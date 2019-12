Extrémní proměna: Lenka zhubla téměř 50 kilo za 8 měsíců

Problémem Lenky byla hlavně špatná životospráva, ve které chyběly snídaně a večer si zase doplňovala energii chipsy. V okamžiku, kdy se dostala na váhu 122 kilogramů, se tento životní styl začal projevovat na jejím zdraví. „Kvůli nadváze mě velmi bolely nohy a krom toho mě mrzelo, že se už nemůžu oblékat tak, jak bych chtěla. S váhou 122 kilo jsem si nedokázala v obchodě vybrat nic, co by se mi líbilo. Když mi moje známa doporučila NUTRI FOOD PLAN, protože i ona s ním zhubla 20 kilogramů, rozhodl jsem se, že to také zkusím,“ vysvětluje Lenka. Výsledek? Po osmi měsících pod dohadem certifikované výživové poradkyně Lenka zhubla už 47 kilo.

Jídelníček na míru, odborné poradenství a odhodlání

Největší výzvou při hubnutí byl podle Lenčiny výživové poradkyně redukčních programů NUTRI FOOD PLAN Eriky Litecké čas. „Lenka chtěla mít hubnutí co nejrychleji za sebou. Nejsem zastánce rychlého a nadměrného hubnutí a většinou stravu upravujeme postupně. To znamená, že potravinami NUTRI FOOD střídáme úplnou nebo částečnou náhradu stravy. Obsahují totiž všechny potřebné minerály, vitamíny a stopové prvky, a tak se nikdo nemusí bát, že by jeho tělu něco chybělo. Kromě toho jídelníček na míru připravujeme i s ohledem na výsledky diagnostiky metabolizmu, který vždy provádíme na vstupní prohlídce. Tak umíme zjistit celkový zdravotní stav klienta, ale například i intolerance,“ vysvětluje nutriční poradkyně NUTRI FOOD PLAN Erika Litecká.

Lenka však chtěla mít výsledky co nejrychleji viditelné. „Celých osm měsíců proto dodržovala úplnou náhradu stravy. Velkou výhodou NUTRI FOOD potravin je i to, že si člověk může vybrat z řady druhů chutných potravin - koktaily, tyčinky, polívky, hlavní jídla, ale například i palačinky. Pokud má tedy chuť na sladké, může si vybrat vždy zdravější alternativu s nízkým obsahem cukrů. V Lenčině případě dominovaly koktejly. Odhodlanost přinesla svoje výsledky,“ dodává Erika Litecká.

Začátky hubnutí byly pro Lenku náročné hlavně kvůli špatným návykům. „Ráno jsem vůbec nesnídala a večer jsem se zase přejídala chipsy. Náhradu za nezdravé sladkosti jsem si ale našla v koktejlech NUTRI FOOD. Moje poradkyně mi poradila, jaké potraviny k nim můžu jíst, a držela jsem se přesně jejích rád. Bála jsem se, zda nepřibírám po skončení redukčního programu, tedy po přechodu na klasické potraviny, ale díky radám poradkyně jsem už tři měsíce na běžné stravě a nic se nestalo,“ říká Lenka.

