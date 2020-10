Dodejte tělu vitamíny a podpořte ho, snadněji odoláte viróze

Zvýšit množství přijímaných vitamínů, ať ve formě ovoce či zeleniny nebo si organismus posílit běžně prodávanými vitamíny nebo doplňky stravy. „Vyplatí se to,“ radí přední česká odbornice na imunitní systém, přednostka Ústavu imunologie 2. Lékařské fakulty UK a FN Motol prof. MUDr. Jiřina Bartůňková.

Podle lékařky se na snížení obranyschopnosti organismu podílí zejména způsob našeho života. Většinu dne trávíme v uzavřených místnostech a nemáme moc času na kvalitní a zdravou stravu. „Navíc řada mikrobů si libuje v chladnějším počasí, lidé se více shlukují, ať už ve školách nebo v zaměstnání, kam se vrací po dovolených, v divadlech, kinech nebo dopravních prostředcích. Na jejich namnožení mají vliv i kolísající teploty. Je tak snadné prostydnout, což zvyšuje náchylnost sliznic na uchycení a množení mikrobů,“ vysvětluje MUDr. Jiřina Bartůňková. A proto má smysl si přes zimu nějaké ty vitaminy nebo doplňky stravy, zejména obsahující vitaminy skupiny C a D, dodat nad rámec běžného stravování.

Vhodné je také posilovat imunitní systém, a to celoročně. Například očkováním, být od dětství vystaven přiměřenému množství infekcí, věnovat se fyzické aktivitě, jíst zdravě, dopřát si dostatek spánku atd.

Mít ročně 2-3 respirační infekce je normální. Pokud se s nimi potýkáte častěji a jsou vážnějšího charakteru, měli byste hledat příčinu a poradit se s lékařem. Důvodů pro časté respirační onemocnění může být více. Ať už oslabený imunitní systém, alergie apod.

Dejte si třeba jablko

Doplňovat vitamíny v přirozené podobě je ideální. „Jsou obvykle v lepší chemické vazbě s dalšími komplexními látkami než syntetické preparáty. Takže dát si každý den syrové ovoce nebo zeleninu prospěje,“ doporučuje lékařka. Zároveň ale upozorňuje, že to má své limity. Vitaminů je v přírodních produktech velmi málo. Takže proto, abyste do těla dostali denní dávku vitamínu C, byste museli sníst jablek hned několik. Navíc nikdy nevíte, kde takové jablko rostlo, jak ho skladovali či převáželi nebo kolik obsahuje pesticidů nebo jiných toxických látek. Takže je mnohdy lepší si vzít 100 mg tabletu kyseliny askorbové, tedy syntetického vitaminu C.

„Podle čeho vybrat správné vitamíny či doplňky stravy je těžké radit. Já sama užívám Eligin, což je extrakt ze zázvoru pěstovaného v ekologickém zemědělství na Jávě, protože jsem se na jeho vývoji podílela. Tak vím, že v té kapsli je opravdu to, co jsme tam chtěli mít,“ vysvětluje MUDr. Jiřina Bartůňková a dodává: „Zázvor je navíc produkt prověřený lidovým léčitelstvím po tisíciletí.“

Současně ale podotýká, že nikdy nebyla udělaná studie, v níž by se porovnalo, zda denní užívání definovaného a standardizovaného produktu je lepší než třeba panák slivovice nebo pravidelné saunování.

„Většina mých známých, kterým jsem Eligin doporučila, hlásí, že jsou při jeho pravidelném užívání opravdu méně často nachlazení, než byli předtím, a to platí i o mě. Ale je to vše na úrovni „jedna paní povídala“. My lékaři jsme zvyklí něco tvrdit jen tehdy, když na to máme „evidence based“ data. A ta pro žádná režimová opatření nebo pro potravinové doplňky nemáme,“ doplňuje lékařka.