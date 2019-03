FOR HORSE SHOW předvede to nejlepší umění práce s koňmi

Druhý ročník veletrhu potřeb pro koně, chovatele a milovníky koní FOR HORSE se v PVA EXPO PRAHA uskuteční v rámci souběhu veletrhů pro rodinu a volný čas FOR FAMILY. Vedle FOR HORSE budou moci návštěvníci zavítat i na veletrhy FOR KIDS a FOR PETS.

Vrcholem celé akce je pak páteční a sobotní večerní koňská FOR HORSE SHOW, na které návštěvníci shlédnou fantastická vystoupení v podání předních tuzemských drezérů a jejich koní. Na tu si návštěvníci musí zajistit samostatnou vstupenku, její program ale určitě stojí za podívanou.

Americké rodeo i španělská krev

Během dvou nabitých večerů se svým fantasy vystoupením blýskne Michal Bednář a jeho Haraldos Stunt Brothers, westernové rodeo rozjede David Provazník se svým koněm Star Go To Impress a organizace Asaltee předvede výcvik španělských koní.

Umění drezury a tance

O ukázky klasické drezury a jízdy bez sedla a uzdečky se postará Petra Zemanová a Diablo. Vedle ní se představí také Veronika Živnová, která v České republice propaguje iberskou kulturu spojenou s koňmi a flamenkem.

Jízda králů v srdci Letňan

Celý doprovodný program veletrhu FOR HORSE i večerní FOR HORSE SHOW zahájí ukázka koní Jízdy králů Kunovice, tradiční události, která je od roku 2011 zapsaná na seznamu kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Podívejte se na celý program koňské show a vyrazte se svými blízkými na jedinečný soubor veletrhů pro rodinu a volný čas do PVA EXPO PRAHA. Více informací na www.forhorse.cz.