Domácí šití zažívá boom. Přidáte se taky?

Proč se lidé vrací k šití?

Doba se mění. Čím dál víc lidí nechce být závislých na řetězcích, a místo sériové módy volí vlastní styl. Domácí šití je návratem k poctivému řemeslu – ale v moderním kabátě. Motivací je touha po originalitě, udržitelnosti a hlavně radosti z tvoření. A není to jen o šatech. Lidé šijí závěsy, batohy, softshell pro děti, hračky, dárky. „Začala jsem povlakem na polštář. Dnes si sama šiju zimní kabát,“ říká naše zákaznice Jana. A co víc – šití má pozitivní vliv na psychiku. Je to kreativní terapie, která dává smysl.

Začít můžete i bez kurzu

Nikdy jste nešili? Nevadí. Doba se změnila. Nemusíte být vyučená švadlena ani mít vlastní dílnu – stačí malý koutek doma, chuť tvořit a šicí stroj, který vás podrží. Moderní modely jsou uživatelsky přívětivé, tiché, snadno ovladatelné a navržené tak, aby šití zvládl i úplný začátečník.

A co víc – internet je plný návodů a inspirace. Od prvního navlečení nitě po střihy na mikinu nebo dětské body – všechno najdete online. Skvěle fungují i facebookové skupiny, kde si švadlenky radí, sdílí úspěchy i přešlapy. A pokud si chcete ušetřit hledání, mrkněte na náš blog – máme tam desítky článků s tipy pro začátečníky i pokročilé.

Co všechno si ušijete doma

Zkrácené kalhoty? Jasně. Šaty na míru? Proč ne. Dětský batůžek s ušima? Klidně. Domácí šití dnes není o „záplatování“, ale o sebevyjádření. Možná si teď říkáte: „Ale s čím mám začít?“ Odpověď je jednoduchá – začněte tím, co vám udělá radost a zároveň vás nestresuje složitostí. Ideální jsou malé a rychlé projekty, které zvládnete i bez zkušeností a u kterých hned uvidíte výsledek.

Zkuste třeba:

Látkový pytlík – jednoduchý obdélník se dvěma švy.

– jednoduchý obdélník se dvěma švy. Povlak na polštář – naučíte se pracovat s rovným stehem a zipem nebo prádlovou knoflíkovou dírkou.

– naučíte se pracovat s rovným stehem a zipem nebo prádlovou knoflíkovou dírkou. Kosmetická taštička – ideální pro trénink práce s výztuhami a zipem.

– ideální pro trénink práce s výztuhami a zipem. Zástěra nebo jednoduchá sukně – první projekt, ve kterém se naučíte i základní střih.

Jaký stroj zvolit na začátek?

Pokud se šitím teprve začínáte, skvěle poslouží mechanický nebo elektronický šicí stroj z řady domácích strojů Garudan. Jsou jednoduché na ovládání, spolehlivé a přitom dostatečně výkonné i pro pozdější náročnější projekty. Nejzákladnější model je Garudan Basic – celokovový šicí stroj pro začátečníky i pokročilé. Potěší vás vysokým výkonem 80 W, možností vypnutí podavače a 24 vzory. A pokud plánujete šít pružné materiály, tričkovinu nebo softshell, zvažte také overlock – ten vám pomůže začišťovat švy jako z obchodu.

Pojďte začít šít s Garudanem

Víme, že začátky bývají plné otázek. A právě proto je tu Garudan – česká firma s více než 30 lety zkušeností, která šicími stroji doslova žije. Tamní profíci vám pomohou vybrat přesně takový model, který bude odpovídat vašim plánům, rozpočtu i zkušenostem. Vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými stroji, poradí s výběrem toho pravého a doporučí vhodné jehly, nitě a příslušenství. Tak co, půjdete do toho? Možná právě dnes začíná vaše nová vášeň, koníček nebo dokonce podnikání. A Garudan bude stát při vás – od prvního stehu až po vaši vlastní kolekci.