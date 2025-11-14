Flexibilita v práci není benefit, ale nutnost. Mámy to chtěj taky

„Flexibilita v práci není výdobytek ani benefit, jde o nutnost, bez které se mnozí neobejdou. Zvláště pro rodiče malých dětí je možnost využít nějakou formu flexibility naprosto zásadní, 97 % z nich si ji přeje,“ říkají zakladatelky MUMDOO Lucie Bášová a Kristýna Cejnarová.
Firmy se zbytečně drží starých vzorců
Zkušenost MUMDOO přitom ukazuje, že mnoho firem se flexibilních úvazků stále bojí. Novela zákoníku práce sice přinesla nové možnosti, praxe je ale podle MUMDOO stále velkým problémem. Firmy zůstávají zdrženlivé, i když zavedení flexibility může být jednoduché a oboustranně výhodné. Kampaň je má motivovat, aby si dokázaly představit různé podoby flexibility v různých oborech a proaktivně je nabídly svým zaměstnancům.
„Každý týden se na nás obracejí ženy, které by rády pracovaly, ale firmy jim to prostě neumožní, a to ani zkrácený úvazek, ani práci z domova. Jsou to mámy, které po letech doma nevidí cestu zpět. Ne proto, že by nechtěly, ale protože jim to systém ani zaměstnavatelé neumožňují,“ říká Lucie Bášová.
Mámy to chtěj taky – i ty slovenské
Letos se kampaň rozšiřuje i za hranice. MUMDOO navázalo spolupráci se slovenskou platformou Pracujúce mamy, se kterou sdílí zkušenosti a posiluje povědomí o slaďování práce a rodičovství v Česku i na Slovensku. Tato spolupráce vznikla díky grantu Evropské unie v rámci programu Erasmus+, který rozšířil aktivity kampaně o vzdělávací a osvětové projekty.
Součástí spolupráce je také šestidílný podcast Mámy to chtěj taky: O práci a rodičovství bez cenzury, který otevřeně mluví o tom, jak zvládnout návrat do práce, rozdělit si péči o domácnost nebo zůstat psychicky v pohodě. Moderuje ho Katka Říhová a mezi hosty jsou mimo jiné Aneta Martinek (Holky z Marketingu), Zdenka Studená (FlexJobs) nebo Viola Hejlová (Mazaná matka). Podcast je dostupný na Spotify a YouTube.
Kampaň Mámy to chtěj taky
Kampaň stojí na autentických příbězích skutečných zaměstnankyň partnerských firem, které žijí realitu každodenního balancování mezi prací a péčí o malé děti. Právě to, že na vizuálech nejsou modelky, ale skutečné mámy, se stalo jedním z nejvíce oceňovaných momentů kampaně, protože lidé oceňují její opravdovost, srozumitelnost a blízkost. Na webu mamytochtejtaky.cz najdou zájemci příběhy a zkušenosti partnerů ČSOB, RSM, Rohlik.cz a Dr.Max, kteří flexibilitu ve firmách skutečně uplatňují.
Kampaň běží online i offline, a to na velkoformátových plochách, sociálních sítích a v digitálních médiích. Kreativu připravila DDB Prague, PR zajišťuje SHRTCUT, outdoor podporuje Nadace BigBoard.
Za první ročník kampaně získalo MUMDOO ocenění v rámci soutěže Česká cena za PR, dále cenu Zlatý středník za rok 2025 a bylo zařazeno do výběru Vogue Leaders – Nejvlivnější ženy roku 2025 v kategorii Společenský projekt roku.