Flexibilita v práci není benefit, ale nutnost. Mámy to chtěj taky

Komerční sdělení   14:20
Platforma MUMDOO spouští druhý ročník kampaně Mámy to chtěj taky, která upozorňuje, že bez flexibilních možností se spousta pracujících rodičů, a především matek, neobejde. Nejde o žádný nadstandard, ale o podmínku, aby se mohly vůbec zapojit do práce, vydělávat a zůstat v kontaktu se svou profesí.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

| foto: MUMDOO

„Flexibilita v práci není výdobytek ani benefit, jde o nutnost, bez které se mnozí neobejdou. Zvláště pro rodiče malých dětí je možnost využít nějakou formu flexibility naprosto zásadní, 97 % z nich si ji přeje,“ říkají zakladatelky MUMDOO Lucie Bášová a Kristýna Cejnarová.

Firmy se zbytečně drží starých vzorců

Zkušenost MUMDOO přitom ukazuje, že mnoho firem se flexibilních úvazků stále bojí. Novela zákoníku práce sice přinesla nové možnosti, praxe je ale podle MUMDOO stále velkým problémem. Firmy zůstávají zdrženlivé, i když zavedení flexibility může být jednoduché a oboustranně výhodné. Kampaň je má motivovat, aby si dokázaly představit různé podoby flexibility v různých oborech a proaktivně je nabídly svým zaměstnancům.

„Každý týden se na nás obracejí ženy, které by rády pracovaly, ale firmy jim to prostě neumožní, a to ani zkrácený úvazek, ani práci z domova. Jsou to mámy, které po letech doma nevidí cestu zpět. Ne proto, že by nechtěly, ale protože jim to systém ani zaměstnavatelé neumožňují,“ říká Lucie Bášová.

Mámy to chtěj taky – i ty slovenské

Letos se kampaň rozšiřuje i za hranice. MUMDOO navázalo spolupráci se slovenskou platformou Pracujúce mamy, se kterou sdílí zkušenosti a posiluje povědomí o slaďování práce a rodičovství v Česku i na Slovensku. Tato spolupráce vznikla díky grantu Evropské unie v rámci programu Erasmus+, který rozšířil aktivity kampaně o vzdělávací a osvětové projekty.

Součástí spolupráce je také šestidílný podcast Mámy to chtěj taky: O práci a rodičovství bez cenzury, který otevřeně mluví o tom, jak zvládnout návrat do práce, rozdělit si péči o domácnost nebo zůstat psychicky v pohodě. Moderuje ho Katka Říhová a mezi hosty jsou mimo jiné Aneta Martinek (Holky z Marketingu), Zdenka Studená (FlexJobs) nebo Viola Hejlová (Mazaná matka). Podcast je dostupný na Spotify a YouTube.

Kampaň Mámy to chtěj taky

Kampaň stojí na autentických příbězích skutečných zaměstnankyň partnerských firem, které žijí realitu každodenního balancování mezi prací a péčí o malé děti. Právě to, že na vizuálech nejsou modelky, ale skutečné mámy, se stalo jedním z nejvíce oceňovaných momentů kampaně, protože lidé oceňují její opravdovost, srozumitelnost a blízkost. Na webu mamytochtejtaky.cz najdou zájemci příběhy a zkušenosti partnerů ČSOB, RSM, Rohlik.cz a Dr.Max, kteří flexibilitu ve firmách skutečně uplatňují.

Kampaň běží online i offline, a to na velkoformátových plochách, sociálních sítích a v digitálních médiích. Kreativu připravila DDB Prague, PR zajišťuje SHRTCUT, outdoor podporuje Nadace BigBoard.

Za první ročník kampaně získalo MUMDOO ocenění v rámci soutěže Česká cena za PR, dále cenu Zlatý středník za rok 2025 a bylo zařazeno do výběru Vogue Leaders – Nejvlivnější ženy roku 2025 v kategorii Společenský projekt roku.

Nejčtenější

Rock Point otevírá největší outdoorovou prodejnu v Plzeňském kraji

Komerční sdělení
Rock Point otevírá největší outdoorovou prodejnu v Plzeňském kraji

Po rozsáhlé rekonstrukci se v centru západočeské metropole znovu otevřela prodejna Rock Point Plzeň. Ta je největším specializovaným outdoorovým centrem v Plzeňském kraji.

Dva bratři se z rodinného truhlářství vydali vlastní cestou

Komerční sdělení
Bratři Martin a Roman Parolkovi

Bratři Martin a Roman Parolkovi se z hájemství truhlárny svého otce odvážně vrhli do světa online byznysu, kterému zpravidla dominují obří hráči.

Vlčí mák ČR 2025: Síla solidarity, která spojila celou zemi

Komerční sdělení
a

Včera 11. listopadu, v Den válečných veteránů, Ministerstvo obrany ČR slavnostně uzavřelo další mimořádně úspěšný ročník celorepublikové kampaně Vlčí mák České republiky pro válečné veterány.

