co mu dopřáváte. Velmi často se stává také to, že ráno jíte minimálně a večer všechnu snahu zničíte kusem čokolády. Vyměňte dva nízkotučné jogurty za jeden tvaroh s ovocem. Nezapomínejte na sušené ovoce, ořechy a semínka, které zaženou vaši chuť na mlsání. Svému tělu dopřejte ryby, brambory, ale i vitaminy.

Váhy: Pozor na sladké

Váhy velmi často hřeší ve formě sladkostí a pití. Poznáváte se v tom? Také dáte přednost dortíku a sklence vína před zeleninou? Pokud chcete hubnout, musíte sladké omezit – ovoce si dopřávejte k snídani, ideálně v kombinaci s ořechy. Přemíru těstovin vyměňte za kvalitní ryby, ale i mléčné výrobky.

Střelec: Pozor na fastfoody

Střelci se stravují rychle a nezdravě – na kvalitní stravování a vaření nemají čas, nebo to alespoň tvrdí. Velmi často jsou v nouzi, kdy sahají po jídle z fastfoodu. Chcete hubnout? Pak se zastavte a udělejte si čas na dobré jídlo – jezte pravidelně, nezapomínejte na snídani. Jen tak se vyhnete nočnímu rabování lednice. Při večeři se můžete vyhnout přílohám, ale i pečivu, chybu neuděláte s polévkou. Začněte jíst více citrusů, nezapomínejte ani na telecí maso a mléčné výrobky.

Štír: Kdy jste opravdu sytí?

Stejně jako raci, i štíři rádi vaří. Díky tomu si najdou čas i na vaření jídel dopředu. Je skvělé, že věnují pozornost i kvalitním surovinám, jejich chyba je však v tom, že se často přejídají. Raději by praskli, než aby nechali polovinu jídla na talíři. I proto si při hubnutí nabírejte menší porce a dopřejte svému tělu jen to, co opravdu potřebuje. Jídelníček doplňte o bylinné čaje, zelí, papriky a listovou zeleninu. Červené maso občas nahraďte drůbeží.

Kozoroh: Zrychlete svůj metabolismus

Také milujete sýry, ideálně v kombinaci s dobrým pečivem? Naopak se vyhýbáte rybám? Není divu, že máte zpomalený metabolismus. Ten musíte opět rozhýbat – pohybem a dostatkem zdravé stravy. Pro začátek můžete vyzkoušet nenáročný pohyb, jako jsou chůze či plavání. Svému tělu dopřejte dostatek vitaminů a minerálů, nezapomínejte ani na železo a kyselinu listovou. Do svého jídelníčku přidejte lososa, drůbež, ale i jahody či jablka.

Vodnář: I zdravé jídlo může být výrazné

Ačkoliv je vodnářům často jedno, co jedí, často se uchylují k instantním polévkám, čokoládě či skořici. Vodnáři milují výrazné chutě, často v podobě nezdravých potravin. Víte však, že i zdravé pokrmy mohou mít výraznou chuť? Zkuste používat více bylinek, ale i pikantní koření. V jídelníčku by vám neměla chybět listová zelenina, mrkev, celozrnné produkty, ale také mléčné výrobky.

Ryby: S klidem především

Pro ryby je jídlo často lékem na deprese a stres, obvykle je doplněno o skleničku či dvě vína. Lidé ve znamení ryb mají tendence k tloustnutí – své problémy často léčí přejídáním, které může přejít do poruchy příjmu potravy. Pijte bylinkové a zelené čaje, nezapomínejte na výrobky z ovsa, mořské ryby, krůtí maso a celozrnné potraviny.