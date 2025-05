Hladké pokožky až na 2 roky docílíte díky IPL z pohodlí domova

Co je IPL?

IPL technologie pracuje s intenzivním pulsním světlem. „Světelné paprsky, které epilátor vydává, zasahují melanin ve folikulech chloupků pod povrchem kůže. Chloupek se zahřeje a vypadne. Tím se přerušuje cyklus dorůstání chloupku. Odstraňování chloupků pomocí IPL technologie je šetrné a bezbolestné,“ vysvětluje dermatoložka MUDr. Jana Housková.

Před IPL epilací

Než se pustíte do epilace pomocí IPL, je třeba pokožku předem připravit. Jednak je třeba vynechat den před procedurou mechanický peeling a co se týče chemického peelingu, odstup od procedury by měl být asi týden. A jednak je nutná příprava těsně před IPL epilací. Pleť musí být omytá – zbavená všech kosmetických produktů – a dobře osušená. Pokožku je třeba oholit žiletkou, aby světlo zasáhlo část chloupku pod povrchem kůže, nikoliv vyrostlou část. Tím by se chloupek jen „opálil“, ale světlo by se nedostalo ke kořínkům.

IPL epilátory je obvykle třeba nastavit na požadovaný výkon dle citlivosti vaší pokožky. Nicméně inteligentní epilátor Braun toto zvládne za vás. Výkon každého záblesku přizpůsobuje tónu vaší pleti – odhadne tak adekvátní výkon k efektivnímu výsledku a zároveň zajišťuje bezpečí.

Po IPL epilaci

Díky šetrné epilaci nedochází k podráždění pokožky. Buďte však opatrní na pihy, pigmentová znaménka a tetování – těm je nutné se zcela vyhnout. Pokud byste přeci jen měli pocit, že své pokožce chcete dopřát uklidnění a hydrataci, můžete pleť potřít chladivými a zklidňujícími gely či krémy. Dávejte pozor na jejich složení, které může být dráždivé pro vaši kůži a mylně to může vést k názoru, že potíže vám působí IPL epilace.

Jak často epilovat?

„Odstraňování chloupků pomocí IPL technologie je nutné opakovat v pravidelných intervalech s postupně se redukující četností. A to proto, že IPL zachytí pouze ty chloupky, které jsou v růstové fázi (tzv. anagenu). Při opakovaném a pravidelném počátečním ošetření a následně při udržovacích ošetřeních zůstane pokožka dlouhodobě hladká,“ říká dermatoložka MUDr. Jana Housková, a dále radí: „Co se týče frekvence aplikace, IPL epilátor se obecně doporučuje používat ideálně 1x týdně v průběhu minimálně 1 měsíce, kdy již po 3 týdnech zaznamenáte první výsledky a je možno eventuelně redukovat aplikaci na 1x za 14 dní a postupem času i 1x za měsíc. Intervaly mezi ošetřeními jsou však velmi individuální. Díky novému chytrému IPL epilátoru Braun Skin i-expert už nemusíte hádat, protože automaticky přizpůsobí kalendář ošetření vašim reálným výsledkům.

Jak dlouho vydrží epilace IPL?

Právě správné načasování a dodržování správných intervalů je klíčové pro dosažení dlouhotrvajících výsledků. S personalizovaným kalendářem, který vám na chloupek přesně sestaví plně propojený inteligentní IPL systém Braun Skin i-expert, dosáhnete hladké pokožky až na 2 roky.* A to navíc z pohodlí domova.

Dalším důležitým aspektem, který hraje velkou roli v efektivitě epilace, je výkonnost přístroje. IPL od Braun je nejen výkonný, ale i velice rychlý, a to díky přímému napojení na elektrický zdroj, čímž umožnuje vysokou rychlost záblesků. Celé tělo zvládnete ošetřit již za 10 minut.** S IPL epilátorem tak šetříte čas i peníze, protože se sama sobě stáváte kosmetičkou a není nutné docházet na pravidelné procedury.

Pro koho není IPL vhodné?

IPL epilace není vhodná pro osoby se světlou pokožkou a světlou barvou chloupků nebo naopak pro jedince s tmavší pigmentací kůže. Dále by IPL neměli podstupovat osoby s kožními onemocněními či epilepsií. „Aplikace IPL technologie se výslovně nedoporučuje na opálenou kůži či v případě plánovaného vystavení se UV záření, a to jak slunečnímu, tak i soláriu. Je zde velké riziko vzniku změn zbarvení kůže v místě aplikace IPL a současně i podráždění pokožky po vystavení se UV záření,“ radí MUDr. Jana Housková.

Pokud chcete vyzkušet IPL epilátor od Braun, můžete ho zakoupit na alza.cz, datart.cz či notino.cz.

* Při dodržení režimu ošetření. Individuální výsledky se mohou lišit.

** Epilace nohou (stehen, holení a lýtek), podpaží, oblasti bikin a nad horním rtem.