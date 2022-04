Hi-tech technologie nebo zdraví - kudy se bude ubírat erotika?

Lidem, kteří byli single, se najednou ztížily možnosti, jak se s někým novým seznámit, a lidé v partnerských vztazích zjistili, že musí na vztahu více pracovat, pokud spolu mají trávit najednou mnohem více času. Tyto situace vedly k větší chuti a potřebě experimentovat. O polovinu také narostl počet zákazníků z věkové skupiny nad 50 let, tzv. silversurfers. Jedná se o silnou skupinu zákazníků, kteří v době pandemie výrazně změnili svůj přístup k online nakupování. Lidé tedy na sex a erotiku nezanevřeli, ale naopak navýšili obraty erotických e-shopů mnohdy i o 100 % oproti roku předtím. Také rok 2021 byl z tohoto pohledu úspěšný, i když už nedošlo k tak skokovému růstu. „Využili jsme příležitosti, takže jsme navýšili investice do reklamy a zaměřili jsme se na skupiny lidí, kteří dříve erotické pomůcky nevyhledávali. Zároveň se součástí naší komunikace stalo vzdělávání v oblasti erotiky. Tam vidím naši přidanou hodnotu,“ říká Jakub Kučera, CEO e-shopu Flagranti. Jaké ale budou trendy pro letošní rok?

„Erotické hračky stále více pronikají do nabídky e-shopů, kde byste je před nedávnem nečekali. Do svého sortimentu je zařazují e-shopy s beauty a kosmetikou, online lékárny, ale například i nábytkářský gigant. Zvyšuje se tak povědomí, ale i zájem o tento druh zboží. Důležité je nedělat z používání těchto produktů i nadále tabu,“ říká Jakub Kučera. A to je i cesta značky Flagranti, která se snaží změnit vnímání toho, co je to erotická pomůcka a jak vypadá sexshop. I v Česku se už objevily pojmy jako sexual wellness nebo well-being, a to je cesta, kudy se bude ubírat i erotika v následujících letech. Vše se nemusí točit pouze kolem sexu. Jde o propojení fyzického a duševního zdraví, o kvalitní a zdravé vztahy, o spokojenost a rovnováhu i v sexuální rovině. I Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje sexuální zdraví za součást celkové kvality života.

Některé sexuální pomůcky vznikají právě z důvodů, které dříve bránily tomu vést kvalitní sexuální život. Hranice mezi erotickou a zdravotnickou pomůckou se tak mnohde ztenčuje, ne-li přímo prolíná. Lidé se začali mnohem více v intimitě vzdělávat a erotické hračky se staly nástroji, jak toho docílit.

Satisfyer v každém nočním stolku či koupelně?

Vzhledem k tomu, že vánoční erotický kalendář od německého výrobce Satisfyer loni nabízel i populární obchodní řetězec na svém e-shopu, dá se předpokládat, že se z některých erotických pomůcek postupně stanou produkty běžné spotřeby a najdete je opravdu v každé druhé domácnosti tak jako například kosmetické vychytávky, které už pronikly do dámských koupelen. Velcí výrobci se stále více zaměřují na vzhled, kvalitu materiálů, funkce smart. Růžové či realisticky ztvárněné vibrátory jsou nahrazovány luxusními kousky v široké paletě barev, které byste jen těžko tipovali na erotickou hračku. I v tomto odvětví se začíná klást důraz na udržitelnost. Tento trend nastavil další velký hráč – Womanizer, a dá se očekávat, že ho brzy budou následovat další.

Jak se proměňuje sortiment sexshopů

Stále nejprodávanějšími pomůckami jsou vibrátory a stimulátory klitorisu, které tvoří více než třetinu z celkových prodejů. Následují masturbátory, intimní kosmetika a erotické prádlo. Většina sexshopů stále nabízí další tradiční i zcela speciální produkty ze všech oblastí erotiky, ale celkově se sortiment rozšiřuje právě v duchu sexual-wellness. To potvrzuje CEO e-shopu Flagranti. „Významně rozšiřujeme nabídku kosmetiky a drogerie, která s péčí o tělo a celkovou pohodou taktéž úzce souvisí. Pracujeme na kategorii Zdraví ženy a Zdraví muže, kam zařazujeme produkty, které podporují sexuální zdraví nebo jsou přímo zdravotnickými prostředky. Zákazníci u nás najdou menstruační pomůcky, různé formy antikoncepčních prostředků jako pesary nebo opravdu širokou nabídku prezervativů.“

A jak by mohla vypadat budoucnost erotických hraček? „Co se týče trendů, očekáváme velký posun v oblasti sextech, robotiky a rozvoj erotických hraček ovládaných na dálku, které mají už dnes své nezastupitelné místo na trhu a umožňují propojit se s kýmkoliv na světě skrze aplikaci,“ doplňuje Jakub Kučera z Flagranti. U světových výrobců se tzv. SMART pomůcky stávají standardem. Vibrační vajíčka nebo vaginální trenažery na posílení pánevního dna se díky cvičebním programům a gamifikaci stávají přínosnými osobními trenéry, s nimiž cvičení opravdu baví. Propojit si dnes už můžete ale i další vyloženě erotické hračky, které tak můžete ovládat přes telefon nebo chytré hodinky nebo režimy a intenzitu vibrací synchronizovat třeba s hudbou v mobilním telefonu. Možností je opravdu hodně a každou chvíli přibývají další novinky, které oblast erotických hraček posouvají stále dopředu.