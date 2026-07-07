foodora PRO ušetřila lidem v ČR 281 milionů korun

Za rostoucím zájmem o foodora PRO stojí hlavně kombinace pohodlí, flexibility i finančních úspor. Členové programu mohou využívat speciální slevy ve vybraných podnicích nebo získat další zvýhodnění při osobním vyzvednutí objednávky. Při splnění minimální hodnoty objednávky mají také nárok na neomezenou dopravu zdarma, a to u mnoha vybraných restaurací a prodejců, včetně partnerských obchodů foodora MARKET.
„Lidé hledají služby, které jim šetří čas a peníze. My jsme jim nabídli řešení, a právě proto popularita foodora PRO dlouhodobě roste. Naším hlavním cílem je zákazníkům přinášet maximální komfort a výhody, které jim zpříjemní každodenní fungování a zároveň pomohou ušetřit. Těší nás, že zákazníci všechny benefity foodora PRO aktivně využívají a program se stal přirozenou součástí jejich běžného dne,“ říká říká Adam Kolesa, Managing Director foodora Česko.
Výhody programu přitom dokážou aktivním uživatelům ušetřit opravdu výrazné částky, měsíčně jde v průměru o 430 korun.
A co foodora PRO přesně nabízí?
● Dopravu zdarma u vybraných restaurací při objednávce nad 169 Kč (do vzdálenosti 5 km) , u obchodů nad 249 Kč a u foodora MARKET nad 449 Kč (do vzdálenosti 7 km)
● Slevy až 30 % ve vybraných restauracích
● až 50% sleva v obchodech (včetně foodora MARKET)
● Sleva 15% navíc z běžné ceny při osobním vyzvednutí
● Přednostní vyřízení zákaznických požadavků
Zákazník si může vybrat mezi měsíčním předplatným za 99 Kč, čtvrtletním plánem za 89 Kč měsíčně nebo roční variantou, která vychází na 74 Kč za měsíc.
Sleva na foodora PRO se automaticky aktivuje při každé objednávce u partnerů programu. Ty snadno poznáte podle označení štítkem s korunkou.
Více informací k foodora PRO najde zákazník přímo v aplikaci foodora [Android & iOS] nebo na webových stránkách.