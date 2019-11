Drogerie bez obalu: další možnost udržitelného nákupu v Česku

Víme, že se přes 8 milionů tun plastů dostává do oceánů každý rok. Jen 14 % ze všech plastových obalů používaných celosvětově se shromažďuje k recyklaci.

Odhaduje se, že do roku 2050 oceány budou obsahovat více plastů než ryb. Největší dopad na životní prostředí v současné době má spotřeba a způsob nakládání s odpady. Není to jen „móda“, ale nutnost. Často skloňované spojení „zero waste“ značí snahu o nulové nebo minimální množství odpadu.

Zodpovědná spotřeba domácností

Třídit zodpovědně nestačí. Kdo chce opravdu udělat krůček správným směrem, podívá se také na to, jakou stopu zanechávají činnosti, které denně provozujeme. „Lednice není televize“ – učí mimo jiné děti základních škol zaměstnanci firmy Henkel při návštěvách v rámci programu Ambasadoři udržitelnosti. Za cíl si stanovili, že každé dítě, které programem projde, bude ve svých rodinách a svém okolí šířit osvětu dál.

Nenechávat nabíječku v zásuvce, vypínat vodu při čištění zubů nebo při šamponování vlasů jsou další z dobrých rad do každodenního života. Mnohé může změnit i výběr produktů na praní, čištění a mytí nádobí. Prací prostředek, který dobře vypere i při nízkých teplotách, šetří elektrickou energii a má tím i mnohem nižší tzv. „uhlíkovou stopu“ – vyprodukuje tedy při výrobě a spotřebě celkově mnohem méně CO 2 . Prací prostředky Persil, například perou plnohodnotně již při 20 stupních Celsia a šetří tím přírodu.

Firmy zkouší inovativní přístup

S plastovými obaly bojuje i řada firem. Ve výrobě obalů pro své výrobky se stále více snaží využívat recyklovaných plastů a pobízet spotřebitele, aby se podíleli na recyklaci obalů správným tříděním. Jen pozor, recyklované a recyklovatelné obaly nejsou jedno a totéž. Recyklovaný je takový obal, pro jehož výrobu byl použit již alespoň jednou použitý plast. Recyklovatelný je pak takový obal výrobku, který se může ještě znovu použít, a tudíž je vhodné ho sbírat a třídit.

Řada produktů, které v domácnosti používáme, včetně těch chemických je možné recyklovat. Plastové lahve od pracího gelu, aviváže nebo šamponů. Na obalech výrobků hledejte symbol šipky stočené do trojúhelníku, který značí, že je obal možné recyklovat. Některé firmy se snaží klasické plasty v co nejvyšší míře nahrazovat těmi recyklovanými. Je to ale postupný proces, zejména proto, že na trhu není dostatek recyklovaného plastu ke koupi, nebo zatím neexistuje technologické řešení pro jejich recyklaci.

Nicméně i každý krůček se počítá. Společnost Henkel se zavázala, že nejpozději do roku 2025 budou obaly všech jejích výrobků pracích a čisticích prostředků recyklovatelné, znovu použitelné nebo kompostovatelné. Do stejného data se zavázala, že 35 % obalů bude obsahovat recyklovaný materiál, což značně převyšuje požadavky EU.

Jde to i bez zbytečných plastů

„Krása je společně šetřit přírodu“ – tak zní hlavní motto kampaně, která představuje společný projekt na drogerii bez obalu společností ROSSMANN a Henkel. Ta poskytla své značkové, u zákazníků oblíbené výrobky. Systém plnicích stanic byl navržen společností Henkel speciálně pro vybrané prodejny ROSSMANN v České republice tak, aby byl zákaznicky co nejvstřícnější. Zároveň musí splňovat přísné požadavky na hygienu, bezpečnost a manipulaci.

Produkty, které lze znovu doplnit v deseti vybraných prodejnách drogerie ROSSMANN.

Při příchodu do prodejny si zákazník vybere prázdnou láhev libovolného výrobku a naskenuje její kód přímo v plnicí stanici. Ta mu po naplnění láhve zároveň vygeneruje etiketu, která zákazníka informuje o datu spotřeby daného produktu. Pak už zbývá lahev zašroubovat a za výrobek zaplatit. Efekt snížení množství plastů se projeví s každým dalším doplněním drogerie do této stejné lahve.