Horkovzdušné fritézy Cosori mění vaření

Moderní gastronomie v domácích podmínkách prochází zásadní proměnou, v níž rychlost a zdravý životní styl hrají hlavní roli. Značka Cosori, globální jednička a jeden z nejvyhledávanějších výrobců horkovzdušných fritéz na českém trhu, dlouhodobě dokazuje, že křupavých výsledků lze dosáhnout s minimem tuku. Nyní posouvá laťku ještě výše uvedením dvou špičkových modelů, které řeší věčný boj s místem na kuchyňské lince a umožňují přípravu celého rodinného menu v jediném přístroji.
Prvním zástupcem nové generace je Cosori Turbo Tower Pro, která přináší chytrou vertikální architekturu. Namísto rozšiřování do stran sází na patrové uspořádání, díky čemuž nabízí velkorysou kapacitu 10,8 litru na půdorysu pouhých 40,5 × 30 × 41,3 cm. Prostor je rozdělen na horní 4,3litrový a spodní 6,5litrový koš, což umožňuje péct maso i přílohu zcela odděleně. O perfektní výsledek se stará trojice topných těles a dva výkonné DC ventilátory spolu s technologií Dual Blaze, jež zajišťuje rovnoměrné prohřátí bez nutnosti jídlo během pečení obracet. S maximální teplotou 230 °C a silně perforovanými koši zvládá plnohodnotné domácí grilování steaků, ryb či zeleniny se šťavnatým vnitřkem a dokonale křupavou kůrkou. Chytrá funkce Sync navíc automaticky sjednotí čas tak, aby bylo celé menu v obou patrech hotové naráz.
Druhou vlajkovou lodí je Cosori Twin Fry, technologický unikát a vůbec první horkovzdušná fritéza na trhu osazená čtyřmi nezávislými topnými tělesy. Ta v kombinaci se špičkovým výkonem umožňují dosáhnout teploty až 240 °C, což z ní dělá nekompromisní domácí gril schopný okamžitě zatáhnout maso s autentickým efektem venkovního barbecue. Fritéza vyniká bezkonkurenční modularitou: základ tvoří velkorysá desetilitrová zóna, do níž se pohodlně vejde celé kuře, velký kus pečeně nebo rodinná porce žeber. V případě potřeby lze prostor pomocí jednoduché dělicí přepážky rozdělit na dvě samostatné pětilitrové komory s odděleným nastavením teploty i šesti přednastavených programů. I zde se o bezchybnou souhru stará funkce Sync, která zajistí, že se hlavní chod i příloha dopečou přesně ve stejnou vteřinu, aniž by jedno jídlo mezitím vychladlo.
Oba modely kladou absolutní důraz na zdraví a snadnou údržbu. Fritézy Turbo Tower Pro i Twin Fry jsou stoprocentně bez škodlivých látek PFAS a jejich koše i grilovací talíře disponují vysoce odolnou keramickou vrstvou, kterou lze bez obav mýt v myčce na nádobí. Nechybí bezpečnostní pojistky proti přehřátí, přehledné podsvícené ovládací panely s přednastavenými programy ani podpora chytré mobilní aplikace se stovkami receptů. Zákazníci u modelu Twin Fry navíc přímo v základním balení najdou praktické servírovací kleště pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci s čerstvě ugrilovanými pokrmy. Produkty Cosori můžete zakoupit v Black Friday od 1.11. do 30.11. s 20% slevou na eshopu oficiálního distributora www.cosori.cz