Podfukáři 3: Odhalte skutečnou iluzi

Komerční sdělení

Zmizeli, jen aby se znovu vrátili. Podfukáři přicházejí se třetí loupeží, která všem vyrazí dech. A ke svým dalším neuvěřitelným kouskům si skupina iluzionistů známá pod názvem Čtyři jezdci přizve...

V Paskově pokračuje obnova historických zámeckých budov i parku

Komerční sdělení
Dům porybného před zahájením rekonstrukce v lednu 2025

Po dlouhých letech pečlivé přípravy, projektování a shánění potřebných finančních prostředků se paskovský zámek letos na jaře konečně dočkal zahájení tolik očekávané a nezbytné rekonstrukce.

Flexibilita v práci není benefit, ale nutnost. Mámy to chtěj taky

Komerční sdělení

Platforma MUMDOO spouští druhý ročník kampaně Mámy to chtěj taky, která upozorňuje, že bez flexibilních možností se spousta pracujících rodičů, a především matek, neobejde. Nejde o žádný nadstandard,...

14. listopadu 2025  14:20

Protipožární okna pro developery a průmysl bez kompromisu

Komerční sdělení
a

Protipožární zasklení už dávno není jen položka v rozpočtu. Je to prvek, který rozhoduje o bezpečnosti lidí, kontinuitě provozu i výsledku kolaudace. Kdo projektuje komerční budovy, logistiku nebo...

14. listopadu 2025  12:18

Chomutov hledá ředitele či ředitelku svého zooparku

Komerční sdělení

Zoopark Chomutov, nacházející se v těsné blízkosti Kamencového jezera, je největší zoologickou zahradou v České republice, alespoň co do rozlohy – má totiž neuvěřitelných 112 hektarů.

14. listopadu 2025

Teplárny Brno: Srdce energetického ekosystému moderního města

Komerční sdělení

Teplárny Brno letos oslavily 95 let své existence. Z tradičního dodavatele tepla se za tu dobu staly moderním poskytovatelem komplexních energetických služeb: tepla, elektřiny, plynu, chladu,...

14. listopadu 2025

Lednice jako life coach? Třetina lidí chce hlásit nedostatek zeleniny

Komerční sdělení
Lednice jako life coach? Třetina lidí chce hlásit nedostatek zeleniny

Češi se začínají učit novému typu domácí pohody. Nejde o to, aby se kuchyň proměnila v laboratoř umělé inteligence, ale aby doma všechno dávalo trochu větší smysl. Znáte pojem neviditelná zátěž?

14. listopadu 2025

Revoluce v advokátních úschovách realitních financí

Komerční sdělení
Advokátní úschova

Novela Advokátního zákona přináší vyšší ochranu klientů při realitních transakcích. Ačkoliv její hlavní část nabyla účinnosti již v dubnu 2025, klíčový prvek - Garanční fond České advokátní komory -...

13. listopadu 2025  1:06

Zákazníci budou šetřit stovky korun za dodávku elektřiny i příští rok

Komerční sdělení

Zákazníci společnosti E.ON budou mít nižší ceny za dodávku energií i v roce 2026.

13. listopadu 2025

Podfukáři 3: Odhalte skutečnou iluzi

Komerční sdělení

Zmizeli, jen aby se znovu vrátili. Podfukáři přicházejí se třetí loupeží, která všem vyrazí dech. A ke svým dalším neuvěřitelným kouskům si skupina iluzionistů známá pod názvem Čtyři jezdci přizve...

13. listopadu 2025

Východní Krušnohoří chráníme společně: Lesy ČR a kraj podepsaly dohodu

Komerční sdělení
Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (vlevo) a generální ředitel Lesů ČR...

Ochrana přírody a krajiny v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří a jejím nejbližším okolí je cílem dohody, kterou podepsali v Ústí nad Labem generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík s...

13. listopadu 2025

Atraktivní místo pro kariéru a osobní rozvoj v Královéhradeckém kraji

Komerční sdělení
Atraktivní místo pro kariéru a osobní rozvoj v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj je region, který kombinuje bohatou historii s moderním rozvojem, a právě v tomto inspirativním prostředí působí Teleflex –zaměstnavatel, který místním lidem nabízí příležitosti k...

12. listopadu 2025

Atraktivní místo pro kariéru a osobní rozvoj v Královéhradeckém kraji

Komerční sdělení
Teleflex: Z Vysočiny do světa. Pomáháme zachraňovat životy.

Královéhradecký kraj je region, který kombinuje bohatou historii s moderním rozvojem, a právě v tomto inspirativním prostředí působí Teleflex –zaměstnavatel, který místním lidem nabízí příležitosti k...

12. listopadu 2025

Vlčí mák ČR 2025: Síla solidarity, která spojila celou zemi

Komerční sdělení
a

Včera 11. listopadu, v Den válečných veteránů, Ministerstvo obrany ČR slavnostně uzavřelo další mimořádně úspěšný ročník celorepublikové kampaně Vlčí mák České republiky pro válečné veterány.

12. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.