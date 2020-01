Dobrý svět(lo) nejen na Valentýna

Dobrý svět(lo) Irena a Andrea To jsou 100 % přírodní produkty ze sójového vosku, které Irena s Andreou vyrábějí tradičním způsobem bez použití strojů. Každý kus vyrobily ruce jedné z nich. Nepoužívají žádná umělá barviva ani vůně, žádné syntetické vosky ani parafín. Jediné, co přidávají do svých produktů, jsou přírodní éterické oleje a sušené dary přírody.



Sója je rozpustná ve vodě, je biologicky odbouratelná, netoxická a řadí se mezi obnovitelné zdroje. (Většina svíček na trhu je vyrobena z parafínového vosku - s umělými barvivy a vůněmi a často i knoty s obsahem těžkých kovů - což dohromady vytváří “pěkný” toxický koktejl. A toho rozhodně nechtějí být součástí! „Chceme příjemné večery u svíček, které jsou vyrobeny v souladu s přírodou, s otevřenou myslí a srdcem. Chceme zkrátka dobré svíčky a vosky pro dobré lidi. Chceme sílu přírody využít v tom nejlepším slova smyslu,“ vysvětluje Irena.

Sojové svíčky hoří hezkým čistým plamenem a produkují mnohem méně sazí než svíčky parafínové. (Jsou vhodné i pro alergiky a jsou veganské.) A ještě jeden bonus navíc – svíčky ze sojového vosku hoří téměř o 50% déle než parafínové svíčky.

Sojové vosky do aromalamp vám domů přinesou vůni, která se uvolňuje nejen v aroma lampách, ale můžete ho použít i jako přírodní vonnou dekoraci nebo s ní ovonět svoje prádlo.

„Vyrábíme svíčky a vosky s respektem k přírodě a lidem … s velkým nadšením a láskou k naší práci a věříme, že je to na našich produktech znát. Pokusily jsme se přinést a schovat do skleniček kousek čisté přírody … prostě dobrýho světla,“ dodává na závěr Andrea.