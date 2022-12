Díky prvnímu Domu Ronalda McDonalda v ČR nemusí nemoc rodinu rozdělit

První český Dům Ronalda McDonalda poskytne zdarma zázemí až 21 rodinám těžce nemocných dětí. Vytvoří prostředí, kde si budou moct odpočinout, načerpat sílu do dalších dnů a zároveň být v neustálé blízkosti svého dítěte. To vše v duchu filozofie Péče zaměřené na rodinu (Family Centered Care), kterou nadační fond Dům Ronalda McDonalda dlouhodobě celosvětově i lokálně propaguje.

To, že Dům vznikl právě ve FN Motol, není náhodou. Za specializovanou léčbou sem přijíždějí malí pacienti z celé země. Vedle řady pracovišť, která jsou v tomto zařízení jediná svého druhu, je v motolské nemocnici i největší onkologické a hematologické centrum pro děti. Mnoho dětských pacientů je zde hospitalizováno dlouhodobě a v 7 z 10 případů jde o mimopražské děti, za nimiž musí rodina dojíždět. Možnost ubytování v Domě Ronalda McDonalda dovoluje rodičům zůstat v blízkosti hospitalizovaného dítěte a být součástí procesu léčby, což má na celkový stav dítěte velmi zásadní pozitivní vliv. Zároveň se nebudou muset zabývat zvýšenými výdaji za ubytování a dopravu, které jsou spojeny s častým dojížděním. „První rodiny v Domě budou moct být již od poloviny prosince letošního roku. Poskytneme jim bezplatně komfort a péči v bezprostřední blízkosti dětské nemocnice, děti ani rodiče tedy nebudou muset toto nelehké životní období trávit sami. Zároveň si uvědomujeme, že poskytnutí ubytování, jakkoliv je důležité a prospěšné, je jen částí toho, co koncept Péče zaměřené na rodinu může zahrnovat. My se nadále budeme snažit, aby se tato filozofie stala standardem v každé tuzemské nemocnici a budeme rádi nápomocni při jejím zavádění do praxe,“ uvádí Ivana Pešatová, výkonná ředitelka nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.

Přítomnost rodiny pomáhá s léčbou

Přítomnost rodinného příslušníka u nemocného a hospitalizovaného dítěte je klíčová. Nemocniční prostředí není nikterak příjemné pro dospělé, natož pro malé dětské pacienty. Boj s nemocí nebo s nepříjemným zákrokem je velkou zátěží pro křehkou dětskou psychiku a negativní vliv se může promítat až do dospělosti. „Právě psychická pohoda je velmi důležitým faktorem při samotném uzdravování, kromě toho klidný dětský pacient lépe spolupracuje se zdravotníky, více se soustředí na léčebné úkony a také snáz rehabilituje. Pozitivní duševní naladění má proto vždy a bezesporu kladný vliv na uzdravování,“ říká MUDr. Vladimír Komrska, lékař a člen správní rady nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.

Činnost organizace je dlouhodobá

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda je součástí mezinárodní organizace Ronald McDonald House Charities a v České republice byl založen v roce 2002. Za dobu své existence se soustředil na realizaci několika projektů pro rodiny vážně nemocných dětí. Byla mezi nimi například rekonstrukce stávající ubytovny ve Fakultní nemocnici v Motole, přestavění pokoje na dětském oddělení v Nemocnici ve Frýdku – Místku, úprava pokoje novorozeneckého oddělení v Krajské nemocnici Tomáši Bati ve Zlíně a rekonstrukce dvou pokojů na novorozeneckém oddělení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. Největším projektem nadačního fondu je ale bezpochyby právě otevřený Dům. Celkové náklady na jeho stavbu a vybavení přesáhly částku 100 milionů korun. Stavbu, vybavení a následný provoz Domu kompletně financuje nadační fond z příspěvků veřejné sbírky. Ta je různými způsoby dlouhodobě realizována především v restauracích generálního partnera, společnosti McDonald´s a jejích provozovatelů, stejně jako z jeho přímých finančních darů i podpory dalších firemních a individuálních dárců. „McDonald’s je hrdým zákládajícím partnerem nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda, jsme tady nejen pro naše zákazníky, ale snažíme se tu také být co nejvíce pro komunity, ve kterých žijeme. Víme, že je to důležité pro naše zákazníky, a je to důležité i pro nás. Záleží nám na rodinách, když jsou šťastné a navštíví nás v našich restauracích, ale ve chvíli, kdy je dítě nemocné, pomáháme nadačnímu fondu udržet rodiny pohromadě v okamžiku, kdy na tom nejvíce záleží. Doufám, že Dům Ronalda McDonalda v Motole pomůže mnoha rodinám ulehčit těžké chvíle, kdy je dítě nemocné, a zároveň jim dovolí mu zůstat co nejvíc na blízku,“ uvedla Yuliya Badritdinova, generální ředitelka McDonald’s pro ČR, SR a UA. Dům Ronalda McDonalda poskytne kromě zázemí pro až 21 rodin také společenské multifukční prostory pro týmové i individuální aktivity, relaxaci, studium a práci.