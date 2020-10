Do kterých českých regionů chodí muži za štěstím?

Ústecký, Karlovarský i Moravskoslezský kraj zažívaly na počátku minulého století díky rozmachu těžebního průmyslu hospodářský boom. Díky tomu přitáhly mnoho mladých mužů, kteří šli za lepší budoucností.

A dnes? Dnes chodí Češi hledat štěstí ve své zemi nejčastěji do velkých měst. Do Prahy. Nebo do Brna.

S upadajícím významem těžby vykazují české uhelné regiony, kdysi chlouba státu, oproti zbytku země nižší životní úroveň, vyšší nezaměstnanost, vyšší procento mladých, kteří zanechají školy před dokončením vzdělání, vyšší počet zadlužených a exekucí, kratší průměrnou délku života, horší ovzduší. A sužuje je výrazný odliv obyvatel. Zkrátka: můj praděda by tam dnes nešel.

Vytvořil se kolem nich sice romantický kult „drsné“ a „rázovité“ nátury, ale za ten si tyto regiony nic nekoupí.

Mnohem více potřebují peníze. Ty pro ně má připravené Evropská unie. Ve zvláštním fondu bude pro uhelné regiony v Evropě k dispozici 476 miliard Kč. Mají pomoci s rozvojem moderního průmyslu a přechodem na zelenější energetiku. Aby opět víc přitahovaly úspěšné muže.



Příklady ze zahraničí (třeba z Velké Británie) ukazují, že tzv. revitalizace regionů funguje. A koneckonců i Ostrava má už v rukávu několik es – a to do značné míry i díky EU. Tamní technická univerzita se např. stane domovem jednoho z dvaceti nejvýkonnějších evropských superpočítačů.

Stát se regionem, který obklopuje aura úspěchu a pokroku, je běh na dlouhou trať. Ale vyplatí se víc než kdy jindy. Protože regiony, kam se podnikaví lidé jako kdysi můj praděda stěhují „za lepším“, nebudou muset za úspěch platit daň v podobě dýchacích potíží nebo devastace krajiny. Tato místa mají navíc jedinečnou příležitost stát se v dohledné době zelenými a digitálními.

Magdaléna Frouzová

Zastoupení Evropské komise v ČR