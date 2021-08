Fashion Shopping Week v Designer Outlet Parndorf – ulov slevy až 70 %

Procházka jako v Paříži, Miláně nebo Londýně? Můžete se tak cítit hned za rohem v Designer Outlet Parndorf. Od 23. do 28. srpna tu najdou módní nadšenci módní kousky jako z přehlídkového mola – až o 70 % levnější. Ať už hledáte luxusní, sportovní, nebo beauty značky – najít své oblíbené položky je během Fashion Shopping Weeku velmi jednoduché. A navíc - V úplně nových obchodech ulovíte kousky z nových kolekcí značek jako Adidas, Tommy Hilfiger a Joop!.

Designer Outlet Parndorf nabízí vše na jednom místě

Geox, Pandora, Porsche Design, Lacoste, Guess, Roberto Cavalli a mnohé další designérské značky mají v rukávě skvělé nabídky a kousky, které budou pro tuto sezónu nezbytné. A když vás během nákupní horečky přepadne hlad, můžete si užít perfektní přestávku od nakupování. Ať už půjde o příjemný oběd, čerstvou kávu, anebo zmrzlinu, odpolední občerstvení, nebo drink po práci – Designer Outlet Parndorf nabízí všechno od kaváren, restaurací až po foodtrucky, ve kterých najdete bublinkový čaj, regionální občerstvení nebo neobvyklé druhy zmrzlin.

Nenechte si ujít Fashion Shopping Week

„Obrovský výběr designérských, luxusních a sportovních značek – rozmanitost značek v našem centru je skutečně působivá. Velmi se těšíme na Fashion Shopping Week na konci srpna. Další příležitost udělat si pěkný výlet do Burgenlandu a zastavit se na nákupy v Designer Outlet Parndorf. Naše partnerské značky připravily opravdu skvělé nabídky s prodlouženou otvírací dobou od pondělí do pátku do 21:00,“ láká Mario Schwann, generální ředitel Designer Outlet Parndorf.

Luxus a sport: Vlajkové lodě a exkluzivní designy obchodů

Mnoho dalších objevů na vás čeká v Designer Outlet Parndorf. Nové, luxusní a moderní vlajkové obchody s úplně novým konceptem nyní rozbuší srdce mnohým milovníkům trendů. Tommy Hilfiger zapůsobí nejen skvělými kolekcemi, ale i unikátním konceptem obchodu, včetně kavárny „v obchodě“, která je ideální na nákupy a přímo na vás křičí, abyste se v tomto obchodě zdrželi.

Novinky nabídnou i prémiové a luxusní značky: Hugo Boss je po rekonstrukci zpět novou, rozšířenou prodejnou. Módní značka nabídne kolekce BOSS, které se stylově hodí do každého šatníku. Nakupování bude obzvlášť rozmanité, každému se líbí něco jiného – návštěvníci by proto měli navštívit i nový Joop! Ten je další povinnou návštěvou v seznamu: Kultovní městská a moderní značka plná lesku září v nové nádherné prodejně a nabízí všechno od módy, šperků, hodinek, brýlí až po zkrášlující produkty pro moderní ženy a muže.

Zhruba 160 obchodů se širokým mixem značek a obrovským výběrem značkové módy, šperků, obuvi, trendových sportovních a domácích potřeb i módy pro děti – to je skutečná nákupní zábava. Díky prodloužené večerní otevírací době od pondělí do pátku od 9:00 do 21:00 si mohou návštěvníci každý den užít nakupování bez stresu.

Mega prodejna Adidas: Nové zážitky z nakupování na prodejní ploše 1 000 m²

Designer Outlet Parndorf, známý svou širokou škálou sportovních značek od Nike, Puma až po Under Armour má nejlepší výběr funkčního oblečení a sportovního vybavení – ať už na cvičení doma, anebo na další outdoorové dobrodružství. Pokud jde o sportovní obuv, tak trendy rozhodně určuje Adidas. Kultovní značka si v novém obchodě zakládá na moderním designu a kvalitní prezentaci produktů. Kolekce sportovního oblečení a životního stylu na rozšířené ploše víc než 1 000 m² – víc už to není možné. Adidas vás zve na speciální zážitek pro všechny milovníky sportu.