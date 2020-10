Garance kulinářského úspěchu? Vsaďte na bio maso

Tajemství gurmánského úspěchu se neskrývá v po staletí střežených receptech, ale především v kvalitních surovinách, které nabízejí právě produkty z ekologického zemědělství. Bio steaky jsou charakteristické svou jemností a lahodnou chutí, které dosáhnou díky hodnotnému a dobře vyzrálému masu.

Vyrazte na bio farmu

Bio farmy poskytují zvířatům co nejpřirozenější prostředí a respektují jejich potřeby. Podstatnou část svého života tráví zvířata na pastvinách a ve stádu. Nejsou vystavena stresu, který by měl vliv na jejich fyzické i psychické zdraví a následně se projevil na kvalitě masa.

Přesvědčte se o tom prohlídkou některé z blízkých farem. Uvidíte, jak péče o zvířata probíhá v praxi. Kromě kvalitního masa si tak odvezete i jedinečný zážitek. V případě, že nemáte dostatek času na to, abyste lokální bio farmu navštívili, nezoufejte. V obchodech maso z ekologického zemědělství naleznete pod označením logem biolistu a biozebry, které garantují, že daná potravina splňuje podmínky ekologické produkce.

Hovězí nebo vepřové?

Pro grilování se doporučuje zvolit spíše maso z hovězího zadního, jelikož pochází z větších svalů a je typické svou jemností. Jakou konkrétní část zadního si vyberete, záleží už jen na vás. Steaky lze připravit hned z několika partií a každý bude chuťově trošku jiný. Vždy záleží na vaší chuťové preferenci.

Vězte, že i když patříte k fanouškům spíše libového masa, je v tomto případě lepší udělat výjimku. Jako vhodnější se jeví spíše maso s výraznějším tukovým mramorováním, libové maso by se vám na grilu vysušilo.

Nejlahodnější, ale zároveň i nejdražší je svíčková, naopak mezi nejšťavnatější masa na gril patří rib eye steak vykrojený ze střední části vysokého roštěnce. Pro grilování se doporučuje i hovězí veverka známá jako řeznická panenka. Pro fajnšmekry doporučujeme nakoupit menší kousky masa z různých partií a vyzkoušet, který je nejlepší!

Obecná pravidla a grilování

Než se pustíme do receptu, připomeňme si ty nejdůležitější zásady grilování: maso na gril nikdy nenaklepávejte, solte těsně před grilováním, nikdy nezkoušejte tuhost masa vidličkou, kusy s kostí grilujte déle a do masa v průběhu grilování ani těsně poté nepíchejte – použijte raději grilovací kleště. A teď hurá do toho!

Náš tip: Steak z vysokého roštěnce s espresso–chilli marinádou a karamelizovanou bio kukuřicí

Vyzkoušejte šťavnatý rib eye steak z vysokého roštěnce, který se skvěle hodí na letní grilování a okořeňte ho nevšední espresso-chilli marinádou! Jako přílohu můžete namísto pečiva zvolit bio kukuřici, kterou ošperkujete karamelizovaný medem.

Steak z vysokého roštěnce s espresso–chilli marinádou a karamelizovanou bio kukuřicí

Budete potřebovat:

- 250 g bio steaku z vysokého roštěnce

- 2 špetky bio římského kmínu

- 25 g černé bio zrnkové kávy

- 18 g mletého chilli

- špetku bio sladké mleté papriky

- špetku mořské soli a bio mletého pepře

- sklenici bio olivového oleje

- 20 g bio másla

- 2 ks bio kukuřice

Steak vyndáme minimálně 30 minut před grilováním z lednice, ideálně tak, aby dosáhl pokojové teploty. Mezitím si připravíme marinádu. Na improvizovaný pekáček vytvořený z alobalu si rozložíme římský kmín a položíme ho na chvíli na gril. Díky opražení kmínu dosáhneme silnějšího aroma. Mezitím v hmoždíři podrtíme chilli s paprikou a zrnky kávy. Ke směsi následně přidáme i opražený římský kmín a vzniklou směs ještě jednou podrtíme. Na steak, velký ideálně 150–200 g, přidáme sůl a pepř z obou stran. Do masa následně vmačkáme vzniklou espresso – chilli marinádu. Prsty se snažíme vyrovnat tloušťku masa tak, aby bylo stejně silné ze všech stran. Steak necháme propéct ideálně 3-4 minuty z každé strany. Do steaku nikdy nepícháme vidličkou a před podáváním necháme maso odpočinout.

Kukuřici nakrájenou na kolečka vložíme společně s kouskem másla opět do námi vytvořeného pekáčku z alobalu. Osolíme a přidáme na gril, kde ji necháme propéct asi 4 minuty. Na poslední 1-2 minuty přidáme med, který kukuřici dodá lahodnou a nebývalou chuť.

Co je BIO?

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jedenkrát za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou, která je nadstavbou pro standardní kontroly v konvenčním zemědělství.

Jaká loga se používají k označení biopotravin?

Národní značení

Národní značení

Logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ se využívá jako známka biopotravin a také všech bioproduktů vyprodukovaných v ČR. Logo je dále doplněno o číselný kód kontrolní organizace (CZ-BIO-xxx), která provedla certifikaci bioproduktu v ČR.

Evropské značení



Evropské značení

Pokud výrobek pochází z Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu EU, nebo mimo EU společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.