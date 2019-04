Dobrovolnictví nás prostě baví

Uplynulý rok 2018 byl pro společnost BAYER velice hektický a plný změn. O to cennější je fakt, že téměř polovina zaměstnanců BAYER ČR si přesto našla čas a aktivně se zapojila do lokálních charitativních a dobrovolnických projektů, a to včetně managementu společnosti.