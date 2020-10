Enzymy pomáhají dosáhnout hygienicky čistého prádla

70 % nečistot na oblečení pochází z našeho těla

Špína na oblečení je kombinací částic, které vlákna absorbují z venkovního prostředí jako například kouř, emise nebo pyl, s často neviditelným znečištěním, které pochází z našeho těla, například v podobě potu nebo odumřelých kožních buněk. Tyto nečistoty tvoří dokonce 70 % z toho, co ulpívá na našem oblečení! Z toho vyplývá, že pro hygienickou čistotu je nezbytné odstraňovat nejen viditelnou špínu, ale i tu mikroskopickou, která se nachází uvnitř a mezi vlákny.

Za žluté skvrny v podpaží může pot a kožní maz

Pokud je neviditelné znečištění na oblečení ponechané nevyprané po delší dobu a nahromadí se, můžou se na něm objevit nevzhledné žluté skvrny, oblečení zašedne, nebo dokonce začne zapáchat. Je tedy nutné věnovat speciální péči stopám po potu a kožním mazu dříve, než se na oblečení projeví zažloutnutím – to už bývá většinou pozdě.

Žluté skvrny v podpaží jsou jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé vyhazují oblečení

Co je nejčastějším důvodem, proč vyhodit oblečení? Dle nedávného průzkumu značky Ariel[1] to není ani změna vkusu nebo fakt, že daný kousek už vyšel z módy, protože v tom případě stále může posloužit někomu v okolí nebo pro charitativní účely. To žluté skvrny a zašednutí tkaniny můžou za to, proč tričko nebo kalhoty letí do koše.

Technologie PUREZYME™

Více než polovina spotřebitelů si povšimla, že neviditelná špína zůstává na oblečení dokonce i po vyprání. Značka Ariel proto přišla se speciální Purezyme™ technologii, která odstraňuje skvrny a špínu neviditelnou pouhým okem a zaručuje hygienickou čistotu. Technologii najdete ve všech kapslích Ariel, které se dají koupit na českém trhu.

Studie „Neviditelné skvrny a špína na oblečení“ pro značku Ariel provedená na vzorku 500 respondentů v Polsku a 412 v Maďarsku, srpen 2020.



Kapsle Ariel Allin1 Ultra-Oxi

Kapsle Ariel Allin1 poskytuje efektivnější praní, takže nemusíte kombinovat více produktů, postačí jedna kapsle, která uvolňuje svoje složky v ten pravý moment během pracího cyklu, aby bojovala se špínou od první minuty. Vyzkoušejte výjimečnou prací sílu kapslí Ariel, která zaručí čištění do hloubky a nyní také odstraňuje neviditelnou špínu. Optimalizují celý prací proces a nabízí ještě vyšší úroveň perfektní čistoty. Cena 329 Kč, počet kusů 44 kusů.

