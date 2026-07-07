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foodora PRO ušetřila lidem v ČR 281 milionů korun

Komerční sdělení

| foto: foodora

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Češi stále častěji využívají rozvoz nejen pro jídlo z restaurací, ale i pro rychlé nákupy potravin a dalšího zboží. Rostoucí oblibu potvrzuje věrnostní program foodora PRO: počet uživatelů v posledních dvou letech rostl dvouciferně. Jen za poslední rok díky němu ušetřili téměř 281 milionů Kč.

Za rostoucím zájmem o foodora PRO stojí hlavně kombinace pohodlí, flexibility i finančních úspor. Členové programu mohou využívat speciální slevy ve vybraných podnicích nebo získat další zvýhodnění při osobním vyzvednutí objednávky. Při splnění minimální hodnoty objednávky mají také nárok na neomezenou dopravu zdarma, a to u mnoha vybraných restaurací a prodejců, včetně partnerských obchodů foodora MARKET.

„Lidé hledají služby, které jim šetří čas a peníze. My jsme jim nabídli řešení, a právě proto popularita foodora PRO dlouhodobě roste. Naším hlavním cílem je zákazníkům přinášet maximální komfort a výhody, které jim zpříjemní každodenní fungování a zároveň pomohou ušetřit. Těší nás, že zákazníci všechny benefity foodora PRO aktivně využívají a program se stal přirozenou součástí jejich běžného dne,“ říká říká Adam Kolesa, Managing Director foodora Česko.

Výhody programu přitom dokážou aktivním uživatelům ušetřit opravdu výrazné částky, měsíčně jde v průměru o 430 korun.

A co foodora PRO přesně nabízí?

● Dopravu zdarma u vybraných restaurací při objednávce nad 169 Kč (do vzdálenosti 5 km) , u obchodů nad 249 Kč a u foodora MARKET nad 449 Kč (do vzdálenosti 7 km)

● Slevy až 30 % ve vybraných restauracích

● až 50% sleva v obchodech (včetně foodora MARKET)

● Sleva 15% navíc z běžné ceny při osobním vyzvednutí

● Přednostní vyřízení zákaznických požadavků

Zákazník si může vybrat mezi měsíčním předplatným za 99 Kč, čtvrtletním plánem za 89 Kč měsíčně nebo roční variantou, která vychází na 74 Kč za měsíc.

Sleva na foodora PRO se automaticky aktivuje při každé objednávce u partnerů programu. Ty snadno poznáte podle označení štítkem s korunkou.

Více informací k foodora PRO najde zákazník přímo v aplikaci foodora [Android & iOS] nebo na webových stránkách.

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